Молодежь хочет быть услышана старшими, ее идеям требуется поддержка, а конструктивные предложения достойны реализации. Молодые люди хотят участвовать в строительстве будущего, в котором им жить. Одной из таких диалоговых площадок стал молодежный парламент. О целях, задачах и первом опыте работы Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь беседуем с его председателем Егором Макаревичем.

- Егор, расскажите о себе и о том, что привело вас к участию в молодежном парламентском движении.

- Идти вперед подталкивает любопытство и желание созидать. Мне, например, всегда было интересно знать, каким образом функционирует государство. А так как я по складу ума гуманитарий, эта внутренняя потребность проявилась в общественно-политической плоскости. Когда учился в девятом классе, в городе проводилась кампания по выборам в Молодежную палату при Минском городском Совете депутатов. Она была создана в 2007 году, и это первая структура молодежного парламента регионального уровня в нашей стране. Конкурс туда составлял порядка шести человек на место, при этом - многоуровневая система избрания. Решил поучаствовать, но не прошел. Через два года, в 2014, повторил попытку. На этот раз успешно. Затем баллотировался на место руководителя, и вновь только со второй попытки был избран председателем палаты. Возглавлял ее до 2020 года.

Таким был мой путь в молодежное парламентское движение: целеустремленность и азарт сыграли свою роль. Общественная активность стала определяющей и в выборе профессии. По образованию я юрист, моя специальность - "государственное управление и право".

- Вы по натуре лидер?

- Задатки, по всей видимости, были. Но реальные лидерские качества формировались в период работы в Молодежной палате при Минском городском Совете депутатов. Там я учился объективно оценивать свои возможности, определять перспективы личностного развития и жизненные приоритеты. А также сформулировал для себя, в чем заключается предназначение молодежного парламента. Во-первых, он должен представлять интересы всех категорий молодежи в органах государственной власти, независимо от их социального статуса и взглядов на жизнь. Во-вторых, участвовать в нормотворческой деятельности. В-третьих, это подготовка молодых кад­ров, а также участие в социально значимых мероприятиях, просветительная деятельность. Без этого опыта было бы очень сложно с нуля наладить работу Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь.

- С чего начинался Молодежный совет?

- Чтобы было понятнее, расскажу предысторию появления совета. Это не чья-то прихоть или дань моде. В Беларуси уже достаточно давно работают около полусотни молодежных парламентских структур разного уровня. Они имеют различные названия и действуют автономно, решая узкорегиональные задачи. Для дальнейшего развития молодежного парламентского движения необходимо было повышение его статуса. Длительное время шла серьезная дискуссия между противниками и сторонниками развития подобной формы молодежного участия в управлении государством. Одни ссылались на действующее законодательство, мол, оно и так позволяет молодым гражданам с 21-летнего возраста выдвигаться и участвовать в государственных делах. Другие парировали, что такие случаи единичны: фактически почти невозможно соперничать с опытными и авторитетными старшими коллегами. Знаю это по своему опыту: в 2018 году баллотировался в Минский городской Совет депутатов, и конкурировать по одному избирательному округу с руководителем крупного предприятия, другими заслуженными кандидатами было сложно, практически невозможно. Предпочтения избирателей понятны: они отдают голоса за более опытных претендентов.

Точку в споре поставил Президент, одобривший идею создания соответствующей структуры при парламенте. Это случилось во время встречи с представителями учащейся молодежи, проходившей под символичным названием "Молодежь. Взгляд в будущее". В итоге межведомственная рабочая группа в составе депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, специалистов Министерства образования подготовила Положение о Молодежном совете (парламенте) при Национальном собрании Беларуси. 2 июля 2020 года состоялось первое заседание, на котором была проведена процедура формирования состава первого созыва. Она прописана в нормативных документах.

В Молодежном парламенте могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 31 года, являющиеся гражданами Республики Беларусь. Кандидатуры выдвигаются президиумами городских (городов областного подчинения) и районных Советов депутатов. Президиумы областных Советов депутатов рассматривают выдвинутые кандидатуры и принимают решение о делегировании в состав Молодежного парламента по 10 представителей от каждой области. Решение о делегировании в состав Молодежного парламента 10 представителей столицы принимается президиумом Минского городского Совета депутатов. Представлять регион может любой молодой гражданин с активной жизненной позицией, и не обязательно из состава других молодежных парламентских структур. Так, в первом созыве только 22 человека являются действующими членами иных органов молодежного парламентаризма (советов, палат, парламентов и др.). При этом у нас 8 депутатов местных Советов депутатов. В составе республиканского совета сложился гендерный паритет - 50 на 50 по количеству мужчин и женщин. Средний возраст - 26 лет. 70% членов совета - работающая молодежь из разных сфер экономики, 20 человек - студенты вузов и 1 - учащийся колледжа.

Срок полномочий - два года. Полномочия начинаются со дня первого заседания вновь избранного Молодежного парламента и заканчиваются в день открытия первого заседания Молодежного парламента нового созыва.

- И что спустя полгода представляет собой Молодежный совет?

- В настоящее время Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Беларуси - это структурированный функциональный орган, в котором есть председатель и его заместитель. Сформированы шесть постоянных комиссий: по здравоохранению, спорту, и туризму; по предпринимательству, экономике и инновационному развитию; по вопросам образования, науки и культуры; по международному и региональному сотрудничеству; по экологии, волонтерству и устойчивому развитию; по информационной политике, технологиям и связям с общественностью. Образован постоянно действующий рабочий Президиум. В его составе - председатель, заместитель и председатели комиссий.

У Молодежного совета консультативно-совещательное право голоса. Но за каждой профильной комиссией закреплен перечень законопроектов, находящихся на рассмотрении в Палате представителей и Совете Республики. Если возникают вопросы по какой-либо проблеме, готовятся предложения и в профильную комиссию Палаты представителей или Совета Республики. Так, например, наша комиссия по предпринимательству, экономике и инновационному развитию внесла четыре предложения в законопроекты, которые сейчас находятся на рассмотрении в Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству.

Сформировались партнерские отношения с представителями власти разного уровня. Например, за полгода работы мы уже четыре раза встречались с председателем Совета Республики Натальей Ивановной Кочановой. Во время встреч обсуждали многие проблемы, и молодые парламентарии предлагали свои решения. В частности, наша идея - организовать работу общественных приемных по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы и актуальным проблемам страны и регионов. Сегодня приемные работают по всей стране. А 21 декабря 2020 года на втором заседании Молодежного совета наши парламентарии представили руководителю Совета Республики предложения по совершенствованию системы государственной молодежной политики и внедрению грантов в деятельность общественных объединений. Тогда же мы утвердили свою символику.

- Вы с коллегами - первопроходцы. От вас во многом зависит авторитет и дальнейшая судьба молодежного парламентского движения в Беларуси...

- Полгода - срок достаточно небольшой. Значительные усилия мы направили на выстраивание эффективных механизмов деятельности всего молодежного парламентского движения. У нас нет строгой вертикальной системы управления. Но для координации работы с регионами и максимального учета мнений молодежи всей страны молодежные парламентские структуры в процессе подготовки к созданию Молодежного парламента при Национальном собрании организованы при всех областных Советах депутатов. С ними республиканский совет осуществляет непосредственную связь. А уже в регионах организуют свою работу самостоятельно, исходя из местных условий и целесообразности.

Молодые парламентарии активно включились в решение актуальных государственных общественно-политических задач. В июле 2020 года запущен проект "Молодежная платформа "Движение ВПЕРЕД". Его цель - формирование у молодежи образа Беларуси будущего. Для этого создан сайт, а в социальных сетях - хештег #ДвижениеВперед. Любой пользователь может разместить информацию, что он считает важным достижением Беларуси за период независимости, высказать свое мнение по развитию страны в долгосрочной перспективе.

Члены Молодежного парламента работали в участковых избирательных комиссиях и наблюдателями в прошедшую избирательную кампанию по выборам Президента Республики Беларусь. В ноябре - декабре 2020 года организована работа областных и районных дискуссионных платформ "Беларусь будущего". Собрано и обобщено порядка 500 различных предложений молодежи к предстоящему VI Всебелорусскому народному собранию.

Стремимся заявить о себе и на международных площадках. Еще до создания Молодежного совета при Национальном собрании наши молодые люди участвовали в работе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. В наших планах - продолжить это сотрудничество.

Наладили контакты и с представителем Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Беларуси, а также с председателем комиссии по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Молодежной Парламентской ассамблеи при областной Думе Калининградской области России. Надеюсь, в скором времени наш совет будет плодотворно взаимодействовать с аналогичными молодежными организациями других стран.

- Чтобы эффективно защищать интересы молодежи, нужно как минимум знать, чем живет она, что волнует молодых людей...

- Молодежь у нас прекрасная. Это такой драйвер развития нашей страны. И говорю так не потому, что сам молодой. Общаюсь много со сверстниками. Для многих характерна общая особенность: они ассоциируют себя исключительно с современной Беларусью, ощущают себя ее гражданами. Это их родина, и они хотят здесь жить, работать и приносить пользу обществу.

Участники молодежного парламентского движения стремятся отстаивать любое конструктивное мнение и выступают за представительство в нем юношей и девушек с разными взглядами на жизнь. Молодежный парламентаризм прививает определенные навыки политической культуры, чего порой, на мой взгляд, так не хватает молодежи.

- Молодых инициативных людей с активной жизненной позицией достаточно. Что необходимо предпринять, чтобы работа молодежного парламента была еще более эффективной?

- Это одна из задач, которую мы стремимся претворить в жизнь: молодежный парламентаризм в Беларуси должен стать действенным механизмом реализации инициатив. Каналов коммуникации с нами уже много. Заявить о себе и высказать свое мнение можно представителю как Молодежного совета при Национальном собрании, так и любого молодежного регионального парламента, а они сегодня есть во всех областях.

Кроме этого, есть аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. Ведется работа над интернет-ресурсом Молодежного парламента, который будет онлайн-приемной. При этом мы готовы выслушать человека любого возраста.

Молодежный парламент создан для того, чтобы молодые люди имели реальную возможность отстаивать свои интересы и на региональном, и на самом высоком уровне и тем самым эффективно участвовать в проведении государственной молодежной политики.

Егор Макаревич родился в 1996 году в Минске. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности "государственное управление и право" (2018), магистратуру при юридическом факультете БГУ (2020). Учится в аспирантуре при юридическом факультете БГУ. С июля 2020 года - председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь.

В мае 2017 года на встрече Александра Лукашенко с представителями учащейся молодежи ее участники предложили создать республиканский молодежный парламент. Глава государства поддержал инициативу. После кропотливой подготовительной работы в июле 2020 года был образован Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Республики Беларусь. Эксперты считают его появление новой страницей в реализации государственной молодежной политики.

Леонид СТОЛЯРОВ,

журнал "Беларуская думка".-0-