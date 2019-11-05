Жительница Молодечно лишилась крупной суммы, продавая игрушку в интернете

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Молодечно лишилась крупной суммы, пытаясь продать в интернете детский электромобиль, сообщили БЕЛТА в ГИОС Молодечненского РОВД.

Объявление о продаже женщина разместила на одном из интернет-сайтов. Вскоре с ней связался мужчина, который представился индивидуальным предпринимателем, скупающим подобные игрушки. Он предложил оплатить товар с помощью банковского перевода, а затем лично приехать за покупкой. Чтобы совершить сделку, по его словам, нужен лишь идентификационный номер паспорта молодечненки и коды, которые ей должны прийти на телефон для подтверждения операций.

По предположениям заявительницы, аферу собеседник проворачивал во время телефонного разговора. Когда женщине стали приходить смс-сообщения о списании крупных сумм денег, она закончила общение и позвонила на линию 102. С банковской карточки было похищено Br2 538. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Как отметил первый заместитель начальника Молодечненского РОВД - начальник криминальной милиции Юрий Кабаков, главная ошибка жертв мошенников в таких случаях заключается в слепом доверии незнакомым людям. Зачастую злоумышленники с помощью специальных программ переводят деньги за пределы страны. Поэтому важно быть бдительным и ни в коем случае не сообщать незнакомым паспортные данные, реквизиты банковских карт и другую конфиденциальную информацию.-0-