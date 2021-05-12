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12 мая 2021, 11:22
Антонина Мисюкевич

Благотворительную помощь можно оказывать по принципу "народного финансирования"

Антонина Мисюкевич
Антонина Мисюкевич
Директор Центра помощи "Вера"

Возможно, именно вашей школе необходимо оборудовать спортивную площадку на открытом воздухе, а детский дом нуждается в закупке дополнительного медицинского оборудования для реабилитации детей. Возможно, в вашем медицинском стационаре зреет идея создания комнаты психологической разгрузки для пациентов, или школьному волонтерскому отряду нужно приобрести униформу для участия в мероприятиях. Все, что вы давно хотели осуществить с пользой для общества, теперь можно реализовать при поддержке гродненского Центра помощи "Вера" и за счет народных пожертвований.

Центр готов выступить платформой для реализации стартапов и благотворительных идей, имеющих общественную значимость и направленных на улучшение качества жизни и здоровья детей и взрослых. Работать это будет по принципу "народного финансирования" (краудфандинга). А сайт центра станет интернет-платформой для информационного сопровождения и открытия благотворительного сбора пожертвований на конкретный социальный проект.

О новом направлении деятельности центра мы поговорили с его основателем и бессменным директором Антониной Мисюкевич.

– Антонина, для начала самый простой и естественный вопрос: почему ваш центр вдруг решил заняться краудфандингом?

– В наш адрес очень часто приходят письма-заявки от социальных учреждений, школ-интернатов, медицинских учреждений с просьбой оказать благотворительную помощь на обновление медицинского оборудования, строительство спортплощадки для детей с инвалидностью, оборудование сенсорной комнаты, помещений под развивающие студии или для специализированных занятий.

Опыт реализации подобных проектов у центра уже был. Так, в ноябре 2019 года мы реализовали проект "Спортплощадка для детей-сирот" для Волковысского детского дома. Тогда для воспитанников этого учреждения с нуля была построена уличная спортплощадка с комплексом тренажеров. Благодаря этому дети сейчас имеют возможность ежедневно заниматься физкультурой, развиваться физически и проводить свой досуг с пользой.

Еще один проект "Рисуем сказку детям!" был реализован весной 2019 года, в рамках которого наш центр организовывал ремонт и художественную роспись палат детского стационарного отделения ГОКЦ "Психиатрия-Наркология".

Но так или иначе возможности центра ограничены, зачастую помощь в больших объемах оказать наша благотворительная организация не в состоянии, а подобных заявок в наш адрес поступает немало. Соответственно, многие проекты оставались нереализованными, несмотря на их высокую социальную значимость и необходимость.

Именно поэтому мы долгое время искали возможность оказания такой помощи и разрабатывали механизм ее реализации: как эти проекты осуществлять и где находить на них финансирование. Наконец нами было принято решение о создании на базе нашей организации платформы, где бы эти проекты могли получить огласку, одобрение и реализацию по принципу "народного финансирования" (краундфандинга). Центр в этом случае выступает платформой, модератором и гарантом воплощения в жизнь этих социальных проектов, а также гарантом целевого использования собранных пожертвований.

– В чем особенности вашего начинания?

– Для того чтобы социальные учреждения смогли осуществить свой проект, нужна краундфандинговая платформа. Она берет на себя ответственность за сбор пожертвований на реализацию проекта, является гарантом соблюдения всех правовых условий и требований, а также выступает информационной и рекламной площадкой.

В рамках правового поля самостоятельно учреждение образования, здравоохранения или иные социальные учреждения вести такую деятельность не вправе, так как являются государственными бюджетными организациями. Для этого необходима интернет-площадка, куда учреждение может обратиться за помощью, заручиться поддержкой и в итоге получить благотворительную помощь на осуществление проекта. Эту функцию может взять на себя благотворительная организация – гродненский Центр помощи "Вера".

– Кто может подавать заявки на реализацию своих проектов?

– Заявки на благотворительную помощь для реализации социального проекта могут подавать только юридические лица – резиденты Республики Беларусь. К примеру, общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, школы-интернаты, детские дома, социально-педагогические центры и приюты, медицинские учреждения, интернаты для престарелых и инвалидов и иные социальные учреждения, целью которых является помощь детям и взрослым в улучшении их качества жизни, укреплении здоровья, повышении уровня образования и развития. Самый главный критерий здесь только один – социальная направленность и общественная значимость будущего проекта.

– Как оформить заявку?

– Во-первых, для начала необходимо иметь четкую идею проекта или стартапа, сформулированные цели и задачи (обоснование проекта).

На сайте Центра помощи "Вера" создан раздел "О проектах". Здесь можно ознакомиться с условиями и алгоритмом составления проектной заявки. В разделе предложена форма к заполнению и приложена ссылка для скачивания. Следующий этап – написание сопроводительного письма или ходатайства об оказании благотворительной помощи на реализацию проекта (финансовый расчет, чертеж, рисунок, список материалов и всех прочих затрат). В сопроводительном письме также должно содержаться обоснование социальной значимости и важности вашего проекта, четко обозначенная цель, которой вы желаете достичь, разъяснение, на кого направлен ваш проект и в чем его суть.

Проектную заявку вместе с сопроводительным письмом необходимо выслать в адрес нашего центра на электронный адрес с пометкой "Социальный проект", а также прислать все это в распечатанном виде традиционной почтой по адресу: г. Гродно, ул. Репина, 5а.

– Кто и как рассматривает предлагаемые проекты?

– После того как ваша заявка оформлена и прислана в центр, идет ее рассмотрение. Специальная комиссия коллегиально принимает решение: утвердить или отклонить поданную заявку.

Важно знать, что центр не рассматривает проекты, противоречащие законодательству Республики Беларусь и морально-этическим нормам общества, а также не соответствующие общей направленности деятельности нашего учреждения. Важный критерий, который будет учитываться комиссией в первую очередь, – это практическая польза проекта. Преимущество будут иметь те проектные заявки, которые направлены на поддержку тяжелобольных детей, детей-сирот, ребят, оставшихся без родительской опеки, а также детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. А также в целом проекты, целью которых является повышение уровня образования детей и взрослых, их оздоровление, предоставление полезных услуг и организация интересного досуга и кружковой деятельности.

– Как будет работать механизм сбора средств?

– Утвержденный проект проходит все необходимые юридические процедуры, заключается договор на оказание благотворительной помощи, открывается благотворительный сбор, а на сайте центра размещается информация об этом.

Важное условие сбора – четкие временные рамки. Процесс сбора средств ограничен по времени и оговаривается сторонами заранее. Максимально допустимое время ведения сбора – 1 календарный год.

Время сбора определяется сторонами в зависимости от размера суммы, которую необходимо собрать. К примеру, сбор на дорогостоящее медицинское оборудование может вестись и до 1 года, а закупку тростей для скандинавской ходьбы дому престарелых вполне реально осуществить и за несколько месяцев.

Еще одно важное условие краундфандингового сбора – социальное учреждение получает благотворительную помощь на реализацию своего проекта в случае 100% сбора заявленной суммы. Если в установленные сроки необходимая сумма не собрана, сбор закрывается. Заявитель не получает финансирование на свой проект, а уже собранные средства распределяются между другими действующими в этот момент проектами. Сбор денежных средств ведется исключительно на благотворительный счет Центра помощи "Вера".

– Как поддержать благотворительный проект?

– Одобренный проект размещается на сайте Центра помощи "Вера" в разделе "Актуальные проекты", где публикуется информация о проекте, а также о ходе благотворительного сбора. В ключевой статье размещается необходимая информация, указаны реквизиты и описаны все возможные способы, как сделать пожертвование. Важно знать, что пожертвования на проекты могут быть только целевыми. То есть, совершая пожертвования в платежных системах, а также с помощью системы ЕРИП, жертвователь обязательно должен указать целевое назначение пожертвования. Например, "На строительство детской площадки", "В поддержку проекта по закупке медицинского оборудования" и так далее. Указание целевого назначения платежа является гарантией того, что перечисленные вами средства получит именно тот проект, который вы пожелали поддержать.

– А какие функции берет на себя Центр помощи "Вера"?

– Мы занимаемся полной проверкой проекта: от юридических аспектов до логистики, информационным сопровождением: размещением информации о проекте на своих ресурсах, в социальных сетях и в СМИ. Центр информирует о продвижении сбора, готовит новости в момент реализации идеи и до момента достижения конечной цели, а также выступает гарантом целевого использования собранных средств.

– Как вы думаете, чем интересно и важно это начинание для всех нас?

– Среди белорусов множество талантливых, инициативных, деятельных людей, которые способны генерировать интересные социально значимые идеи и проекты, но не могут их осуществить в одиночку. Помогая кому-то, вы помогаете себе. Например, сегодня вы поможете санаторной школе оборудовать соляную пещеру для оздоровления детей, а завтра ваш ребенок сможет сам в этой пещере получать необходимые ему процедуры. Или вы поддержите проект по созданию тренажерной площадки на свежем воздухе и сами же сможете здесь тренироваться. Проекты, которые имеют социальную направленность и общественную значимость, представляют интерес для большого количества людей. Осуществить задуманное в одиночку – невозможно, а при поддержке и финансовом участии множества людей это вполне реально. Поэтому-то мы и приглашаем к сотрудничеству и участию в краундфандинговых сборах Центра помощи "Вера" всех желающих и неравнодушных.

– Спасибо, Антонина, за интересную беседу!

Беседовал Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Информационный партнер Социально-благотворительного учреждения помощи детям и взрослым "Центр помощи "Вера" (г. Гродно) – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА

Теги
благотворительность Гродно помощь проект
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