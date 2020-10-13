Жительница Солигорска укусила милиционера за плечо - проводится проверка

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Солигорска укусила сотрудника милиции за плечо, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В воскресенье в парке "Четырех стихий" проходило несанкционированное массовое мероприятие. Начало акции анонсировалось на 14.00, однако к этому времени никто не пришел. Ближе к 15.00 собрались приблизительно 25 человек", - рассказали в УВД.

Сотрудники милиции неоднократно предупреждали протестующих о нарушении закона "О массовых мероприятиях", но это не останавливало людей. Спустя 10 минут собравшиеся двинулись в сторону улицы Константина Заслонова. Впоследствии была задержана 57-летняя женщина. Когда ее доставляли в РОВД для разбирательства, вела себя агрессивно и укусила сотрудника милиции за правое плечо.

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