9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Рогачевского района подозревается в истязании супруга, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Как уточнили в УВД, злоупотребляющая спиртным 42-летняя сельчанка с мая прошлого года трижды привлекалась к административной ответственности. "Дважды - за нанесение побоев супругу, в третий раз - за причинение психических страданий. Это была ее ответная реакция на вызов сотрудников ОВД", - рассказали в милиции.

В конце января этого года 45-летний мужчина сообщил в РОВД об очередном рукоприкладстве со стороны жены. На основании собранных материалов следствие дало правовую оценку действиям сельчанки. Возбуждено уголовное дело по факту истязания.-0-