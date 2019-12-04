Жительница Волковыска лишилась денег при покупке по объявлению в интернете

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Волковыска лишилась денег при покупке по объявлению в социальной сети. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Женщина хотела приобрести диски для игровой консоли. В социальной сети нашла объявление с приглянувшимся ей товаром. Связалась с продавцом и перевела тому Br130. Товар жительница Волковыска так и не получила. Продавец перестал выходить на связь и отвечать на звонки.

Пострадавшая обратилась в милицию. Выяснилось, что объявление оставил житель Гомельской области 1992 года рождения. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

"В последнее время на территории Гродненской области увеличилось количество подобных преступлений. Зачастую граждане ошибочно считают, что если они совершают преступление в интернете под вымышленным именем, то их реальную личность установить не удастся. На сегодняшний день милиция располагает достаточным техническим оснащением, чтобы оперативно раскрывать преступления в сфере высоких технологий", - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Милиционеры напомнили, что за преступление, совершенное в виртуальном мире, может грозить реальная уголовная ответственность.-0-