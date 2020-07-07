Сложная эпидемиологическая ситуация в мире принесла белорусской промышленности немало неприятных сюрпризов, однако трудности не остановили движение предприятий вперед. В частности, Минский моторный завод, флагман отечественного моторостроения, не только сохранил рабочие места и объемы производства, но и сумел в это непростое для всех время увеличить экспортные поставки. О конкурентных преимуществах двигателей ММЗ, реализуемых проектах, работе завода в условиях пандемии, а также об основных целях и задачах на текущий год корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ОАО "УКХ "ММЗ" Александр Рогожник.

- Александр Николаевич, с какими трудностями пришлось столкнуться во время пандемии? Были ли перебои в поставках комплектующих, отгрузках двигателей?

- Ощутить влияние мировой эпидемиологической ситуации на процесс бесперебойного обеспечения комплектующими, заготовками, сырьем и материалами Минскому моторному заводу пришлось мгновенно. Поставщики из разных стран практически одновременно останавливали производственные процессы и прекращали выпуск продукции. Конечно, все эти действия были обусловлены четкими решениями со стороны государственных органов, отвечающих за принятие и выработку определенных мер. Но даже несмотря на введенные ограничения, мы наблюдали резкие вспышки заболеваемости на производственных, вспомогательных площадках поставщиков, что еще больше выбивало планы и договоренности из обычного режима сотрудничества.

Вопрос доставки готовой к отгрузке продукции требовал постоянного контроля ситуации, мониторинга имеющейся информации по перемещению грузов в каждом из направлений. Приходилось изучать и оперативно реагировать на нововведения, условия карантинов и всевозможных запретов, чтобы разработать максимально комфортную и безопасную логистику для перемещения готовой продукции и комплектующих.

Не скрою, сложностей было немало и службам предприятия приходилось работать в режиме многозадачности с неопределенными вводными. К счастью, нам удалось избежать глобальных перебоев в поставках. Это была экстремальная проверка на прочность каждого винтика нашего более чем четырехтысячного коллектива моторостроителей, и мы достойно прошли это испытание. ​

- Какие меры защиты вводились на предприятии?

- Отмечу, что сработали мы в этом плане быстро. Одними из первых промышленных предприятий приобрели профессиональные бензиновые опрыскиватели для дезинфицирующей обработки. Как только в стране были зафиксированы первые случаи завезенной коронавирусной инфекции, мы уже отработали систему обработки всего предприятия. Дважды в неделю наши обученные работники проводят полную санацию территории завода, его производственных, бытовых и административных помещений. Советская школа подготовки по предмету "Гражданская оборона" пригодилась как никогда. Нам даже не пришлось закупать специализированные костюмы или дополнительные средства защиты - все это имелось в наличии и тут же было поставлено на вооружение в борьбе с вирусом. Нашему примеру последовали не только предприятия холдинга ММЗ, но и другие промышленные гиганты.

Безусловно, в количестве даже превышающем потребности были закуплены индивидуальные дозаторы, антисептики разместили в шаговой доступности для всех работников предприятия. Маски и перчатки выдаются всем службам по необходимости, в зависимости от степени контактности.

Практически все совещания и переговоры перешли в онлайн-формат: селекторная связь, видеоконференции с поставщиками и партнерами. А вот техника безопасности работы на сборочном конвейере предполагает дистанцирование между работниками 1,5-2 м, так что пересматривать нормы для​ предотвращения распространения вируса не пришлось.

Перенесли на более поздний срок все командировки, минимизировали профессиональные и личные рабочие контакты. Благодаря всем мерам вспышки заболевания на предприятии не произошло, а единичные случаи мы оперативно изолировали в строгом соответствии с медицинскими протоколами и требованиями санэпидемстанции. Как говорил герой фильма "Высота", "к сожалению, погода с​ календарем не​ считается". Так и вирус не считается с нашим привычным ритмом работы, но мы справляемся, и весьма успешно.

- Внесла ли эпидемиологическая ситуация в мире коррективы в работу ММЗ с зарубежными партнерами? Как в условиях закрытия границ вы с ними взаимодействовали?

- Особенно сложно было адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации в первый месяц пандемии, когда резко прекращали работу предприятия, вводились ограничения на любые перемещения людей и грузов. Мы незамедлительно начали предпринимать действия по решению возникающих вопросов.

Ярким примером такой работы стала активизация производственных процессов на некоторых российских предприятиях, где постоянное телефонное общение с руководителями заводов, обращения в местные органы власти давали свои результаты - производственный процесс запускался, проводилась отгрузка. Но сроки приходилось корректировать. Все мы понимаем, что промышленность в любой стране - отрасль стратегического значения. Нарушение процессов даже на незначительном этапе может вызвать коллапс в экономике, а полная остановка производства может стать губительной. Мы этого избежали, хотя по многим направлениям приходилось корректировать сроки, идти на уступки, с пониманием относиться к складывающимся обстоятельствам.

- Какие действия предпринимаете для выхода из сложившейся ситуации с наименьшими потерями?

- Чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями, мы прежде всего пересмотрели сроки заказа продукции. Стали заказывать на 2-3 недели раньше оговоренных контрактами сроков, увеличили запасы комплектующих на складах, материалов, позволяющих обеспечить месячную потребность производства, возобновили работу с альтернативными поставщиками, которые в любой момент будут готовы произвести и поставить требуемую продукцию. Все эти действия позволили вовремя среагировать и минимизировать влияние негативных факторов, вызванных распространением эпидемии.

Поймите, в любом производстве впереди оказывается тот, кто умеет делать то, чего не умеют другие. Экстремальные условия заставили активизировать все ресурсы и в интеллектуальном плане коллектива, и в деловом общении с партнерами. Во многом это придало новые импульсы развитию и расширению возможностей.

Приведу в подтверждение пример. Одно из направлений деятельности ММЗ - производство спецтехники с применяемостью в любой отрасли экономики: дизель-генераторные установки, компрессорные станции и дизель-насосные установки. Специалисты активно работают над географией поставок, развивают дилерскую сеть. С начала пандемии были заключены дилерские договоры с АО ПО "Компрессормаш" (Пенза), ООО "ЗТО ССМ" (Завод технологического оборудования "Спецстроймашина", Москва) и ООО "ТД "ММЗ" (Ногинск) с правом реализации специальной техники на территории России. ​

Не забывая о традиционном направлении - двигатели и запасные части - мы ведем работу по поиску новых предприятий промышленной сборки, заинтересованных в поставках наших моторов, а также по возобновлению сотрудничества с предприятиями и организациями, с которыми оно было приостановлено. Так, в I квартале 2020 года был подписан договор с ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" (Нижний Новгород) на поставку запасных частей. Проделанная работа в ближайшее время принесет свои плоды и позволит ММЗ не только удержать позиции на российском рынке, но и значительно нарастить присутствие на нем.

- Каких результатов заводу удалось достичь за первые месяцы текущего года? Какой прогноз по итогам полугодия и года с учетом ситуации в мире?

- Коллеги шутят, что в экстремальных условиях сложной мировой эпидобстановки мы сработали лучше, чем в аналогичный период прошлого года, и нам удалось обеспечить прибыльную работу всех предприятий холдинга. Но я связываю это скорее с четко отлаженной работой на всех уровнях производства. Так, например, в I квартале этого года мы произвели 11 227 штук дизелей, что в 1,033 раза превышает объем производства аналогичного периода прошлого года. Выполнили большинство ключевых показателей эффективности, доведенных правительством и Министерством промышленности. Не просто достигли, но и превысили показатель по энергосбережению, рентабельности продаж в промышленности. Также было обеспечено снижение уровня затрат на производство продукции.

Прирост экспорта по сравнению с I кварталом 2019 года составил 2,3%, при задании прироста на 0,9%. Общий объем экспорта товаров - $13,4 млн. Отмечу, что Минский моторный завод - государственное предприятие, но не использующее бюджетную поддержку. Мы устойчиво работаем с чистой прибылью, не имеем задолженностей в бюджет и по зарплатам.

Производство продукции в сопоставимых ценах (ИФО) к уровню обозначенного периода прошлого года составило 104,5%.

Своевременно принятые меры в это непростое для всех время позволяют надеяться на выполнение всех ключевых показателей, установленных бизнес-планом развития на 2020 год.

- В какие страны ММЗ поставляет продукцию? На каких зарубежных рынках вы видите потенциал для наращивания экспорта?

- ММЗ поставляет свою продукцию в более чем 50 стран, среди которых страны СНГ, некоторые страны Северной и Латинской Америки, Африки (Египет, Зимбабве, Эфиопия, Ангола) и Азии (Вьетнам, Пакистан). Несмотря на широкую географию поставок нашей продукции, ключевым рынком сбыта для нас остается российский рынок.

Отдельно следует отметить укрепление сотрудничества с партнерами в Египте. В прошлом году вдвое увеличился объем экспорта запасных частей моторной группы относительно аналогичного периода 2018 года, был реализован пилотный проект по поставке двигателей ММЗ на сборочное производство спецтехники в Египте.

Также в 2019 году предприятие начало поставлять двигатели на конвейер Ташкентского завода сельскохозяйственной техники для сборки хлопкоуборочных тракторов. Сотрудничество развивается.

В целом предприятие существенно расширило товаропроводящую сеть в дальнем зарубежье. Большим потенциалом для наращивания объема поставок по всей изготовляемой номенклатуре обладают рынки Казахстана, Узбекистана, Кубы, Вьетнама, Зимбабве, Египта и Турции.

- С какими ведущими мировыми производителями сейчас сотрудничаете?

- ММЗ уже более 10 лет осуществляет двустороннее сотрудничество с одним из крупнейших мировых производителей топливных систем для дизельных двигателей - чешской компанией Motorpal. Со своей стороны Минский моторный завод производит детали топливных насосов (отливки корпусов, крышки насосов) и поставляет их на завод компании в городе Йиглава. Motorpal в свою очередь поставляет на белорусский конвейер детали топливной системы - топливные насосы, собранные на базе корпусов, отлитых на нашем производстве.

Партнерские взаимоотношения, проверенные годами, у Минского моторного завода сложились с ведущими крупнейшими предприятиями дальнего зарубежья из Германии, Чехии, Сербии, Бельгии (Heinzmann, Mann Hummel, BOSCH, EMITEC, Almet, Buzuluk, Jicin, MULTRONIC, AutoVentil и др.).

Наши стратегические промышленные партнеры - десятки компаний, работающие и в Беларуси, и в России.

- Расскажите подробнее о белорусско-кубинском проекте, предполагающем поставку моторокомплектов для переоборудования автомобилей УАЗ, которым требуется замена двигателей. На какой стадии он сейчас находится? Когда планируются поставки? Перспективен ли кубинский рынок для ММЗ?

- Куба - давний партнер ММЗ. Около 300 моторов в модификации Д-242, Д-243, Д-245 и Д-260 ежегодно на протяжении многих лет поставляется на вторичный рынок этой страны. Импульс развития белорусско-кубинским взаимоотношениям придали, безусловно, международные соглашения, подписанные правительством Беларуси, дипломатическими службами и непосредственно договоренности между главами наших стран.

В сентябре прошлого года Минский моторный завод посетила делегация компании Transimport. Кубинская сторона выразила заинтересованность в закупке 100 единиц четырехцилиндровых двигателей для переоборудования автомобилей УАЗ-469. Работа предстояла сложная, ведь дорога от конструкторской мысли до вывода на конвейер бывает очень извилистой. Любое усовершенствование детали, не говоря уже о двигателе в целом, - труд десятков, сотен инженеров, конструкторов, технологов, мастеров. Но наши специалисты справились с задачей и полностью адаптировали двигатель 4DTI для целей этого проекта, оперативно собрали опытный образец и успешно прошли технические испытания. Двигатели отправились на Кубу вместе с нашими сотрудниками, которые провели обучение по установке двигателей на технику.

Кубинский рынок - один из самых перспективных для продукции отечественного моторостроения. Предлагаемый нами проект переоборудования уникален и актуален для Кубы. Он позволяет в короткие сроки ввести в строй огромный автопарк бывшей в эксплуатации техники, среди которой тракторы ЮМЗ, автомобили ЗИЛ, УАЗ и ГАЗ, гусеничные тракторы ДТ, бульдозеры ДЗ.

На заводе постоянно ведутся работы по достижению более высоких экологических уровней. В частности, в мае ММЗ планировал поставить Минскому тракторному заводу новые двигатели экологического стандарта Stage 5, чтобы установить их на тракторы и провести эксплуатационные и сертификационные испытания. Было ли это реализовано? Куда еще будете поставлять такие двигатели? Насколько они востребованы?

- В мае, как и планировалось, Минский моторный завод поставил МТЗ двигатель экологического уровня Stage 5 для установки на трактор и проведения эксплуатационных и сертификационных испытаний.

Линейка четырехцилиндровых двигателей экологического уровня Stage 5 создана на базе серийного двигателя Д-245. Учитывая запрос потребителя, при разработке конструкции инженеры постарались применить передовые решения для достижения экологических норм высокого уровня, максимально сохранив унификацию с серийными двигателями (мощностные характеристики, присоединительные размеры).

Сильным конкурентным преимуществом этих двигателей можно считать применение чешского механического топливного насоса Motorpal с электронным управлением, позволяющего бесперебойно взаимодействовать с электронной системой трактора. Именно топливные системы Motorpal, по заявлениям дилеров МТЗ, более востребованы на рынках США, Канады и в странах ЕС, так как доказали свою высокую надежность и приспособленность к сервисному обслуживанию.

Сейчас двигатель Stage 5 проходит процедуру получения сертификата качества Европейского союза. Семейству минских двигателей повышенного экологического уровня эта процедура откроет дорогу на рынок ЕС, США и Канады.

Конечно, мы не расслабляемся, достигнув положительных результатов в деле, и уже начали реализовывать проект по разработке шестицилиндровых двигателей экологического класса Stage 5, также в комплектации с топливной аппаратурой Motorpal.

- Расскажите о достижениях завода за последние годы. Какие наиболее значимые разработки вы можете выделить?

- Производство, которому в этом году исполнится уже 57 лет, хранит в себе не только огромный, накопленный династиями опыт, но и печать различных исторических событий. Говоря о новых разработках, можно с уверенностью заявить, что каждая из них значима как в коллективе, так и в масштабах всей отрасли.

Последние пять лет предприятие вело насыщенную производственную деятельность в различных программах машиностроительных технологий, инновационной деятельности, инициативных разработок. В рамках этих проектов разработаны и освоены в серийном производстве четырехцилиндровые дизельные двигатели мощностью до 190 л.с. (140 кВт) норм экологической безопасности Евро-5 для автомобилей и автобусов, а также четырехцилиндровые дизели мощностью до 122 л.с. (90 кВт) под нормативы международных стандартов Stage 3В для тракторов.

Гордостью производства назову знаковый проект 2018 года - разработку и освоение в серийном производстве дизельного двигателя MMZ-3LD мощностью до 35 л.с. (26 кВт.), а также его малолитражного дизельного "брата" - MMZ-3LDT/LDTI мощностью до 52 л.с. (38 кВт) с системой турбонаддува и промежуточного охлаждения воздуха. Применяемость у двигателей широкая: сельскохозяйственная, строительная, дорожная и коммунальная техника получает свои безупречно работающие "сердца".

Практически в режиме нон-стоп проходят разработки, доработки и совершенствования различных модификаций выпускаемых двигателей. Принцип прост: мы продаем от одного мотора и к каждому потребителю у нас индивидуальный подход. Соответственно любое пожелание клиента тут же находит свое конструкторское воплощение в двигателях Минского моторного завода.

Параллельно с этим не прекращаются опытно-конструкторские работы по достижению на дизелях экологических норм Евро-6, адаптации моторов для работы на газомоторном топливе в газодизельном режиме. Ведется работа и по газопоршневым двигателям.

В январе этого года на филиале Минского моторного завода в Столбцах было открыто собственное чугунолитейное производство. Мы вложили в строительство более $25 млн собственных средств. В результате страна получила новое современное производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья по ХТС-процессу.

Амбициозный проект с мощностью 18 тыс. т литья в год представляет собой изготовление отливок в песчаных формах. Потенциал участка универсален. Его мощность удовлетворит как собственные запросы, так и потребности сторонних заказчиков на изготовление чугунных отливок разового и мелкосерийного потребления. Производственный корпус построен со всей необходимой инфраструктурой. Использование современного европейского оборудования пылегазоочистки, систем вентиляции и регенерации позволяет существенно снизить экологические риски, выводя литейное производство на безопасный уровень для здоровья человека и окружающей среды.

- В чем конкурентное преимущество двигателей ММЗ?

- Основное преимущество нашей продукции - соблюдение традиций и наработанного опыта. Дизели ММЗ всегда отличались относительной простотой конструкции, стабильностью качественных характеристик, надежностью и простотой в обслуживании. Немаловажна и доступность запасных частей, которые в широкой номенклатуре производятся на ММЗ и предприятиях холдинга и всегда есть в наличии на складе.

Знаете расхожий анекдот: "Родина гитары - Испания, поэтому их производят в Индонезии". Про белорусские движки такого не скажешь. Надежность проверена годами эксплуатации. Техника, укомплектованная двигателями ММЗ, работает безотказно десятки лет. Легкодоступность сервисного обслуживания дает потребителю уверенность, что при соблюдении правил эксплуатации белорусский мотор не преподнесет ему неприятных сюрпризов в виде непредвиденных поломок и отказов. Дилерская сеть ММЗ и наших основных партнеров - МТЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор" - охватывает страны ЕАЭС, дальнего зарубежья и способна обеспечить обслуживание и ремонт двигателей в сжатые сроки.

Не последнее значение на рынке имеет цена двигателя, особенно по сравнению с зарубежными аналогами - здесь мы также выгодно конкурируем.

- Поделитесь основными целями и задачами на этот год. Какие проекты планируете реализовать? Может быть, производство какого-то принципиально нового продукта?

- В советское время практически любая конструкторская деятельность на любом предприятии была засекречена. Гордиться своими достижениями приходилось осторожно. Не скрою, у нас есть проекты, работа над которыми проходит за закрытыми дверями в ожидании своего выхода, но только потому, что не хочется показывать половину дела.

В этом году мы интенсивно работаем над повышением удельных мощностных показателей дизелей и одновременным уменьшением литража. Параллельно с серийной концепцией разрабатывается семейство рядных четырехцилиндровых двигателей с рабочим объемом 3,6 л и техническими решениями, позволяющими получать эффективные показатели на уровне лучших мировых аналогов. В перспективе такая линейка моторов должна заменить модификации двигателей серийной размерности низкой форсировки.

Потребность рынка в малогабаритной технике обусловила развитие малолитражной линейки двигателей для применения на маневренной сельскохозяйственной технике, а также в качестве силовых агрегатов для привода дорожной, коммунальной техники и дизель-генераторных установок.

Развитие тракторостроения выдвигает дополнительные специфические требования к двигателям, поэтому уменьшаем вибрации, перераспределяем мощности, интегрируем механизмы, дорабатываем конструкторские особенности отдельных деталей.

Все сказанное не отменяет факта работы предприятия и в направлениях модернизации производства, совершенствования социальной и кадровой политики, обучения специалистов и многих других. Минский моторный завод - это огромный живой механизм, шестеренки которого работают бесперебойно и слаженно.

Пользуясь возможностью, хочу отметить, что 23 июля Минскому моторному заводу исполняется 57 лет. Самые искренние поздравления адресую работникам предприятия, коллегам, нашим партнерам и всем, кто многие годы был и продолжает быть частью огромного, слаженно работающего механизма - белорусского моторостроения. Желаю заводу процветания, новых проектов, расширения граней сотрудничества и бесперебойной работы.

Юлия НЕМАНКОВА,

фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-