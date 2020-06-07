Жительница Барановичей похитила с карты подруги деньги

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дежурную часть Барановичского ГОВД обратилась 34-летняя местная жительница, заявив о краже банковской карточки, которую похитила ее подруга, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Женщина рассказала, что накануне у нее в гостях были подруги, они общались и выпивали. Когда спиртное закончилось, хозяйка дома дала карту и озвучила пин-код одной из девушек, чтобы та сходила за алкоголем в магазин. Но та ушла и не вернулась.

Утром потерпевшая забыла об этом и собралась за покупками, однако вовремя обнаружила пропажу карточки и позвонила в банк. Узнав о снятии Br400, женщина сразу заблокировала карту и обратилась в милицию.

С помощью записей с камер видеонаблюдения сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили, что к хищению причастна неработающая ранее судимая за кражу 25-летняя подруга заявительницы. Задержанная пояснила: завладев картой, отправилась не в магазин, а к ближайшему банкомату. Денежные средства потратила на собственные нужды. Следователями дана правовая оценка ее действиям.-0-