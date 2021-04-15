Жительница Стародорожского района хранила в гараже 220 л окрашенного дизтоплива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жительницы Стародорожского района найдено 220 л окрашенного дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Оперативникам по борьбе с экономическими преступлениями Стародорожского РОВД и сотрудникам ОГАИ стало известно, что 45-летняя жительница агрогородка Горки, работница ОАО "Арэса-Агро", по месту жительства хранит окрашенное дизтопливо, которое поставляется только в сельскохозяйственные организации. При проверке в гараже на подворье женщины правоохранители действительно обнаружили такое топливо.

В настоящий момент топливо изъято и направлено на экспертизу. Женщине предстоит объяснить милиционерам, как оно оказалось в ее гараже.-0-