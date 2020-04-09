Подготовка к запуску первого энергоблока Белорусской АЭС уже на финальном этапе. Ключевые решения для ввода станции в эксплуатацию предстоит принять Департаменту по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзору). Как выполняется Национальный план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, есть ли уже готовность к завозу ядерного топлива, когда будет выдана лицензия для эксплуатации первого блока и какие коррективы внес COVID-19, в интервью БЕЛТА рассказала начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

- Для Госатомнадзора 2019 год был очень насыщенным в плане регулирующей деятельности в отношении Белорусской АЭС. Какие основные задачи в этом году?

- С учетом завершающей стадии сооружения БелАЭС для регулирующего органа на первый план выходят вопросы, связанные с будущей безопасной эксплуатацией станции.

В течение 2019 года проводилась экспертиза безопасности в процессе лицензирования эксплуатации энергоблока №1. Эта процедура продолжается и сейчас. Специалисты Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны НАН по техническому заданию Госатомнадзора анализируют всю доказательную базу, которая содержится в документах, обосновывающих безопасность эксплуатации энергоблока №1 БелАЭС, на соответствие нормативным правовым актам и международным стандартам безопасности. Одновременно мы работам над выдачей индивидуальных разрешений руководству и ответственным должностным лицам АЭС, действия которых напрямую влияют на безопасность эксплуатации станции.

Предстоящий переход к эксплуатации БелАЭС вызвал необходимость решать вопросы инфраструктуры - не такие заметные в медийном плане, но не менее важные. Подготовка к этому этапу включает своевременное принятие новых нормативных технических документов по ядерной и радиационной безопасности. В прошлом году разработан и принят целый ряд норм и правил, связанных с управлением старением, модернизацией оборудования, аварийной готовностью и реагированием, обращением с радиоактивными отходами, учетом и контролем ядерных материалов.

Принципы надзора корректируются в зависимости от стадии работ на станции, таких как строительство зданий и сооружений, монтаж, наладка и испытания отдельных единиц оборудования, затем систем, и, наконец, начало эксплуатации энергоблока.

Все это требует мобилизации от каждого работника Госатомнадзора. Одновременно с выполнением повседневных функций нужно развивать новые компетенции и навыки для глубокого понимания технологических процессов, влияния человеческого фактора и организационных аспектов на безопасность. Причем речь идет не только об АЭС, но и о ядерных и радиационных приложениях в других отраслях, таких как медицина, в отношении которых мы занимаемся регулирующей деятельностью. Мобилизация затрагивает и Госатомнадзор в целом. Мы перестраиваем свои внутренние процессы, внедряем современную интегрированную систему управления регулирующего органа, как это рекомендовано МАГАТЭ.

Что касается надзора за обеспечением безопасности при использовании источников ионизирующего излучения, усилена профилактическая составляющая и внедрен дифференцированный подход к надзорным мероприятиям (в зависимости от степени опасности проверяемого объекта).

Существенные изменения произошли в системе технической поддержки регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности. Эта система включает 17 белорусских организаций науки и образования. Для ее координирования в МЧС создан Центр по ядерной и радиационной безопасности. Учреждение получило статус научного, укомплектовало штат, формализует отношения с другими организациями, в том числе зарубежными, активно участвует в оценке соответствия и экспертном рассмотрении технических решений в отношении БелАЭС, разработке руководств по безопасности.

Что касается 2020 года, мы оценили готовность ГП "Белорусская АЭС" к завозу свежего ядерного топлива, готовится решение о возможности завоза. Продолжается подготовка к общественным слушаниям перед выдачей лицензии. Интенсивно разрабатываются нормативные правовые акты в развитие нового закона "О радиационной безопасности", который был принят в 2019 году и вступает в силу в июне 2020-го. Новшествами являются правовое регулирование радиационной безопасности в течение всего жизненного цикла источников ионизирующего излучения, введение положения о госрегистрации типа источника ионизирующего излучения. Кроме того, вводится такой правовой институт, как консультации в области радиационной безопасности. Их смогут осуществлять индивидуальные предприниматели либо юрлица со штатными работниками, обладающими соответствующими специальными знаниями и навыками.

В этом году нам предстоит исполнить международные обязательства: защитить 8-й Национальный доклад в рамках Конвенции о ядерной безопасности, а также подготовить и представить в МАГАТЭ в октябре 7-й Национальный доклад о выполнении Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами.

Все это - одновременно с надзорными действиями, связанными с предстоящим вводом в эксплуатацию энергоблока №1.

- Как сегодня выполняются мероприятия Национального плана действий по результатам стресс-тестов Белорусской АЭС?

- Хотела бы напомнить, что нацплан содержит мероприятия, направленные на повышение запасов безопасности Белорусской АЭС по отношению к неблагоприятным внешним природным воздействиям (землетрясениям, наводнениям, экстремальным погодным условиям) и их сочетанию. В нем учтены рекомендации европейской партнерской проверки, которую провели эксперты Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG в 2017-2018 годах, и результаты нашего собственного анализа, сделанного на национальном уровне перед партнерской проверкой.

Мы регулярно публикуем в открытом доступе сведения о статусе выполнения национального плана. В январе этого года актуализированная информация была размещена на сайте Госатомнадзора. Из нее видно, что есть прогресс по всем 23 мероприятиям плана. Центр геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси исследовал природу Гудогайского сейсмического события 1908 года, результаты переданы БелАЭС для дальнейшей реализации плана. На очереди - актуализация каталога сейсмичности для района размещения АЭС.

На БелАЭС смонтированы линия и точка стационарного подключения передвижного дизель-генератора для энергоблока №1. Сам дизель-генератор находится на входном контроле на площадке строительства Белорусской АЭС. Он нужен для обеспечения энергоснабжения при отключении питания от стационарных источников. Белорусская АЭС подготовила и выполняет программу по разработке и внедрению симптомно-ориентированных аварийных процедур.

На сегодня из 23 мероприятий нацплана четыре выполнены, два - в активной стадии реализации, два - в стадии принятия решения и одно мероприятие, связанное с регулярной отчетностью, выполняется постоянно. В марте этого года в Госатомнадзоре состоялась рабочая встреча с делегацией Европейской комиссии и ENSREG, Госатомнадзор представил подробную информацию о выполнении нацплана. Европейская делегация позитивно отнеслась к результатам.

- На каком этапе лицензирование эксплуатации энергоблока №1 Белорусской АЭС? Когда будут начаты лицензионные процедуры в отношении энергоблока №2? Сохраняется ли у Госатомнадзора намерение проводить общественные слушания перед принятием важных решений регулирующего органа?

- Как я уже говорила, сейчас во время лицензирования эксплуатации энергоблока №1 Белорусской АЭС продолжается экспертиза безопасности. Ее успешное прохождение наряду с благоприятной оценкой соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям - необходимое условие получения лицензии.

Что касается общественных слушаний, из намерения их проведение стало обязанностью Госатомнадзора после принятия в прошлом году указа №70 и постановления правительства №258. Мы готовимся провести первые общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС, как только завершатся экспертиза безопасности и оценка соответствия. Эти важнейшие составляющие лицензионного процесса как раз и будут предметом слушаний.

О лицензировании эксплуатации энергоблока №2 могу сказать, что Госатомнадзор готов к нему приступить после получения заявки от БелАЭС с установленным законодательством комплектом документов.

- В феврале на БелАЭС проведена целевая проверка готовности к завозу свежего ядерного топлива. Что можно сказать о ее итогах?

- Во время проверки рассмотрено 10 тематических блоков вопросов, более 230 документов, подтверждающих как техническую готовность помещений, оборудования, систем и элементов, так и организационную готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.

Комиссия Госатомнадзора убедилась в способности ГП "Белорусская АЭС" обеспечить безопасную приемку и размещение ядерного топлива на площадке. С учетом требований МАГАТЭ Госатомнадзор сформулировал руководству АЭС требования и предложения. В том числе рекомендовалось провести до завоза топлива учения и отработать все элементы внутреннего аварийного плана Белорусской АЭС, откорректировать документы, регламентирующие радиационный контроль персонала.

- Как еще Госатомнадзор участвует в подготовке к завозу ядерного топлива и его учету?

- Готовность к завозу ядерного топлива включает многие аспекты: безопасность транспортировки, наличие подготовленного хранилища на БелАЭС, готовность работников станции к обращению с ядерным топливом, защиту от несанкционированного доступа, готовность взаимодействовать с МАГАТЭ по осуществлению гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и прочее.

Госатомнадзор следит за исполнением нормативных требований в этих областях. В 2018 году мы провели лицензирование Белорусской железной дороги в плане обращения с ядерным топливом при его транспортировке. Вопросы обращения с ядерным топливом на БелАЭС рассматриваются в процессе лицензирования эксплуатации энергоблока №1. О надзоре мы говорили чуть ранее.

Учет и контроль ядерного материала ведут как на самой Белорусской АЭС, так и в соответствующей государственной системе учета и контроля, работу которой обеспечивает Госатомнадзор.

С 27 по 31 мая 2019 года в Беларуси работала консультативная миссия МАГАТЭ по учету и контролю ядерных материалов (миссия ISSAS). Эксперты отметили, что в стране создана и работает система государственного учета и контроля ядерных материалов, которая отвечает требованиям гарантий нераспространения ядерного оружия, обеспечивается сохранность ядерных материалов.

- Начал ли уже действовать информационно-аналитический центр Госатомнадзора для мониторинга БелАЭС? Как будет устроена его работа и какие функции он станет выполнять?

- Информационно-аналитический центр Госатомнадзора (ИАЦ) уже работает. Мы постоянно получаем информацию напрямую с АЭС о важных технологических параметрах, радиационной обстановке.

ИАЦ Госатомнадзора входит в систему ситуационных кризисных центров для атомной энергетики Беларуси. Его основные задачи - информационно-аналитическое и программно-техническое сопровождение надзора за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии, а также взаимодействие с подсистемами государственной системы по чрезвычайным ситуациям, которые участвуют в предупреждении и ликвидации ЧС.

Внутренние документы Госатомнадзора определяют положение и регламент работы ИАЦ в дежурном режиме и аварийной ситуации. Мы регулярно участвуем в противоаварийных учениях, отрабатываем взаимодействия в системе кризисных центров.

- Вы упомянули 8-й Национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности. Как он был воспринят другими странами и когда будет его защита?

- Белорусский доклад вызвал повышенный интерес у договаривающихся сторон. В удаленном режиме к нему поступило 239 вопросов (больше только у Финляндии, России и Китая), на каждый из которых был дан ответ.

Больше всего вопросов задано к статьям 8 "Регулирующий орган", 14 "Оценка и проверка безопасности" и 15 "Радиационная защита". Повышенный интерес у договаривающихся сторон вызвали также ход и результаты внедрения предложений и рекомендаций оценочных миссий МАГАТЭ и партнерских проверок в Беларуси. Их проводить никто насильно не заставляет, это добровольное решение. Беларусь как страна, реализующая первую ядерную энергетическую программу, очень активно использует инструментарий оценочных миссий и партнерских проверок, чтобы с опорой на международные стандарты безопасности, предложения и рекомендации опытных экспертов развивать свою систему ядерной и радиационной безопасности.

Что касается защиты нацдоклада, она происходит на обзорном совещании сторон. Это мероприятие было запланировано с 23 марта по 3 апреля в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. С учетом эпидемиологический обстановки в мире оно перенесено на неопределенный срок, но рано или поздно состоится. Мы готовы обсуждать наш доклад, национальные доклады других стран, вести многосторонний диалог, внося свой вклад в глобальное укрепление ядерной безопасности.

БЕЛТА.-0-