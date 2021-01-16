Жителю Солигорска грозит уголовное наказание за оскорбление милиционера в интернете

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Солигорска грозит уголовное наказание за оскорбление могилевского милиционера в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"В ноябре в одной из групп социальной сети была размещена фотография могилевского милиционера с его персональными данными. Среди нескольких десятков комментариев имели место и публичные оскорбления", - рассказали в МВД.
Сотрудники управления по Могилевской области ГУСБ МВД выявили автора одного из таких комментариев.
Им оказался 54-летний неработающий житель Солигорска. Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в основном за распитие спиртных напитков в общественных местах, вел асоциальный образ жизни.
Как объяснил задержанный, причиной, побудившей его написать негативный комментарий, стали эмоции после прочтения деструктивных Telegram-каналов. Вину он признал и в содеянном раскаялся.
Следует отметить, что поскольку по факту публичного оскорбления представителя власти следователями было возбуждено уголовное дело, подозреваемый в настоящее время задержан и водворен в ИВС.
"Работа по установлению других авторов подобных постов продолжается, поэтому в очередной раз отмечаем, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые через интернет, предусмотрена уголовная ответственность", - добавили правоохранители.-0-