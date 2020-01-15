Белорусское кинонаследие становится более доступным для слабовидящих и незрячих людей благодаря аудиодескрипции. Первые адаптированные картины в широком доступе размещены на официальном YouTube-канале Национальной киностудии "Беларусьфильм". Директор социально-культурного учреждения "МоцАрт", редактор интернет-радио Белорусского товарищества инвалидов по зрению Александр Калоша рассказал корреспонденту БЕЛТА, как в Беларуси создают аудиодескрипцию, о реакции зрителей и новых проектах.

Александр Калоша

- Как возникла идея адаптировать белорусские фильмы для незрячих?

- В 2005 году я начал с записи белорусских народных сказок, оттуда началась аудиокнига, потом продолжил это дело, записывал и издавал белорусские аудиокниги. По сути, белорусская литература в аудиоформате на 80% записана мной, к примеру весь Короткевич. Звуковые книги популярны, их слушают в машинах, на улице. Но есть люди, которым аудиокниги крайне необходимы. Это люди с инвалидностью по зрению. Эта тема мне близка, я знаю проблематику и нужды этих людей. Мне всегда хотелось не просто делать пандусы или учить незрячего ходить с тростью, а заниматься инклюзией через искусство, творчество. Так я к этому и пришел.

В 2017 году, когда было создано социально-культурное учреждение "МоцАрт", родилась идея адаптировать белорусские фильмы для незрячих и слабовидящих людей. До этого делал аудиоверсии фильмов для "Радио БелТИЗ". Я пришел с этим предложением к руководству "Беларусьфильма". Нам сразу же пошли навстречу, и мы заключили договор на так называемую золотую дюжину - 12 лучших фильмов киностудии. Проект назвали "Бязмежнае кiно". Мы благодарны "Беларусьфильму", который с пониманием, доброжелательностью и милосердием отнесся к этой идее.

Фото из архива социально-культурного учреждения "МоцАрт"

- Это действительно трудоемкая работа. Зрители ее оценили?

- Аудиодескрипция делает доступными для восприятия объекты культуры людям с глубокими нарушениями зрения. Такой формат способствует инклюзии и реабилитации. Для этих людей наши фильмы - окно в мир, так они могут открыть его по-новому. После адаптации фильмы для незрячих бесплатно показывали в кинотеатрах страны. Сейчас их разместили в открытом доступе на YouTube-канале "Беларусьфильма" в специальном разделе фильмов с аудиодескрипцией.

С помощью техники словесного описания визуальной информации незрячие могут представить видеоряд и понять содержание фильма. Вместе со своей семьей они могут посмотреть кино дома. В комментариях под размещенными роликами пользователи оставляют слова благодарности за проделанную работу. Много положительных отзывов поступает от маленьких зрителей, что особенно приятно. Был случай, который поразил до глубины души. Во время показа в кинозале незрячие дети стучали ножками, прыгали, хлопали в ладошки, когда Буратино убегал от лисы Алисы. Это значит, они понимали, что происходило на экране. Когда мы видим такую реакцию детей, хочется дальше продолжать работу.

Дети после показа

- Сколько человек задействовано в этой работе?

- Над созданием смысловой составляющей адаптированных фильмов трудится команда из двух-трех человек и редактор. Все специалисты учреждения "МоцАрт" имеют международные квалификационные сертификаты. Меня приглашают уже в качестве эксперта в Польшу на международные семинары, тренинги по аудиодескрипции. Считается, что в Восточной Европе Беларусь на высоком уровне делает аудиодескрипцию. Нас хвалят, хотя большого масштаба применения этой методики в нашей стране пока нет.

- В чем специфика аудиодескрипции?

- Прежде чем приступить к озвучиванию, аудиодескрипторы смотрят произведение со всеми подробностями несколько раз. Затем специалист начинает описывать то, что происходит на экране. Есть целая методика, как описывать фильмы: место, время и так далее. Ни в коем случае нельзя давать какую-либо эмоциональную оценку происходящему на экране. Аудиодескрипторы не должны трактовать фильм, говорить, в каком эмоциональном состоянии находится персонаж. Нужно просто, четко, ясно, сжато описать сцену, и обязательно в промежутках между диалогами. Нельзя мешать диалогам, важным для контекста шумам.

В процессе подготовки фильма возникают трудности с переводом. Аудиодескрипция - это творческий процесс. Иногда неясно - озвучивать имя персонажа вначале или следует сказать потом. Иногда мы понимаем, что у нас просто нет времени рассказать все: события очень быстро меняются. Иногда есть больше времени описать, а бывает, нужно сделать обратное - не описывать все до мелочей, потому что незрячий сам представит происходящее. Или нужно дать послушать музыку и фон.

Когда прописан текст, команда около десяти раз слушает работу. Фильм всегда тестируют незрячие люди, которые вносят корректировки, какие моменты непонятны для восприятия. Тогда мы думаем, как переделать, что-то добавить, другими словами описать, чтобы человек смог представить картинку. Диктор озвучивает текст в студии, причем звук должен попасть между диалогами. Не всегда это получается, хотя мы и расписываем все по секундам. А потом аудиодорожка сводится с видео. Звукорежиссер чистит шумы или поднимает звук, где это необходимо.

- Аудиодескрипция касается не только кино. Какие еще проекты в этом направлении обсуждаются?

- Это действительно достаточно широкая тематика. Можно озвучивать для незрячих спортивные соревнования, трансляции на стадионах, что делается во многих странах, описывать арт-объекты и архитектурные памятники, при этом добавлять объемные модели, которые можно пощупать. Наши специалисты озвучили 25 картин в Национальном художественном музее, спектакль Национального академического театра им. Янки Купалы, создали аудиогид в доме-музее Марка Шагала.

Аудиодескрипция также может быть письменной. Сейчас мы работаем над новым проектом. Это будет книга о Евфросинии Полоцкой, написанная шрифтом Брайля. В книге будет тактильная икона, которую можно изучить руками, пощупать крест. И тут же на отдельной странице икона описывается не звуком, а письменно, например, "на голове у нее обруч", "это мантия", "в руках она держит крест", "сиреневую рясу или хитон покрывает красная мантия".

"МоцАрт" сделал совместный проект с издательством "Народная асвета", где впервые в Беларуси мы озвучили для незрячих школьников хрестоматию по истории. Аудиокнигу записали в особом формате - DAISY. Он очень удобен для незрячих людей, особенно для тех, кто учится благодаря хорошей навигации. Допустим, обычная книга звучит 15 часов, сложно быстро перейти на нужные главы, разделы, а тут требуется только несколько нажатий на кнопки для перехода на любой фрагмент текста. Реализовать проект было сложно - проверяли каждое слово, фразу, записывалось очень много. Но мы сделали такую первую книгу.

От слабовидящих и незрячих людей поступают пожелания увидеть больше современного и детского кино. Мы очень хотим адаптировать фильм "Купала", который сейчас готовится "Беларусьфильмом". Мы бы впервые одновременно сделали аудиодескрипцию к новому фильму, который выходит в прокат. Ведь фильм "Купала" - национальный проект.

К сожалению, незрячих не становится меньше, и от этой беды никто не застрахован. Фильмы для незрячих останутся не только этому поколению, они будут актуальны и через 10, 20 лет. Идей у нас действительно много, но все упирается в финансовый вопрос. Мы ведь некоммерческая организация, не получаем прибыли от наших проектов. Безусловно, есть те, кто помогал и помогает нам. Если частный бизнес заинтересуется нашими проектами и захочет оказать нам поддержку, это будет просто замечательно. Не хлебом единым жив человек… Помочь незрячим людям в полной мере ощутить эту истину - благородная задача.

Фото из архива социально-культурного учреждения "МоцАрт"

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-