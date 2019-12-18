Жительница Лунинца потратила с карточки знакомого почти Br400

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи Брестской области за один день возбудили 12 уголовных дел о хищениях денег с банковских карт, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

От действий злоумышленников пострадали 23 жителя региона. С их платежных карт, которые обслуживают различные банки страны, в ноябре-декабре в общей сложности были похищены более Br17 тыс. "По каждому уголовному делу следователи проводят следственные действия, сотрудники милиции - оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. В двух случаях это удалось сделать в кратчайшие сроки", - отметил Дмитрий Иванюк.

Так, выяснилось, что 44-летняя жительница Лунинца три дня расплачивалась в магазинах карточкой знакомого, обналичивала деньги в банкоматах. За это время она похитила у мужчины более Br370. Причем он сам когда-то сообщил женщине пин-код.

Уголовная ответственность грозит и 58-летней жительнице Барановичей. Используя бесконтактный способ проведения операций, она неоднократно расплачивалась найденной на улице карточкой. Таким образом она причинила 63-летней жительнице Ивацевичского района имущественный ущерб на сумму Br120.-0-