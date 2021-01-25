Жительница Столина перевела мошенникам более Br900

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства мошенничества в отношении 54-летней жительницы Столина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, утром 13 января 2021 года женщине в мессенджере Viber позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Собеседник сообщил, что с ее счета пытались похитить денежные средства, но банк успел приостановить операцию по списанию и заблокировать карту. Мужчина также сказал, что клиентке завели новую банковскую карту, назвал реквизиты и предложил перевести на нее деньги. Потерпевшая перевела более Br900.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК.-0-