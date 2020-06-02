Жительница Жлобинского района с фейковых аккаунтов выманивала у мужчин деньги

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Жлобинского района подозревается в мошенничестве. С фейковых страниц в соцсетях она выманивала деньги у виртуальных собеседников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информацией и общественных связей МВД.

41-летняя женщина несколько лет обманывала двоих мужчин, получая от них деньги под вымышленными предлогами. Для одного из потерпевших сумма ущерба составила почти Br7 тыс. Однако, по словам 39-летнего жителя Светлогорска, перечислил он виртуальной собеседнице гораздо больше.

Правоохранители проводят проверку также по заявлению еще одной возможной жертвы - жителя Минского района. Он переписывался с подозреваемой на сайте знакомств. В ближайшее время действиям женщины будет дана правовая оценка.

"В социальной сети и на сайте знакомств подозреваемая создала псевдоаккаунты. Представлялась молодой девушкой из Светлогорска, открытой к общению с противоположным полом. Наполнила анкету фотографиями красивой незнакомки из интернета. В начале общения потерпевший из Светлогорска добровольно переводил собеседнице деньги на продукты либо на оплату мобильной связи. Обман начался, когда в одном из разговоров женщина попросила оказать финансовую помощь в лечении тяжелой болезни", - рассказали в Жлобинском РОВД.

Мошенница сетовала на охрипший голос и предположила, что у нее рак горла. Мужчина согласился оплатить сначала диагностику, а затем и лечение. Перечислял на ее карту от Br10 до Br900. Затем фигурантка придумала новую историю и попросила у виртуального знакомого деньги якобы на оформление наследства в виде квартиры и дома.

С 2016 по 2019 год женщина выдумывала разные предлоги для выманивания денег, включая оплату коммунальных услуг и покупку продуктов. Затем перестала выходить на связь.

По данным правоохранителей, аналогичную схему она могла отработать ранее с 23-летним жителем Минского района. При этом ни с одним из потерпевших не было ни одной встречи - общалась по телефону и в интернете.

Как уточнили в МВД, деньги подозреваемая потратила на себя и своих детей.-0-