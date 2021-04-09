Жительница Речицы добилась через суд компенсации морального вреда из-за подорванного здоровья

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Лоевского района удовлетворил исковые требования жительницы Речицы о взыскании с предприятия денежной компенсации морального вреда, причиненного здоровью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда.

Женщина подала иск к предприятию, занимавшемуся переустановкой лифтов в доме. Она сообщила, что в сентябре 2020 года вечером она споткнулась о металлическую конструкцию, которая лежала у подъезда дома, где она живет, и выходила острыми концами на тротуар. В результате она получила рваную рану правой голени. Ей пришлось на такси ехать в приемный покой ЦРБ, где была оказана первая медпомощь, наложены многочисленные швы. Более того, женщина вынуждена была ежедневно ездить на перевязки, а лечение шло с осложнениями.

Выяснилось, что без должного обозначения и освещения металлоконструкции у подъезда оставили работники предприятия, которое занималось переустановкой лифтового оборудования в доме. Из-за их бездействия и было нарушено здоровье истицы. Женщина на две недели утратила трудоспособность.

Добровольно возместить вред предприятие отказалось, поэтому истица обратилась в суд. Она просила взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда, причиненного здоровью, в размере Br1 тыс.

Решением суда Лоевского района исковые требования удовлетворены. С предприятия взыскана сумма, о которой просила истица.

Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда, проверив в апелляционном порядке законность и обоснованность решения районного суда по жалобе ответчика, пришла к выводу о том, что требования удовлетворены районным судом обоснованно. Решение вступило в законную силу.-0-