Жительницу Рогачевского района подозревают в покушении на убийство бывшего мужа

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства покушения на убийство, совершенное общеопасным способом в одной из деревень района, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

Фото Следственного комитета

По данным следствия, днем 13 сентября у 50-летней женщины на почве ревности произошел конфликт с бывшим супругом. Она облила 53-летнего мужчину бензином и подожгла. Огонь быстро распространился по одежде и по дому. Мужчина выбежал на улицу и смог потушить пламя на себе. В настоящий момент с ожогами различной степени тяжести он находится в больнице, уточнили в СК.

Женщина предприняла попытку суицида, однако ей вовремя оказали медпомощь.

Возгорание дома заметили соседи и вызвали сотрудников МЧС, которые потушили пожар.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.-0-