Жительница Мозыря обворовывала пенсионеров

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана жительница Мозыря, которая обворовывала пенсионеров, сообщили БЕЛТА в МВД.

Среди пострадавших - 96-летняя пенсионерка, у которой мозырянка вечером 8 марта украла почти Br1 тыс. Похитительница вытащила деньги из кармана куртки, в которую была одета хозяйка, и убежала. Пострадавшая позвонила в милицию, сообщив, что успела вырвать у женщины прядь волос.

Подозреваемую задержали. Когда ей предъявили улику, она созналась в преступлении. Также рассказала еще о двух эпизодах, совершенных подобным образом в феврале. Тогда женщина украла у пожилой пары более Br500, а в многоэтажке из незапертого тамбура укатила детскую коляску.

Сейчас подозреваемая находится в ИВС. Следователи дали правовую оценку ее действиям и возбудили уголовные дела. Есть все основания полагать, что количество эпизодов криминальной деятельности мозырянки может увеличиться.

Как сообщили в МВД, чаще всего жертвами мошенников, проникающих в жилище под различными предлогами, становятся пенсионеры. В силу возраста они более доверчивы и восприимчивы к внушению. Обманом преступники подавляют способность пожилого человека мыслить критически. В итоге непрошеные гости либо продают им ненужные предметы в разы дороже их реальной стоимости, либо похищают сбережения жертвы.-0-