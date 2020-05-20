Жительница Минской области обокрала пенсионерку, чтобы погасить кредит

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Советского РУВД Минска задержали женщину, которая похитила деньги у 88-летней пенсионерки, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Пожилая минчанка сообщила правоохранителям, что у нее пропал кошелек с деньгами и банковской картой. Во время оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хищении была задержана 45-летняя жительница Минской области.

В день кражи подозреваемая приезжала в столицу по личным делам. Женщина встретила пенсионерку на улице и предложила донести сумки до квартиры. Поднимаясь по лестнице, пенсионерка отстала от своей помощницы. Тем временем подозреваемая вытащила из ее сумки кошелек. Затем она направилась к ближайшему банкомату и, используя банковскую карту и ПИН-код к ней, сняла со счета потерпевшей около Br700.

Правоохранителям задержанная пояснила, что успела потратить деньги на погашение кредита. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.

В настоящее время материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям женщины.-0-