Жительница Пружанского района приговорена к ограничению свободы за оскорбление участкового

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пружанского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу за публичное оскорбление представителя власти, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Обвиняемой по делу проходила 54-летняя местная жительница. Ей инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Как установило следствие, 11 декабря прошлого года женщина разместила в одном из чатов мессенджера Telegram оскорбительный комментарий в адрес сотрудника Пружанского РОВД.

В судебном заседании обвиняемая вину в содеянном признала частично. С учетом представленных доказательств, суд полностью поддержал позицию гособвинения. На основании ст.369 УК обвиняемой назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. С нее также взысканы Br300 в счет возмещения потерпевшему морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-