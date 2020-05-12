В управлении архитектуры Брестского горисполкома разработали и утвердили стратегию пространственного развития областного центра. Особое внимание специалисты уделили перспективам озеленения. В частности, они продумали новые локации для отдыха на природе и развили идею о городе-саде. О том, как Брест может измениться, корреспонденту БЕЛТА рассказал главный архитектор города Николай Власюк.

- Николай Николаевич, расскажите подробнее о концепции озеленения города. Неужели раньше такой не было?

- Это отдельный проект специального планирования. Раньше они не разрабатывались для белорусских городов. С принятием новой редакции закона "О растительном мире" процедура стала обязательной.

Мы уже провели тендер, определен разработчик - РУП "БелНИИПградостроительства". До конца года его специалисты планируют представить проект. Там четко будут определены границы зеленых территорий общего пользования: бульваров, набережной, скверов, парков, лесопарков. Также будут прорисованы перспективные экозоны. В 2021 году проект должен пройти государственную экспертизу. Предварительно состоится общественное обсуждение, призываю брестчан активно поучаствовать в нем.

У Бреста уникальный природный потенциал. У нас есть водно-зеленый диаметр, который проходит через весь город с запада на восток. Речь идет о пойме реки Мухавец. В далекой перспективе она может стать большим парком. В стратегии зеленого каркаса мы выстроили четкую иерархию водно-зеленого диаметра и трех зеленых колец. Малое кольцо исторического центра свяжет парк Первого мая, бульвары Мицкевича, Космонавтов и Шевченко, набережную, городской сад с выходом к Брестской крепости. Форты и фортификационные сооружения вместе с существующими рекреационными зонами должны сформировать второе кольцо. Там разместятся места отдыха жилых районов и туристические объекты. Третье кольцо будет защищать город с внешней стороны.

По задумке, зеленые коридоры соединят микрорайоны с водным диаметром, создавая единый непрерывный каркас. Это позволит объединить природные зоны, выстроив между ними логистику. Таким образом мы сможем приблизиться к реализации идеи о городе-саде, которая была заложена при переносе Бреста из крепости в XIX веке и повторно озвучена в 1930-е годы. Конечно, на воплощение задуманного потребуется немало времени. Главное, что у нас есть видение, куда двигаться дальше.

- Западная часть поймы Мухавца уже стала точкой притяжения. На одной стороне продолжается благоустройство набережной, на противоположной создается экотропа.

- Мы продолжаем прорабатывать концепцию тропы здоровья. Пока обустраивается участок вдоль Мухавца и озер Соя. На заседании городского Совета депутатов поставлена задача продолжать трассировку тропы, чтобы дойти до гребного канала, а затем до зоны отдыха в Красном Дворе. Планируется постепенное насыщение тропы инфраструктурой, в том числе для сезонного и круглогодичного использования.

- А какие перспективы открываются перед фортами Брестской крепости?

- Они являются частью инфраструктуры Брестской крепости. Сегодня форты - резерв для рекреации. Они могут быть интересны широкому кругу, туристам, любителям фортификации. Например, я живу в микрорайоне Дубровка. На велосипедах с детьми за два часа проезжаем четыре форта. Очень интересно, есть на что посмотреть.

К сожалению, не все форты в хорошем состоянии, некоторые из них в руинах или вообще взорваны. Поэтому благоустраиваться будут те, где для этого есть возможность. Сейчас, например, разрабатываем детальный план жилого района вдоль улицы Сябровской. Четвертый форт включаем как парковую зону. Увяжем ее зеленым коридором с парком тысячелетия.

На мой взгляд, будущим лесопарком может стать участок вдоль улицы Высоковской. В этом году высадили деревья на трехкилометровой полосе между железной дорогой и частным сектором. Открывается перспектива для создания зеленого коридора, который свяжет Восьмой форт с велодорожкой Западного обхода. В районе Березовка на территории форта находится ботанический сад Брестского госуниверситета им. А.С.Пушкина. Туда может быть открыт доступ всем желающим после реализации проекта многоквартирной жилой застройки.

- В Бресте последние несколько лет ежегодно появляются новые места отдыха. Скоро будет реконструирован сквер в центре. В чем его особенность?

- На улице Папанина (территория бывшего Интендантского городка) построены два крупных жилых комплекса. Там нужна зеленая зона. Планируется благоустроить бывший сквер госпиталя, который уже долгое время закрыт. Необходимо убрать ограждение, очистить аллеи, сделать два входа. Постараемся насытить его различной инфраструктурой. Что касается названия, то для города важна топонимика этого места, его история. Думаю, в знак памяти об Интендантском городке сквер может получить одноименное название.

Мы действительно ставим себе задачу создавать в Бресте по одной зеленой зоне в год. Только за последнее время обустроили сквер Брестской библии, восстановили городской сад, реконструировали набережную, заложили большой парк тысячелетия и сквер в микрорайоне Вулька (улица Волгоградская). Начаты работы на бывшем плацу в Северном городке. Есть предварительные проработки территории гершонских озер.

Наш город в прямом смысле становится более зеленым. Мы увеличили посадки деревьев с 3 до 20 тыс. в год.

- Безусловно, намечено сделать очень многое. Когда планируется реализовать задуманное?

- Стратегию "Брест - зеленые ворота в Беларусь" мы предусмотрели до 2050 года. Перспектива далекая, но пошагово реализуем проект.

В том числе намерены продвигать бренд южной столицы. Можно интересно сыграть на изменениях климата и особенностях расположения города. Весной в Бресте деревья и цветы распускаются на две недели раньше, чем, например, в Минске. Это наше преимущество, нужно его использовать. Мы находимся в одной климатической зоне с Прагой, Варшавой. Поэтому начали специально высаживать растения с южным колоритом. Например, на набережной высадили около 50 магнолий, в городском саду заложили аллею платанов, катальп, тюльпановых деревьев.

Несомненно, чем городская среда более разнообразна, интересна и экологична, тем больше это привлекает людских, интеллектуальных ресурсов. Именно это - наша стратегия.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

БЕЛТА.-0-