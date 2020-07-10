За свою долгую и плодотворную карьеру Владимир Шантарович подготовил 25 мастеров международного класса и около 170 мастеров СССР и Беларуси, в том числе олимпийских чемпионов Романа Петрушенко и Вадима Махнева. Наставник с 2001 года возглавляет сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, все это время успешно привнося новые методики и техники, которые позволяют белорусам быть в числе сильнейших на самых престижных состязаниях. Корреспондент БЕЛТА пообщался с именитым тренером и попытался узнать секрет фабрики чемпионов Владимира Шантаровича.

- Спорт не стоит на месте, он постоянно развивается. Как изменилась гребля в Беларуси за последние годы?

- Белорусской гребле уже 70 лет. То, что на данный момент завоевано группой белорусских специалистов, - выдающиеся результаты. Оборудована качественная инфраструктура. В начале 1990-х годов не было ни одного гребного канала, а сейчас созданы спортивные центры в Минске, Бресте, Гомеле и других городах. Государство уделяет большее внимание развитию нашего вида спорта. Техники, которые были при Советском Союзе, группа тренеров, работавшая в то время, адаптировала и привнесла новое в методическое развитие гребли на байдарках и каноэ в Беларуси.

Владимир Шантарович

- А как обстоят дела с подготовкой профильных специалистов?

- После развала СССР и обретения независимости мы подготовили очень много специалистов в области методики, они отвечают самым высоким требованиям на международной арене. Виды спорта, которые были популярны в Советском Союзе, у нас в стране поддерживают, что дает свой результат. Это и единоборства, тяжелая атлетика, биатлон, циклические виды. У нас гребля на байдарках и каноэ может разместиться на любой реке. Территория страны обильно покрыта реками и озерами. Приложив к этому грамотную селекционную работу - получаем результаты. Любой прогресс строится на специалистах. У нас в этом виде спорта находятся профессионалы и настоящие фанаты своего дела. Побеждает тот, кто наиболее предан своему делу. Когда человек не просто приходит на работу, а живет ею.

- Можно ли назвать греблю на байдарках и каноэ национальным видом спорта?

- Конечно. На первенстве страны у нас выступают 400-500 спортсменов. В полуфиналах проходит по шесть-десять заездов. Тем не менее, подготовка молодежи - всегда актуальный вопрос. Важно, чтобы система работала слаженно. Пока нам удается это организовать, но предела совершенству нет, нужно продолжать и стремиться к большему. И эти слова не установка, а жизненная необходимость для нас.

- Практически ни одни состязания на международных стартах по гребле на байдарках и каноэ не обходятся для белорусов без медалей. Как удается удерживать лидирующие позиции в мире при столь высокой конкуренции?

- Вся жизнь состоит из подъемов и спадов. Проходят олимпийские циклы, рано или поздно возникает усталость у спортсменов и тренеров. Важно на основе наработанных методик подготовить новых спортсменов. В Беларуси гребля пользуется популярностью. У нас в стране занимаются около 8 тыс. человек в учебных группах. Мы выстроили качественную вертикаль в регионах, областях, которая дает новых профессионалов. Люди живут своим делом. О преемственности можно говорить, когда эта система работает, у нас она функционирует исправно, готовя новых специалистов. Ведь внутренняя конкуренция рождает результаты и на международных стартах.

- Какими качествами должен обладать чемпион?

- Гребец, во-первых, - это воин, гонщик. Он выходит на старт как на битву. Для него вся жизнь - это борьба. Настоящий чемпион на любых соревнованиях готов сражаться только за награды, конкурировать на пике своих возможностей, преодолевать все тяготы и вырывать победу у своих соперников.

- Вы свидетель многих знаковых спортивных форумов. Самые запоминающиеся моменты в вашей карьере?

- Самые знаковые события для меня - это Олимпийские игры: 2004 год в Афинах, 2008 год в Пекине, 2012 год в Лондоне, 2016 год в Рио-де-Жанейро. Выступления на чемпионатах мира, где мы становились победителями в командном первенстве. Мы регулярно становимся чемпионами и призерами самых престижных соревнований, и это при населении в 9,5 млн. А ведь нам приходится противостоять всему миру, в том числе таким странам, как США, Россия, Китай.

- Чем сейчас занята национальная сборная по гребле на байдарках и каноэ? На чем акцент при подготовке?

- Сейчас упор делается на то, чтобы сборная не остановилась и продолжила тренироваться с прежней самоотдачей. Ведь тяжело всегда быть на пике, не зная, когда будут проведены соревнования. В то же время очень важно не потерять чувство голода до состязаний и завоевания медалей. Сейчас централизованная подготовка национальной команды ведется в Заславле и Мозыре. Спортсмены находятся под тщательным санитарно-эпидемиологическим контролем.

Многие атлеты тренируются так же, как и мы. Остановка многих видов спорта в мире будет, это чревато потерей опыта. Главное, что нужно белорусам - это сохранить чувство остроты, не остыть к любимому делу без турниров. У нас в планах проведение ряда соревнований летом. В их числе первенство Беларуси до 18 лет, Кубок и чемпионат Беларуси. Мы пытаемся делать все, чтобы спортсмены не застаивались. Спорт в такие тяжелые времена объединяет. У нас уже есть 12 лицензий на главный старт четырехлетия. Если Олимпиада в Токио состоится в 2021 году, будем с полной самоотдачей биться за медали.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-