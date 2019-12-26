Жительница Лиды перевела лжеброкеру более $5,7 тыс.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидчанка перевела лжеброкеру более $5,7 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Лиды, 1978 года рождения, нашла интернет-сайт, который предлагал торговать своими активами на разных рынках. Это предложение заинтересовало женщину, она связалась с консультантом. Человек по другую сторону экрана рассказал о минимальных рисках и убедил вложить деньги.

В итоге с августа по октябрь женщина перевела неизвестному $5746. После получения денег брокер перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Произошедшему дана правовая оценка.-0-