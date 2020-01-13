Настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерей Иоанн Хорошевич - в числе лауреатов премии Президента "За духовное возрождение". Премия вручена за значительный вклад в укрепление идей милосердия и организацию работы Дома духовного просвещения. Корреспондент БЕЛТА поговорила с отцом Иоанном о вере, духовности и делах праведных.

- Отец Иоанн, приятно, что ваша духовная работа в деле просвещения получила такую высокую оценку.

- Приятно и неожиданно. Но никаких особых заслуг я за собой не вижу, обычная работа священнослужителя. Я верен присяге, которую дал перед рукоположением, и всю жизнь, сколько служу священником, ее выполняю. А служу я уже более 60 лет. В приходе храма святой равноапостольной Марии Магдалины я с 1990 года. У настоятеля ко всему есть дело в приходе: и к службе, и к содержанию объекта. Эта такая обязанность духовная и бытовая. Храм для прихожан - это место духовного просвещения. И приятно, что действительно много людей приходит к нам.

- Совсем скоро при вашем приходе заработает Дом духовного просвещения. Что он будет собой представлять?

- Это новое четырехэтажное здание, которое возводилось на протяжении 4 лет. Внутри уже все обустроено, митрополит здание освятил, но мы еще не успеваем его заполнить мебелью. Думаю, что вскоре Дом духовного просвещения заработает. Прежде всего там разместится детская воскресная школа, которая будет обустроена в соответствии с современными требованиями. Уже парты расставлены, доски развешаны. Уверен, деткам там будет уютно и комфортно. Сейчас в нашей воскресной школе занимается 87 детей в возрасте от 4 лет и старше.

Во-вторых, мы будем там собираться с работающей молодежью. К нам на такие встречи приходят в течение недели до 70 человек. Они занимаются с 18.00 до 21.00. Проводятся также собеседования со взрослыми людьми, которые готовятся к таинству венчания, крещения, и особенные беседы на религиозные темы и заповеди Божии.

- По вашим наблюдениям, важны для людей такие встречи и беседы?

- Это возрождение души человека, его нравственности и духовности. Был период, когда в обществе возник определенный духовный голод. И многие поколения, которые выросли в это время, завели свои семьи, детей, но не передали им духовные ценности. Сейчас мы помогаем им возродиться духовно.

- У каждого свой путь к Богу. Бывает, человек находится на перепутье и не знает, куда ему идти. Что вы посоветуете?

- Пусть приходят в храм. Есть личные беседы со священником. Люди приходят со своими вопросами, мы стараемся каждому уделить время, беседуем, но постепенно человек сам должен воцерковляться, заинтересоваться этим.

- Многие боятся приходить в храм из-за незнания...

- Надо приходить в храм и постепенно учиться всему. Иногда приходит человек в первый раз, а там есть такие ворчливые старушки, которые всех любят поучать. Мы им об этом говорим, что они не должны этого делать, потому что отталкивают человека, который еще не укреплен духовно. Если вы боитесь что-то сделать не так, то приходите и станьте в сторонке и послушайте службу. Если что-то не понятно - останьтесь, подойдите к священнику, спросите, и он все расскажет.

Я с радостью свидетельствую, что людей в храме становится больше, мы замечаем много новых лиц. Особо радует то, что с нами наши детки присутствуют, а этому способствует прежде всего домашняя обстановка. Родители должны осознавать ответственность перед своими детьми.

- А когда нужно начинать духовное воспитание детей?

- Этот вопрос часто задают прихожане. Такое есть выражение "с младых ногтей" - с самого раннего возраста. Пословица такая еще есть в народе: учи дитя, пока оно поперек лавки лежит. С детьми надо заниматься, а не отмахиваться со словами - мне некогда. Ты создал семью, родил ребенка, будь добр позаботиться о его земной жизни, приведи его к Богу - это прежде всего, и дай ему тот навык, который понадобится человеку в этой жизни, нравственное и духовное воспитание.

- Быть религиозным человеком - это ведь не просто ходить в церковь по праздникам и ставить свечки...

- Конечно, нет. Это такая обрядовая сторона. Начинать надо с дома, семьи, с себя самого. Ведь Господь сказал: постом и молитвой всякий грех избавляется. А мы все грешники. Надо когда-то это начинать, потому что наши годы быстро уходят, и уходим мы в вечность, но с каким багажом. Поэтому человек уже при жизни должен выстраивать свой правильный путь - стараться как можно чище, добрее, святее прожить эту жизнь.

- Как правильно делать добро?

- Вера без дел мертва. Вот мы говорим: я верую. А Господь говорит: хорошо, что ты веруешь, но покажи свою веру через дела свои. Наши дела - это сострадание, внимание к детям, сиротам, старикам, инвалидам, в больнице лежащим. Сделай доброе дело там, где ты можешь. Хоть маленькую крошечку добра сделаешь, и это воздастся тебе сторицей с Божьей милостью.

В семье и за ее пределами всем нам надо проявлять внимательность, терпение, ласку, понимание. Поэтому пусть всегда наши сердца будут открытыми, добрыми, ласковыми, внимательными к человеку. Это очень важно, это необходимо.

- Посещения церкви, разговоры со священнослужителями не проходят бесследно для верующего человека. А у вас после общения с прихожанами какие-то изменения происходят внутри?

- Очень большой груз иногда берешь на себя, потому что приходят люди с разными проблемами и вопросами. Нам приносят целую ношу домашних проблем, и надо выслушать каждого, найти какое-то ласковое, доброе слово, дать совет, оказать внимание человеку. Священнослужитель берет на себя молитвенный подвиг за этого человека и его семью. Ведь, оттолкни его в горести, и он потеряется, что-то страшное может произойти. Коль уж обратился к тебе человек, так выслушай, поговори с ним с любовью.

А когда в семье у мужа и жены возникают проблемы обоюдные, то просим прийти вдвоем, чтобы поговорить. Может, они поспешили с каким-то решением, и дала трещину семейная жизнь. Бывает человеку достаточно, чтобы его просто выслушали. Мы только советуем нашим прихожанам заранее оговорить время для беседы, в которое мы будем их ожидать. Для этого священнослужители и пришли в церковь: не ради хлеба куска, а ради Иисуса.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-