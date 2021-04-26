Жительнице Гродно звонок от телефонных мошенников обошелся в Br2,4 тыс.

26 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о хищении Br2,4 тыс. с карт-счета жительницы областного центра. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Вечером 21 апреля в правоохранительные органы обратилась 34-летняя жительница Гродно. Она рассказала, что с ее карточки похитили деньги. Произошло это после звонка в мессенджере. Звонивший представился работником службы поддержки банка. Он пояснил, что звонок связан с подтверждением запроса на получение кредита. Владелица карты ответила, что никаких заявок не отправляла. Лжесотрудник предположил, что, возможно, это дело рук мошенников. Дальше он попросил подтвердить паспортные данные. Она также назвала данные своей банковской карты. Женщина поняла, что ее обманывают, и поспешила закончить разговор. Но было поздно: с карт-счета заявительницы злоумышленник похитил Br2,4 тыс.

"Следователем запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счету женщины, осмотрен ее мобильный, зафиксирован и внесен в специализированную базу номер телефона злоумышленника. Выяснилось, что другими следственными подразделениями возбуждено еще 5 уголовных дел, где потерпевшим звонили с этого абонентского номера. Общая сумма материального вреда составила более Br14 тыс.", - рассказала Мария Трушинская.

Следователи планируют направить международную просьбу об оказании правовой помощи для установления подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, важно соблюдать меры безопасности, прежде всего никому не передавать данные банковских карт, не переходить по сомнительным ссылкам, а платежи в интернете осуществлять только на проверенных ресурсах.-0-