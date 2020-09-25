Жительница Минского района похитила из столичного магазина бытовую химию на Br500

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержана женщина, совершившая хищение бытовой химии из столичного магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились сотрудники одного из торговых объектов, которые сообщили, что из торгового зала была похищена косметика и бытовая химия стоимостью около Br500. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность похитительницы. Ею оказалась ранее судимая 33-летняя жительница Минского района.

Как было установлено, кража продукции проходила в два этапа. В первый раз женщине оказывал содействие товарищ, в рюкзак которого и была сгружена продукция. Второй поход в магазин подозреваемая реализовала самостоятельно. Набрав в продовольственную корзину приглянувшийся товар, женщина некоторое время походила по торговому залу, а после переложила принадлежащую магазину продукцию к себе в сумку и покинула здание.

Установлено, что после краденое имущество было продано на одном из рынков столицы, а вырученную сумму подозреваемая разделила между собой и товарищем. Материалы проверки переданы в Советский РОСК Беларуси, где действиям подозреваемой дана правовая оценка.-0-