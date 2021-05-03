Звонок лжесотрудника банка стоил борисовчанину почти Br11 тыс.

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звонок "сотрудника банка" стоил борисовчанину почти Br11 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На днях в правоохранительные органы обратился 37-летний житель Борисова. Мужчина сообщил о том, что у него с банковской карты похитили денежные средства в размере Br10965.

Правоохранителям мужчина пояснил, что в утренние часы буднего дня в мессенджере Viber ему позвонил молодой человек и представился работником службы безопасности банка. По ту сторону трубки незнакомец сообщил, что с карточки пытаются снять деньги. Местный житель с первых минут доверился звонившему и делал все то, о чем он просил. Тем более звонивший ни разу не спросил ни данные банковской карточки, ни персональные сведения. Что само собой внушило определенное доверие.

Лжесотрудник попросил установить определенное приложение на телефон, при этом удалив имеющийся у "клиента" интернет-банкинг. Затем в нужный момент потерпевший заново установил его, при этом он даже не догадывался, что установленное приложение помогло злоумышленнику видеть все операции в его телефоне.

В конце беседы лжесотрудник банка настойчиво попросил номер телефона жены борисовчанина для связи. Этот момент насторожил жителя райцентра, и он сразу же закончил телефонную беседу. Однако было уже поздно: с карточки исчезли все имеющиеся деньги в размере Br965, в придачу на мужчину дистанционно оформили кредит на сумму в размере Br10 тыс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса.

"Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, следователи рекомендуют соблюдать следующие правила. Не передавайте данные платежных банковских карт в том числе в ходе переписки в интернете или по телефону, лицам, представляющимися сотрудниками банка (у сотрудников банка нет необходимости звонить с просьбой сверить данные и пароли ваших платежных банковских карт). Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте подозрительные письма и вложения к ним. Осуществляйте оплату в интернете только на проверенных ресурсах и внимательно изучайте адрес сайта, указанный в адресной строке браузера. Подключите банковские СМС-уведомления, чтобы иметь возможность самостоятельно отслеживать движение средств по счету", - отметили в УВД.-0-