Жительница Речицы поучаствовала в секретной операции и лишилась Br21 тыс.

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники обратились к жительнице Речицы с предложением поучаствовать в спецоперации, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

36-летняя жительница райцентра сообщила в милицию о том, что стала жертвой мошенников. Ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником технической поддержки банка. Незнакомка сказала, что на горожанку оформлен онлайн-кредит в их банке. "После того как речичанка объяснила девушке, что никакого кредита она не брала, мошенница предложила поучаствовать в спецоперации по поимке преступников. Для этого надо обратиться в банки Речицы, оформить на свое имя кредиты и положить на определенный счет выданные деньги. Женщина согласилась", - рассказали в УВД.

Весь день преступники были на связи с потерпевшей, постоянно напоминали о секретности операции. Женщина посетила семь банков, в одном из них оформила кредит на Br21 тыс. Эти деньги перевела на так называемый секретный счет, который указали мошенники. После этого связь оборвалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК. Проводится следствие.-0-