Прошел год после того, как на заседании Священного синода РПЦ Патриаршим Экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским единогласно избрали епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина. Он возглавил Белорусскую православную церковь в непростое для страны время: ковид изменил привычный уклад жизни, да и сложная политическая ситуация привнесла в души белорусов немало тревоги и беспокойства. Владыка рассказал, какие уроки из вчерашних испытаний должен извлечь наш народ, а также поделился своим видением роли церкви и православных ценностей в современном белорусском обществе.

- Владыка, что больше всего тревожило вас все это время?

- Все мы многое пережили за прошедший год. С уверенностью могу сказать, что это было испытание, через которое прошел весь наш народ. По-прежнему многие люди страдают от опасной пандемии, острую тревогу вызвали разделения в обществе. С другой стороны, в трудные времена особенно ясно понимаешь: когда ситуацию невозможно разрешить человеческими усилиями, нужно дать место действовать Богу. Поэтому церковь усилила свои молитвы о мире на белорусской земле и единстве народа Божия. "Миром Господу помолимся", - звучит на каждой Божественной литургии, то есть в мирном устроении, не испытывая вражды друг ко другу, все вместе собравшись. Ведь настолько мы близки к Богу, насколько, по слову Евангелия, имеем любовь между собой.

- В начале 90-х годов прошлого века в обществе произошел всплеск интереса к религии. Удалось ли церкви удержать возросшую тогда популярность? Как принципиально изменилось за последние два десятка лет понимание роли церкви в жизни нашего народа?

- Действительно, в 90-е годы у людей, несмотря на социально-экономическую неустроенность, ощущался особый духовный порыв, и общество, несмотря на недостаток знаний о вере, в целом относилось к церкви с нескрываемым интересом, благожелательно. Сейчас же порой приходится слышать, что происходит некоторое охлаждение религиозного энтузиазма, для кого-то вера становится привычкой. При этом ссылаются на результаты социологических исследований.

Не могу полностью согласиться с этим утверждением. Если что-то хорошее становится привычкой, это не всегда плохо. Блаженный Августин, повторяя древних философов Аристотеля и Цицерона, говорил, что привычка - это вторая натура. А ведь в этом заключается одна из целей духовной жизни, когда нечто доброе человек делает, сначала заставляя себя, а потом добродетель входит в его плоть и кровь и уже не требует особых усилий. Энтузиазм же - это психологическая эмоция. Сегодня она есть, а завтра ее нет. Конечно, в 90-е годы все, что связано с церковью, было для многих новым, неведанным, поэтому и наблюдался всплеск интереса, особенно внешнего. Потом эта волна закономерно пошла на спад, и теперь отношение у людей к религии более ровное и часто - даже более зрелое.

Но это совсем не значит, что верующих людей стало меньше или они теперь не готовы трудиться для спасения своей души, ради церкви и ее блага. По моему наблюдению, как раз наоборот. По-настоящему воцерковленных людей, серьезно относящихся к вере, сейчас стало больше, чем в 90-е годы! Что же касается социологических исследований, то они фиксируют уменьшение числа людей, которые называют себя верующими, но при этом не являются практикующими христианами, то есть теми, для которых вера определяет принципы жизни и ее главный смысл.

В то же время в этом наблюдении отмечена важная особенность духовного становления человека. В первые годы после обращения к Богу человек испытывает особую радость и легкость. Но позже это состояние исчезает, наступает даже некоторое охлаждение. Святые отцы учат нас, что это естественное течение духовной жизни. Вначале мы получаем обильную благодать Божию, можно сказать, что Господь все делает за нас. Но ведь нужен и наш собственный труд: все, что легко дается, легко же и теряется. Поэтому это обилие благодати на некоторое время отнимается от нас, и дальше мы трудимся сами, хотя и с помощью Божией. Вот в этот момент нам и кажется, что, говоря светским языком, "нет прежнего энтузиазма". Здесь часто возникает искушение у человека, и он может даже отойти от веры, или, напротив, превратить веру во внешнюю привычку.

Что в этом случае можно посоветовать? Веру нужно "возогревать", как пишется в духовной литературе, - чему способствуют молитва и пост, участие в церковных таинствах и творение добрых дел. То есть нужны усилия. В этом случае особое переживание веры, которое было в начале духовной жизни, не только будет возвращаться, но станет более глубоким и прочным, потому что будет сопряжено с трудом и даже испытаниями.

Причем все сказанное касается не только отдельного человека, но и церкви и общества в целом. Есть определенные законы духовной жизни, которые нельзя обойти. Поэтому не нужно сетовать на то, что сейчас не так, как раньше. Полнота же благодатных даров в церкви не иссякает, и каждый имеет возможность припадать к этому источнику.

- Пробиться к молодежи через сегодняшний информационный щит или броню массовой культуры, рассчитанной на примитивные вкусы потребителя, сложно. Многие юноши и девушки встречаются с церковью раз от раза: крестины, венчание, поминки, Пасха, Рождество… Но они приходят сюда часто не как участники религиозного действа, а, скорее, как зрители. Что нужно сделать, чтобы молодежь шла в храм по велению сердца? Как показать, что православие - это современно, что здесь молодые люди смогут найти ответы на важные и волнующие их вопросы о Боге и пути к Нему, о смысле жизни и своем месте в мире?

- Современный мир открывает перед молодыми людьми много соблазнов, которые становятся все более утонченными и привлекательными. Противостоять им становится все труднее. Однако сегодня всем нам - и церкви, и обществу, и каждому отдельному человеку нужно понять, что в современных условиях мы не сможем уберечь молодежь от зла, если сами не предложим ей достойный идеал. Можно забрать у детей все гаджеты, не разрешать им общаться с плохими друзьями. Но если при этом детьми не заниматься, предоставить их самим себе, ничего хорошего из этого не выйдет. Невозможно с молодежью говорить на языке негатива: этого нельзя, а это плохо. Важно предлагать положительные примеры и делать акцент не на окрик "не делай зла", а на призыв "делай добро". Ведь и новозаветные заповеди, в отличие от ветхозаветных, имеют именно положительную направленность. Там нет запретов, а наоборот: блаженны вы, если будете их исполнять.

Очень важно, чтобы молодежь приходила в церковь не только для участия в богослужениях, хотя это, несомненно, главное в духовной жизни. В юности все мы стремимся к активности, к делам, которые приносят пользу окружающим. Поэтому необходимо вовлекать молодежь в церковную жизнь во всех ее проявлениях. Это и миссионерство, и социальное служение, и взаимное общение вне церковной ограды. Видится, что миссию церкви в современном мире и должны осуществлять в первую очередь молодые люди, у которых много сил и энергии и которые лучше понимают устремления своих ровесников. При этом священнослужители, а также зрелые и пожилые члены церкви должны эту активность направлять и поддерживать своими знаниями и опытом.

Сегодня в церкви много делается, чтобы молодежь чувствовала себя в ней востребованной. Практически при каждом городском храме существует молодежное братство, работают воскресные школы, проводится много мероприятий для молодежи и с участием молодежи, для них открыты двери духовных учебных заведений. С другой стороны, мы видим остроту проблем, с которыми сталкивается современная молодежь. Действительно, идет духовная борьба, борьба за души и сердца юношей и девушек. Но, еще раз повторю, церковь должна здесь действовать не столько запретами и критикой, сколько вниманием, заботой и любовью.

Отмечу, что во многом определяющую роль в воспитании играют общество и государство. Необходимо объединять усилия. Но опять же речь в первую очередь не идет о запретах, а о создании положительного общественного идеала. Кинематограф, музыка, искусство призваны предлагать высокие, нравственные примеры, положительно влиять на умы, в том числе и молодежи. Душа человека по природе христианка, тем более молодого человека. Поэтому правильно и ненавязчиво преподнесенный идеал несомненно найдет отклик в сердце молодого человека.

- В Беларуси 2021-й год проходит под знаком народного единства. Какова роль церкви в способствовании процессу национального примирения и согласия? И что каждый из тех, кто считает себя христианином, может сделать для того, чтобы мы стали сплоченнее, дружелюбнее и милосерднее друг к другу?

- Наша страна переживает непростое время. У каждого народа свой период становления, взросления, в том числе политического, и белорусский народ не исключение. Для верующего же человека важно понимать, что политические предпочтения не должны быть определяющими в жизни.

Мы стремимся делать все возможное, чтобы помочь людям стать ближе друг к другу, сохраняя доброжелательное отношение к каждому человеку, как созданному по образу и подобию Божиему, даже не всегда разделяя взгляды и убеждения. Каждый день во всех церквях возносятся молитвы о единстве нашего народа, и большинство пастырей делают все возможное, чтобы в храмах единство со Христом преобладало над политическими разделениями. Ведь по слову святителя Феофана, Затворника Вышенского, кто живет в раздоре, к тому Бог не бывает мирен.

Сегодня каждому христианину и гражданину нашей страны важно осознавать, что он может стать или причиной углубления разделений, или человеком, вносящим мир и согласие в свое общественное пространство, будь то семья, храм или рабочий коллектив. Призыв преподобного Серафима Саровского "Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся" как никогда актуален в наши дни. А следовать ему невозможно без молитвы и постоянного обращения к Богу, без глубокого и внимательного чтения Священного Писания, без каждодневного совершения добрых дел. Времена меняются, меняются проблемы и искушения, но средства их преодоления в главном остаются те же, которые были у наших предков.

Надеюсь, что испытания, через которые мы прошли, сделали всех нас мудрее. И хочется, чтобы этот год, поистине, был Годом народного единства, в который будут преодолены нестроения и вражда. И мы последуем примеру Христа, который сказал: "Научитесь от Меня, яко кроток и смирен есть сердцем и обретете покой душам вашим".

- Прихожанам, да наверняка и остальным, интересно знать, как обычно строится ваш рабочий график, как проходит день, неделя?

- Звание Экзарха сопряжено с многими обязанностями и заботами: координация разноплановой церковной жизни, организация работы синодальных отделов, участие в мероприятиях как церковного, так и светского характера, встречи с самыми разными людьми, трудовыми коллективами. Но прежде всего, конечно, Патриарший Экзарх - это служитель церкви. Поэтому важнейшей моей обязанностью является молитва, посещение храмов в разных епархиях, совершение Божественной литургии и других богослужений. В молитве каждый христианин, будь то священнослужитель или мирянин, должен находить источник сил и вдохновения. Наше постоянное обращение к Богу, жизнь с Ним, - общение там, где нужен, - вот основание любого рабочего графика, в том числе и моего.

- Согласны ли вы с мнением о том, что нынешняя пандемия - наказание Господне за людские грехи? Повлияла ли пандемия на вас лично? Планируется ли на фоне прогнозируемой третьей волны коронавируса вводить какие-либо дополнительные меры, санитарные правила при посещении богослужений?

- Слово "наказание" в церковном словоупотреблении имеет другой смысл, нежели в современном языке. Наказание - это не возмездие и даже не воздаяние. Скорее - это научение или вразумление, педагогическая мера. Только в этом смысле можно говорить о пандемии как наказании. И конечно, очень многих эта болезнь заставила задуматься о том пути, который выбрала современная цивилизация.

Однако для церкви сейчас важно помочь людям преодолеть это испытание, поддержать врачей, которые каждый день борются за жизнь и здоровье наших соотечественников, утешить заболевших и особенно тех, кто потерял своих близких. В связи с этим из общения с медиками и пациентами естественным образом выкристаллизовалась такая новая форма социального служения церкви, как молебны в клиниках, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19. Мы увидели, что и медикам, и тем, кого они спасают от инфекции, нужна поддержка. Возникла идея совершить молебны об исцелении перед Новым годом, перед Рождеством непосредственно в клиниках. Были молебны и на другие праздники. Затем пришло понимание, что эти молебны нужно транслировать в СМИ, делая общую молитву доступной для людей, которые чувствуют в ней потребность, но не могут принять непосредственное участие. Кроме того, стало уже традицией награждать от имени церкви врачей за их жертвенный, самоотверженный труд.

Что касается соблюдения санитарных норм в храмах, то рекомендуемые меры были приняты еще во время первой волны заболевания, и приходы придерживаются установленных правил. Пока дополнительных ограничений как на приходах, так и в целом принимать не предполагается, но в этом вопросе мы будем действовать исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения.

- В соцсетях и интернете так называемые ковид-диссиденты рассуждают о том, что через прививки нас пытаются зомбировать, присвоив QR-коды, что все мы стали жертвами мирового заговора… На ваш взгляд, как христианин должен относиться к процессу вакцинирования?

- К сожалению, это свойство природы человека - видеть проблемы не в своих недостатках, а искать других виновных. Тем не менее у этого явления есть несколько аспектов. Мы наблюдаем, как растет влияние информационных технологий в современном мире. Конечно, их использование позволяет многое сделать более доступным и удобным. Но при этом возникает соблазн использовать эти технологии во вред. То есть современные технологии - это инструмент, который может использоваться по-разному. В любом случае наша жизнь становится все более прозрачной и контролируемой, что не может не беспокоить любого думающего человека. Однако считать, что сейчас государство использует вакцинацию и иные способы для борьбы с пандемией, чтобы лишить нас свободы и возможности быть верными Божьим заповедям, нет никаких оснований.

Из истории мы знаем, и это непреложный факт, что вакцинация спасла тысячи и даже миллионы человеческих жизней. Поэтому выступать против прививок с религиозных позиций было бы неверно. Другое дело, когда у человека возникают сомнения с медицинской точки зрения: эффективна ли вакцина, прошла ли она достаточную апробацию, не опасны ли ее побочные эффекты? Но повторю - это не имеет прямого отношения к вере.

- В недавнем интервью вы сказали, что принимали участие в конституционной реформе и даже вносили свои предложения по семейной тематике. Можно ли уточнить, о чем конкретно шла речь?

- В современном мире существуют объективные причины, которые обусловили изменение функций семьи. Меньше стало семейных дел и трудов, которые супруги выполняли сообща. Члены семьи стали более независимы друг от друга экономически. Различный уровень образования, разные сферы профессиональной деятельности, - все это, к сожалению, не делает семью более сплоченной.

Но ведь это открывает и новые возможности для реализации высших функций семьи - воспитания детей, возрастания во взаимной любви и любви к Богу. Именно в этом заключается христианское понимание значения семьи и традиционных семейных ценностей.

Но этому, к сожалению, не учат в полной мере в школе, да и семейные традиции у нас во многом утрачены.

Эти объективные процессы стремятся использовать определенные силы, чтобы заработать политический капитал. К примеру, несмотря на христианские корни европейской цивилизации, ее лидеры поддерживают пропаганду и насаждение тех ценностей, которые не совместимы с религиозными принципами традиционных религий.

Эти процессы активно транслируются и на другие страны. Именно поэтому мы посчитали своим долгом предложить к рассмотрению возможность закрепления в Конституции Республики Беларусь ряда положений, направленных на возрождение и укрепление духовных ценностей белорусского народа и традиционной семьи. Это признание приоритетными семейных ценностей и традиционных норм морали и нравственности, а также обеспечение государством защиты от информационных воздействий, дискредитирующих традиционный институт семьи.

Семья, отцовство, материнство, детство должны быть важнейшим приоритетом государственной политики. Государство призвано создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, признавая в то же время главенство семейного воспитания.

Верю, что совместными усилиями церкви, здоровых общественных сил и государства мы сможем создать условия для сохранения и приумножения тех добрых традиций и ценностей, которые всегда были основой жизни нашего народа.

Елена ЕЛОВИК,

БЕЛТА.-0-