Жительницу Кировского района будут судить за убийство отца, ранее она лишила жизни мать

3 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в областной суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы д.Столпище Кировского района. Женщине инкриминировано убийство своего престарелого отца с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Как следует из материалов дела, обвиняемая 10 апреля 2021 года распивала со своим 74-летним отцом спиртное. Внезапно возник конфликт - женщина нанесла отцу по различным частям тела множественные удары руками и ногами, а также топором и деревянной палкой, на которую тот опирался при ходьбе. От травм мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, она спрятала труп отца в подвале своего дома.

Согласно заключению эксперта, обвиняемая в момент преступления страдала психическим расстройством, но могла осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Она неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности, не работала, состояла на профилактических учетах. В ноябре 2010 года ее осудили за умышленное противоправное лишение жизни матери. Тогда женщина в качестве орудия преступления также использовала топор.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. При изучении материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по п.п.2, 6, 16 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса.

Ранее избранную меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.-0-