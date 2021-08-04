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04 августа 2021, 15:50
Се Сяоюн

Беларусь и Китай: рост делового сотрудничества и взаимодействие в выпуске лекарств при лечении коронавируса

Се Сяоюн
Се Сяоюн
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси

Всестороннее деловое сотрудничество между Китаем и Беларусью имеет большие перспективы. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн в интервью корреспонденту БЕЛТА. Он рассказал, каких результатов достиг Китай в первом полугодии, несмотря на негативные процессы в мировой экономике, о белорусско-китайском деловом сотрудничестве и взаимодействии в области китайской традиционной медицины, помогающей в лечении COVID-19, о создании в Беларуси производства по выпуску таких лекарств и о своем видении политизации процесса отслеживании источника происхождения вируса.

- Господин посол, опубликована официальная статистика экономического развития КНР по итогам первого полугодия. Как бы вы охарактеризовали ее основные тенденции?

- Эту экономическую статистику можно назвать промежуточным отчетом за этот год, а также полугодовым отчетом начала 14-й пятилетки. Очень важно, что ВВП Китая вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний темп роста за два года составил 5,3%.

Очевидно, что это свидетельствует о продолжении устойчивого восстановления, стабильного укрепления и улучшения экономики страны. По моему мнению, на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 и трудной задачи по всестороннему восстановлению мировой экономики эта экономическая статистика Китая подобна лучу надежды, освещающему мировой экономике путь к выходу из ситуации, вызванной эпидемией. Эти итоги полностью отражают то, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином сплачивает весь многонациональный народ страны, исходя из задач нового этапа развития, а также успешно реализует новую концепцию развития, наряду с этим проводя жесткую профилактику и контроль за эпидемиологической обстановкой.

Чтобы понять особенности развития экономики Китая, хотел бы обратить внимание на три важных момента. Во-первых, необходимо посмотреть на три основных сектора экономики - агропромышленный и добычу природного сырья, промышленное производство и строительство, а также сферу услуг, которые демонстрируют устойчивый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о высокой устойчивости и жизнеспособности китайской экономики.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на такую важную тройку показателей, как инвестиции, потребление и экспорт. Инвестиции в основной капитал увеличились на 12,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средние темпы роста за два года составили 4,4%. Общий объем экспорта увеличился более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспортный спрос продолжает оставаться на относительно высоком уровне. Инвестиции, потребление и экспорт сохраняли стабильную тенденцию и способствовали восстановлению экономики Китая.

В-третьих, важный показатель - доходы правительства, предприятий и населения. Общественные бюджетные поступления Китая увеличились на 24,2% в годовом исчислении, бюджетные доходы продолжили расти. Общая прибыль крупных промышленных предприятий увеличилась на 83,4% в годовом исчислении, в среднем рост составил 22% за два года. Общая прибыль крупных предприятий сферы услуг увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль предприятий также укрепилась. В первой половине года реальный доход на душу населения увеличился на 12%.

Кроме того, еще больше укрепляется внешнеэкономическое сотрудничество Китая. Общий объем импорта и экспорта в первом полугодии составил $2,79 трлн, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как видим, масштабы внешней торговли достигли рекордно высокого уровня, доля международного рынка растет, структура внешней торговли продолжает оптимизироваться. Быстро развиваются новые формы и модели внешней торговли, масштабы трансграничной электронной торговли увеличились почти в 10 раз за пять лет, стимулируется преобразование и обновление внешней торговли.

Таким образом, благодаря реальным действиям, четкому контролю за эпидемиологической ситуацией и в итоге быстрому восстановлению экономики Китай демонстрирует новые рецепты глобального реагирования на эпидемию, придает новый импульс восстановлению мировой экономики и предоставляет новые возможности для углубления глобального сотрудничества.

- Не так давно первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков провел в Ташкенте переговоры с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И и высоко оценил достижения делового сотрудничества между Беларусью и Китаем. Расскажите, пожалуйста, о деловых контактах между нашими странами.

- В последние годы благодаря стратегическому руководству и личному продвижению Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина белорусско-китайские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества сохраняют здоровое и стабильное развитие.

Осуществляются частые обмены на высоком уровне между двумя странами, политическое взаимодоверие с каждым днем становится все глубже, а деловое сотрудничество поднимается на новую ступень.

Очень важно, что с момента начала вспышки эпидемии COVID-19 Китай и Беларусь оказывают друг другу взаимную поддержку и помощь, а также сообща борются с эпидемией. С начала этого года Китай дважды предоставил Беларуси вакцину в форме безвозмездной помощи, что демонстрирует высокий уровень отношений двух стран и традиционную дружбу двух народов.

Согласно статистике китайской стороны, объем двусторонней торговли между Китаем и Беларусью увеличился в 2020 году на 10,7%, что стало рекордно высоким показателем. Китай стал вторым по величине торговым партнером Беларуси после России, что еще более ценно в условиях эпидемии. В первой половине этого года общий объем китайско-белорусской торговли достиг $1,875 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,6%. Это действительно мощный рост.

Очевиден в том числе темп роста экспорта сельхозпродукции и древесины из Беларуси в Китай, особенно сельскохозяйственных товаров. Согласно статистическим данным белорусской стороны, только за I квартал экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай увеличился на 87,7%.

Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", образцовый проект китайско-белорусского совместного строительства инициативы "Пояс и путь", сохранил хорошую динамику развития в условиях эпидемии. Резидентами парка стали 73 предприятия.

Мы также рады, что белорусская экономика показала превосходные результаты в первом полугодии этого года. С января по июнь ВВП Беларуси увеличился на 3,3%. Объем промышленного производства в текущих ценах увеличился на 10,4%, достигнув Br71,1 млрд. Товарный экспорт увеличился на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 15%, достигнув более 2 млн. кв.м. Товарооборот в сфере общественного питания увеличился на 19,3% до Br1,5 млрд. Оптовый товарооборот вырос на 9,5%, составив Br61,5 млрд.

Все это отражает устойчивость и стрессоустойчивость белорусской экономики, а также закладывает прочную основу для реализации поставленных на конец года целей экономического развития.

Хочу обратить внимание на тот факт, что в такой сложной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, наши страны cумели достичь поставленных целей в социально-экономическом развитии.

Благодаря совместным усилиям китайско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество росло вопреки преобладающим тенденциям. Заглядывая в будущее, могу с уверенностью сказать, что всестороннее деловое сотрудничество Китая и Беларуси имеет большие перспективы.

- Не так давно, 29 июля, в китайском Наньчане открылся форум ШОС по традиционной медицине. Николай Снопков на нем выступил с речью в видеоформате и отметил значимый вклад традиционной медицины в профилактику и борьбу с эпидемией COVID-19. Как в целом развивается сотрудничество Беларуси и Китая в области китайской традиционной медицины?

- Китайская традиционная медицина - сокровище китайской культуры и фундамент в лечении болезней, укреплении здоровья на протяжении веков и тысячелетий. Известно, что китайская традиционная медицина обладает хорошими лечебными свойствами, незначительными побочными эффектами, а ее препараты - невысокой ценой. Она обладает уникальными преимуществами в профилактике, лечении заболеваний и реабилитации после них.

Китайская традиционная медицина широко признана медицинским сообществом и людьми во многих странах, кроме того, она внесла огромный вклад в развитие медицины во всем мире.

Особо отмечу, что в ходе борьбы с COVID-19 китайская традиционная медицина сыграла важную роль в спасении жизней людей в Китае и других государствах. Она не только оказывает хороший лечебный эффект на легкую форму COVID-19, но и имеет очевидные преимущества при лечении тяжелобольных пациентов, благодаря чему летальность в тяжелых случаях снизилась с 21% до 5%. Китайская традиционная медицина стала одним из важнейших элементов китайского плана по предотвращению эпидемии и борьбе с ней, а также признана международным сообществом.

Нынешний год можно назвать знаковым для двустороннего взаимодействия в области китайской традиционной медицины. В марте этого года в Китайско-Белорусский индустриальный парк вступил новый резидент - ООО "Новоэра Биотех", созданное при участии китайского Института культуры и экономики Цзиньтай. Он наладит в Беларуси производство препаратов китайской традиционной медицины, направленных на эффективное лечение коронавирусной инфекции, - "Линлань Ицин". Это лекарство доказало свою эффективность в противоэпидемической практике Украины, России и других стран, а также продается в Азербайджане и соседних государствах.

Кроме того, в "Великом камне" 21 июля заключено соглашение о создании китайско-белорусской зоны углубленного сотрудничества и международного парка традиционной китайской медицины и здравоохранения. Подписание этого документа представляет собой новую модель, новый опыт делового сотрудничества между двумя странами и будет способствовать более углубленным контактам в медицине и здравоохранении, сельском хозяйстве, в области технологий и культуры.

Надеюсь, что обе стороны будут эффективно использовать платформу "Великого камня" для дальнейшей реализации огромного потенциала Китая и Беларуси, дополняя преимущества друг друга и совместно используя взаимовыигрышный колоссальный потенциал и характерные ключевые особенности инициативы "Пояс и путь".

- Известно, что Китай выступает против политизации темы изучения происхождения вируса. Какая ситуация со второй фазой по исследованию источника происхождения COVID-19, предложенному секретариатом Всемирной организации здравоохранения 15 июля?

- Для нас важно, что Министерство иностранных дел Беларуси поддерживает совместный доклад Китая и ВОЗ о выявлении источника происхождения COVID-19, а также призывает к научному исследованию источника происхождения и противодействию политическим манипуляциям. Это демонстрирует не только высокий уровень и особенность отношений между Китаем и Беларусью, но и отражает справедливую позицию Беларуси в защите научной истины, сохранении справедливости в отношении общей глобальной противоэпидемической ситуации, за что КНР выражает свою глубокую признательность Беларуси.

Китайская сторона всегда придерживается научного, профессионального, серьезного и ответственного подхода, стала лидером в налаживании глобального сотрудничества с ВОЗ в области выявления источника происхождения COVID-19. Китайская сторона дважды принимала экспертов ВОЗ и полностью удовлетворила все требования во время их посещения Китая. В марте этого года официально объявлено о совместном докладе Китая и ВОЗ об исследованиях источника происхождения инфекции, в котором сделаны важные выводы. В частности, что лабораторная утечка крайне маловероятна, необходимо продолжать поиск возможных ранних случаев заболевания вирусом в более широких пределах во всем мире, а также исследование роли холодной цепи и замороженных продуктов в распространении вируса. Это научный и авторитетный доклад, который должен стать основой для следующего этапа глобальной работы по выявлению источника происхождения вируса.

Однако "Фаза II программы выявления источника происхождения вируса", предложенная секретариатом ВОЗ, сосредоточена на выявлении лабораторных утечек, которые в совместном докладе считаются крайне маловероятными, и даже предлагает продолжить изучение так называемой гипотезы, что Китай якобы нарушает регламент проведения лабораторных исследований, закрывает глаза на новые доказательства того, что в образцах сыворотки крови, собранных в США с декабря 2019 года по январь 2020 года, было обнаружено 106 положительных образцов. Эта программа не запрашивала мнения Китая и других государств - членов ВОЗ, не проводились всесторонние консультации в отношении ее содержания. Будучи неоткрытой и непрозрачной, она не соответствует обычным процедурам ВОЗ и полностью демонстрирует неуважение к здравому смыслу и высокомерие по отношению к науке, став еще одним ярким примером попыток отдельных стран политизировать проблему выявления источника происхождения вируса.

Многие страны, в том числе Китай, выразили озабоченность и возражения, полагая, что эта программа не соответствует требованиям резолюции 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, не соответствует выводам и рекомендациям совместного доклада Китая и ВОЗ о выявлении источника происхождения вируса. Она не в полной мере отражает последние результаты глобального исследования источника происхождения вируса и не может быть использована в качестве основы для второго этапа сотрудничества в сфере выявления источника происхождения вируса.

В то же время 60 стран направили генеральному директору ВОЗ письмо поддержки совместного доклада Китая и ВОЗ о выявлении источника происхождения вируса и выступили против политизации этой темы. Это разумный призыв и справедливый голос международного сообщества.

Выявление источника происхождения вируса - серьезная научная проблема, которой должны заниматься ученые всего мира. Мы решительно выступаем против попыток отдельных стран политизировать вопросы выявления источника происхождения вируса.

Надеемся, что ВОЗ будет поддерживать научный, профессиональный и объективный дух, прилагать совместные усилия с международным сообществом для взаимной защиты научности и серьезности исследований источника происхождения вируса, противостоять политизации вопроса и поддерживать благоприятную атмосферу для глобального противоэпидемического сотрудничества.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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