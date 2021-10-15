15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно поверила мошенникам и потеряла более Br17 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"12 октября жительнице Гродно позвонили на мессенджер неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили, что у гражданки кто-то пытается похитить деньги. Чтобы предотвратить преступление, необходимо оформить кредит в банке. В итоге девушка отправилась в финансовые учреждения и оформила три кредита на сумму свыше Br17 тыс., далее эти деньги отправились на счета мошенников", - рассказали в УВД.

14 октября девушка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в Ленинский РОВД г.Гродно. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество) УК.

"Напоминаем, что сотрудники банка не вправе требовать от вас информацию, которая касается ваших счетов. Они никогда не звонят ни на какой из мессенджеров, а тем более не просят оформить кредит. Если вам кто-то звонит на Viber, Telegram, WhatsApp или другие месснджеры с логотипом финансового учреждения, то просто не отвечайте на звонок", - добавили правоохранители.-0-