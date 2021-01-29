ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 29 января 2021
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:26 Лукашенко: независимая и самостоятельная Россия сильным мира сего не нужна Президент
12:23 В Чехии ужесточили ограничения из-за COVID-19 В мире
12:22 Документ от жизни - Бельский о проекте программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы Экономика
12:20 Гражданин Молдовы пытался пересечь белорусско-украинскую границу Происшествия
12:17 Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в 1/2 финала турнира в США Спорт
12:13 В Брестском районе в аварии пострадала девочка-подросток Происшествия
12:11 В Украине из-за непогоды без света остались более 350 населенных пунктов В мире
12:06 Президент ответил на домыслы о "тайной" инаугурации и рассказал о готовившейся провокации Президент
12:05 Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет Общество
11:58 В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения COVID-19 В мире
11:51 ВВП Франции в 2020 году сократился на 8,3% В мире
11:48 В Гродненской области в студотрядах в 2021 году планируют трудоустроить всех желающих Регионы
11:47 Милиция в Гродно проводит проверку по факту хранения на интернет-ресурсах экстремистской информации Происшествия
11:43 Очередная партия антигенных тестов для диагностики COVID-19 поступит вскоре в Беларусь Общество
11:42 В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество - Улахович Экономика
11:32 Зампред Госпогранкомитета проведет 30 января прямую телефонную линию Общество
11:31 В Минске с поличным задержали распространителей наркотиков Происшествия
11:29 Житель Лунинецкого района приспособил гараж под наркопритон Происшествия
11:23 Лукашенко: я буду защищать свою страну, чего бы это ни стоило Президент
11:22 Снег и до -10°С градусов мороза ожидается в Беларуси 30 января Общество
11:18 В Австрии произошел взрыв в жилом доме В мире
11:17 Исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси Общество
11:16 Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера пройдет в Бресте в марте Культура
11:09 БГАМ представила выставку ко Дню белорусской науки Культура
11:08 В Бухаресте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19, 4 человека погибли В мире
11:06 Брестчанин торговал опасными наркотиками и психотропами Происшествия
11:03 ЛДП Беларуси: санкции - это давление не только на государство, но и на народ Общество
11:02 ГАИ в выходные дни усилит контроль на автодороге Минск-Гомель Регионы
11:00 Гандболисты "Вардара" победили "Войводину" в матче SEHA-лиги Спорт
10:59 Лукашенко ознакомился с инновациями в образовательном процессе БГУ Президент
Все новости
Все новости
Интервью
29 января 2021, 10:36
Егор Макаревич

Егор Макаревич о молодежном парламентском движении и отстаивании интересов молодых людей

Егор Макаревич
Егор Макаревич
Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь

Молодежь хочет быть услышана старшими, ее идеям требуется поддержка, а конструктивные предложения достойны реализации. Молодые люди хотят участвовать в строительстве будущего, в котором им жить. Одной из таких диалоговых площадок стал молодежный парламент. О целях, задачах и первом опыте работы Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь беседуем с его председателем Егором Макаревичем.

- Егор, расскажите о себе и о том, что привело вас к участию в молодежном парламентском движении.

- Идти вперед подталкивает любопытство и желание созидать. Мне, например, всегда было интересно знать, каким образом функционирует государство. А так как я по складу ума гуманитарий, эта внутренняя потребность проявилась в общественно-политической плоскости. Когда учился в девятом классе, в городе проводилась кампания по выборам в Молодежную палату при Минском городском Совете депутатов. Она была создана в 2007 году, и это первая структура молодежного парламента регионального уровня в нашей стране. Конкурс туда составлял порядка шести человек на место, при этом - многоуровневая система избрания. Решил поучаствовать, но не прошел. Через два года, в 2014, повторил попытку. На этот раз успешно. Затем баллотировался на место руководителя, и вновь только со второй попытки был избран председателем палаты. Возглавлял ее до 2020 года.

Таким был мой путь в молодежное парламентское движение: целеустремленность и азарт сыграли свою роль. Общественная активность стала определяющей и в выборе профессии. По образованию я юрист, моя специальность - "государственное управление и право".

- Вы по натуре лидер?

- Задатки, по всей видимости, были. Но реальные лидерские качества формировались в период работы в Молодежной палате при Минском городском Совете депутатов. Там я учился объективно оценивать свои возможности, определять перспективы личностного развития и жизненные приоритеты. А также сформулировал для себя, в чем заключается предназначение молодежного парламента. Во-первых, он должен представлять интересы всех категорий молодежи в органах государственной власти, независимо от их социального статуса и взглядов на жизнь. Во-вторых, участвовать в нормотворческой деятельности. В-третьих, это подготовка молодых кад­ров, а также участие в социально значимых мероприятиях, просветительная деятельность. Без этого опыта было бы очень сложно с нуля наладить работу Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь.

- С чего начинался Молодежный совет?

- Чтобы было понятнее, расскажу предысторию появления совета. Это не чья-то прихоть или дань моде. В Беларуси уже достаточно давно работают около полусотни молодежных парламентских структур разного уровня. Они имеют различные названия и действуют автономно, решая узкорегиональные задачи. Для дальнейшего развития молодежного парламентского движения необходимо было повышение его статуса. Длительное время шла серьезная дискуссия между противниками и сторонниками развития подобной формы молодежного участия в управлении государством. Одни ссылались на действующее законодательство, мол, оно и так позволяет молодым гражданам с 21-летнего возраста выдвигаться и участвовать в государственных делах. Другие парировали, что такие случаи единичны: фактически почти невозможно соперничать с опытными и авторитетными старшими коллегами. Знаю это по своему опыту: в 2018 году баллотировался в Минский городской Совет депутатов, и конкурировать по одному избирательному округу с руководителем крупного предприятия, другими заслуженными кандидатами было сложно, практически невозможно. Предпочтения избирателей понятны: они отдают голоса за более опытных претендентов.

Точку в споре поставил Президент, одобривший идею создания соответствующей структуры при парламенте. Это случилось во время встречи с представителями учащейся молодежи, проходившей под символичным названием "Молодежь. Взгляд в будущее". В итоге межведомственная рабочая группа в составе депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, специалистов Министерства образования подготовила Положение о Молодежном совете (парламенте) при Национальном собрании Беларуси. 2 июля 2020 года состоялось первое заседание, на котором была проведена процедура формирования состава первого созыва. Она прописана в нормативных документах.

В Молодежном парламенте могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 31 года, являющиеся гражданами Республики Беларусь. Кандидатуры выдвигаются президиумами городских (городов областного подчинения) и районных Советов депутатов. Президиумы областных Советов депутатов рассматривают выдвинутые кандидатуры и принимают решение о делегировании в состав Молодежного парламента по 10 представителей от каждой области. Решение о делегировании в состав Молодежного парламента 10 представителей столицы принимается президиумом Минского городского Совета депутатов. Представлять регион может любой молодой гражданин с активной жизненной позицией, и не обязательно из состава других молодежных парламентских структур. Так, в первом созыве только 22 человека являются действующими членами иных органов молодежного парламентаризма (советов, палат, парламентов и др.). При этом у нас 8 депутатов местных Советов депутатов. В составе республиканского совета сложился гендерный паритет - 50 на 50 по количеству мужчин и женщин. Средний возраст - 26 лет. 70% членов совета - работающая молодежь из разных сфер экономики, 20 человек - студенты вузов и 1 - учащийся колледжа.

Срок полномочий - два года. Полномочия начинаются со дня первого заседания вновь избранного Молодежного парламента и заканчиваются в день открытия первого заседания Молодежного парламента нового созыва.

- И что спустя полгода представляет собой Молодежный совет?

- В настоящее время Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Беларуси - это структурированный функциональный орган, в котором есть председатель и его заместитель. Сформированы шесть постоянных комиссий: по здравоохранению, спорту, и туризму; по предпринимательству, экономике и инновационному развитию; по вопросам образования, науки и культуры; по международному и региональному сотрудничеству; по экологии, волонтерству и устойчивому развитию; по информационной политике, технологиям и связям с общественностью. Образован постоянно действующий рабочий Президиум. В его составе - председатель, заместитель и председатели комиссий.

У Молодежного совета консультативно-совещательное право голоса. Но за каждой профильной комиссией закреплен перечень законопроектов, находящихся на рассмотрении в Палате представителей и Совете Республики. Если возникают вопросы по какой-либо проблеме, готовятся предложения и в профильную комиссию Палаты представителей или Совета Республики. Так, например, наша комиссия по предпринимательству, экономике и инновационному развитию внесла четыре предложения в законопроекты, которые сейчас находятся на рассмотрении в Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству.

Сформировались партнерские отношения с представителями власти разного уровня. Например, за полгода работы мы уже четыре раза встречались с председателем Совета Республики Натальей Ивановной Кочановой. Во время встреч обсуждали многие проблемы, и молодые парламентарии предлагали свои решения. В частности, наша идея - организовать работу общественных приемных по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы и актуальным проблемам страны и регионов. Сегодня приемные работают по всей стране. А 21 декабря 2020 года на втором заседании Молодежного совета наши парламентарии представили руководителю Совета Республики предложения по совершенствованию системы государственной молодежной политики и внедрению грантов в деятельность общественных объединений. Тогда же мы утвердили свою символику.

- Вы с коллегами - первопроходцы. От вас во многом зависит авторитет и дальнейшая судьба молодежного парламентского движения в Беларуси...

- Полгода - срок достаточно небольшой. Значительные усилия мы направили на выстраивание эффективных механизмов деятельности всего молодежного парламентского движения. У нас нет строгой вертикальной системы управления. Но для координации работы с регионами и максимального учета мнений молодежи всей страны молодежные парламентские структуры в процессе подготовки к созданию Молодежного парламента при Национальном собрании организованы при всех областных Советах депутатов. С ними республиканский совет осуществляет непосредственную связь. А уже в регионах организуют свою работу самостоятельно, исходя из местных условий и целесообразности.

Молодые парламентарии активно включились в решение актуальных государственных общественно-политических задач. В июле 2020 года запущен проект "Молодежная платформа "Движение ВПЕРЕД". Его цель - формирование у молодежи образа Беларуси будущего. Для этого создан сайт, а в социальных сетях - хештег #ДвижениеВперед. Любой пользователь может разместить информацию, что он считает важным достижением Беларуси за период независимости, высказать свое мнение по развитию страны в долгосрочной перспективе.

Члены Молодежного парламента работали в участковых избирательных комиссиях и наблюдателями в прошедшую избирательную кампанию по выборам Президента Республики Беларусь. В ноябре - декабре 2020 года организована работа областных и районных дискуссионных платформ "Беларусь будущего". Собрано и обобщено порядка 500 различных предложений молодежи к предстоящему VI Всебелорусскому народному собранию.

Стремимся заявить о себе и на международных площадках. Еще до создания Молодежного совета при Национальном собрании наши молодые люди участвовали в работе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. В наших планах - продолжить это сотрудничество.

Наладили контакты и с представителем Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Беларуси, а также с председателем комиссии по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Молодежной Парламентской ассамблеи при областной Думе Калининградской области России. Надеюсь, в скором времени наш совет будет плодотворно взаимодействовать с аналогичными молодежными организациями других стран.

- Чтобы эффективно защищать интересы молодежи, нужно как минимум знать, чем живет она, что волнует молодых людей...

- Молодежь у нас прекрасная. Это такой драйвер развития нашей страны. И говорю так не потому, что сам молодой. Общаюсь много со сверстниками. Для многих характерна общая особенность: они ассоциируют себя исключительно с современной Беларусью, ощущают себя ее гражданами. Это их родина, и они хотят здесь жить, работать и приносить пользу обществу.

Участники молодежного парламентского движения стремятся отстаивать любое конструктивное мнение и выступают за представительство в нем юношей и девушек с разными взглядами на жизнь. Молодежный парламентаризм прививает определенные навыки политической культуры, чего порой, на мой взгляд, так не хватает молодежи.

- Молодых инициативных людей с активной жизненной позицией достаточно. Что необходимо предпринять, чтобы работа молодежного парламента была еще более эффективной?

- Это одна из задач, которую мы стремимся претворить в жизнь: молодежный парламентаризм в Беларуси должен стать действенным механизмом реализации инициатив. Каналов коммуникации с нами уже много. Заявить о себе и высказать свое мнение можно представителю как Молодежного совета при Национальном собрании, так и любого молодежного регионального парламента, а они сегодня есть во всех областях.

Кроме этого, есть аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. Ведется работа над интернет-ресурсом Молодежного парламента, который будет онлайн-приемной. При этом мы готовы выслушать человека любого возраста.

Молодежный парламент создан для того, чтобы молодые люди имели реальную возможность отстаивать свои интересы и на региональном, и на самом высоком уровне и тем самым эффективно участвовать в проведении государственной молодежной политики.

Егор Макаревич родился в 1996 году в Минске. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности "государственное управление и право" (2018), магистратуру при юридическом факультете БГУ (2020). Учится в аспирантуре при юридическом факультете БГУ. С июля 2020 года - председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь.

В мае 2017 года на встрече Александра Лукашенко с представителями учащейся молодежи ее участники предложили создать республиканский молодежный парламент. Глава государства поддержал инициативу. После кропотливой подготовительной работы в июле 2020 года был образован Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Республики Беларусь. Эксперты считают его появление новой страницей в реализации государственной молодежной политики.

Леонид СТОЛЯРОВ,

журнал "Беларуская думка".-0-

Теги
Беларусь молодежь парламент
Подписка на новости БелТА
В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество
Владимир Улахович
В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество
Коронавирус - во второй раз, или Сколько работает иммунитет
Екатерина Сергиенко
Коронавирус - во второй раз, или Сколько работает иммунитет
Купала, Танк, Брыль - великие имена в 95-летней истории народной дипломатии
Нина Иванова
Купала, Танк, Брыль - великие имена в 95-летней истории народной дипломатии
Беременность и COVID-19: результаты последних научных исследований
Светлана Жуковская
Беременность и COVID-19: результаты последних научных исследований
Главное
Лукашенко - студентам: суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций
Размер детских пособий вырастет с 1 февраля
Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет
Исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси
Топ-новости
Президент ответил на домыслы о "тайной" инаугурации и рассказал о готовившейся провокации
Лукашенко - студентам: выражать свое мнение нужно, но переходить черту закона недопустимо
В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество - Улахович
Егор Макаревич о молодежном парламентском движении и отстаивании интересов молодых людей
Зампред Госпогранкомитета проведет 30 января прямую телефонную линию
МТС запустил услугу "Родительский контроль ESET"
Киловатты света: плюсы, минусы и перспективы солнечной энергетики в Беларуси
СК рассказал подробности деятельности преступной организации анархистов в Минске
Белорусские полярники поздравили страну с предстоящим Днем науки
В Беларуси определен порядок изъятия из обращения, вывоза и утилизации опасной продукции
Политолог: странам ЕАЭС надо задуматься об информационной безопасности и создании своего интернета
Головченко: подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска
ГАИ в выходные дни усилит контроль на автодороге Минск-Гомель
КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросу невыплаты зарплаты
Титул "Студент года-2020" завоевал курсант Института пограничной службы Владислав Федюкович
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.