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12 ноября 2021, 17:39
Григорий Гольдшлегер

Как построить бизнес на белорусских товарах в Бразилии и в 72 года оставаться живчиком

Григорий Гольдшлегер
Григорий Гольдшлегер
Почетный консул Беларуси в Бразилии

Герой интервью - бизнесмен, один из ярких представителей того поколения людей, который, получив отличное образование еще советского образца, сделал хорошую карьеру и построил крепкую бизнес-структуру с серьезным оборотом. Григорий Гольдшлегер - владелец компании Viner Brazil Tecnologia, входящей в тройку крупнейших поставщиков белорусских товаров на рынок Латинской Америки. Он также почетный консул Беларуси в Бразилии, где живет уже больше 45 лет. Но каждый год не менее двух раз приезжает в Минск, чтобы лично контролировать реализацию контрактов и договариваться о новых сделках. Богатый жизненный опыт успешного человека, его сторонний (а значит, более объективный) взгляд на то, как меняется Беларусь, - все это стало поводом, чтобы встретиться с Григорием Израэлевичем во время его очередного визита в Минск, расспросить о делах, о личном и планах на будущее.

- В Бразилию вы уехали очень давно. Как это случилось и что вас связывает с Беларусью?

- Родился я в Черновцах (город на юго-западе Украины), а службу в армии проходил в Масюковщине (ныне район Минска), в радарном полку, с 1968 по 1970 год. После окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и с родителями в 1975-м уехал в Бразилию, где живу уже больше 45 лет.

Первые годы в эмиграции было очень тяжело. Поначалу работал в сметном отделе одной компании, потом - на строительстве самой большой в мире гидроэлектростанции Итайпу (тогда она была самой крупной, сейчас - "Три ущелья" в Китае). Но когда женился, супруга отказалась ехать в район ГЭС. Поэтому трудился на строительстве разных объектов, а потом стал работать на себя. Сначала открыл магазин стройматериалов, потом сеть бензоколонок.

Когда в 1991 году появилась возможность работать с Беларусью, Россией, стал это делать. Поначалу на уровне бартерных сделок. В 1999 году Бразилию накрыл большой кризис, я потерял очень много денег. Помогли друзья из России, затем я 7 лет работал, пока не смог вернуть долги.

Сейчас моя компания - вторая в числе самых больших в Беларуси, которые работают на рынке Латинской Америки. Мы сотрудничаем с крупными предприятиями концерна "Белнефтехим" ("Гродно Азот", "Могилевхимволокно"). Уже почти 30 лет покупаем продукцию Оршанского льнокомбината.

"Нужно усвоить: быстро ничего не делается"

- Как за это время изменилась страна?

- Я вижу Беларусь с 1991 года. Беларусь сегодня - страна с дорогами европейского уровня. Еще 6 лет назад я был в Украине и ехал из Львова в Черновцы, на родину, 270 километров на протяжении 8 часов - яма на яме.

В Беларуси современные заводы, которые выпускают высококачественную продукцию. Все заводы, с которыми я работаю, имели очень большие инвестиции со стороны государства, в них вложены миллиарды долларов. Видно, что страна двигается вперед. И Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко очень многое сделал для страны, я видел, как она менялась к лучшему.

В первый раз я приехал на Оршанский льнокомбинат в начале 1990-х. Покупал тонкую льняную ткань на рубашки, можно было взять только большие рулоны. А сегодня - какое разнообразие! У них современное оборудование, оснастили все заводы комбината. Они делают ткани по качеству лучше китайских. Мы покупаем у них по 500-600 тыс. м льняной ткани в год. Это выгодно - за последние 6 лет цена на лен в Бразилии увеличилась в 4 раза.

Что произойдет, если обниматься с европейскими чиновниками?

- Вам, как человеку со стороны, понятно, каких "перамен" в Беларуси громко требовали отдельные группы в прошлом году?

- Я убежден, что Александр Григорьевич Лукашенко выиграл выборы в 2020 году. Думаю, что сторона оппозиции имела свои голоса, особенно среди молодежи, которая в любой стране хочет все получить быстро и много. Но нужно усвоить, что быстро ничего не делается. Если хочешь чего-то добиться, надо иметь терпение, ждать лучших моментов. А если хочешь в 30 лет стать миллиардером, то Бог тебе должен дать звезду, таких очень мало.

Посмотрите на опыт Украины. Она хотела в Евросоюз, а куда в итоге загнали эту страну? Что им дал Евросоюз, кроме того, что он полностью разорил страну? В Украине уже готовы даже распродавать чернозем, все что угодно готовы продать. А что это даст народу? Ничего. Какие-то политики наверху заработают что-то, а народ ничего не получит.

Считаю, что единственный путь Беларуси - это вместе с Россией. Только так Беларусь и Россия могут увеличить уровень жизни своих жителей. Это не означает, что она должна поглотить Беларусь, но идти вместе - это единственный путь. Потому что больше никто не поможет. Даже если вы начнете обниматься с европейскими чиновниками, что произойдет? Все ваши заводы продадут за копейки и закроют, потому что не захотят иметь конкурентов.

Беларусь не имеет полезных ископаемых, кроме хлористого калия. Ее преимущество, по моему мнению, - это рабочая сила. Она достаточно профессионально подготовлена. Александр Григорьевич в свое время сделал правильную вещь в отличие от России, где почти все ПТУ закрыли. Директору было выгоднее продать здание, чем обучать молодежь. В Беларуси сохранили среднее специальное образование.

"Каждый контейнер из Беларуси - это борьба за выживание"

- За последнее время условия ведения бизнеса изменились в лучшую или худшую сторону?

- Очень тяжело стало работать из-за введения санкций после посадки самолета Ryanair. Возникли трудности в расчетах. Надо выкручиваться наизнанку, чтобы отправить груз с товаром из Беларуси в Бразилию. Раньше подобных проблем никогда не было. Они искусственно созданы политиками.

Я убежден, что политика санкций ничего не даст. Никогда не видел, чтобы коммерческая война приносила кому-то прибыль. К большому сожалению, политики об этом не думают.

- Что же делать в такой ситуации?

- Мы вынуждены искать варианты, комбинации, чтобы вывезти продукцию из Беларуси.

- А потом искать, как за нее рассчитаться…

- Да. Это процессы обоюдно сложные. Оборот нашей компании в Беларуси - 120-150 грузовых контейнеров с товарами в год (общий оборот - 350 контейнеров в год из России, Казахстана, Беларуси на сумму около $25 млн). Каждый контейнер сейчас - борьба за выживание.

Кроме того, за последнее время очень выросли цены на транспортировку. В прошлом и позапрошлом году контейнер из Гродно до Бразилии стоил 1680 евро, сейчас - $5,5 тыс. Мы должны думать, как сокращать издержки, чтобы сохранить бизнес.

"Здесь можно решить любые вопросы, но не всегда в мою пользу"

- Для вас мир не замыкается на Беларуси. Почему вы готовы идти на такие сложности?

- Во-первых, я почетный консул в Бразилии и одна из моих задач - продвигать белорусские товары. У меня есть история работы, меня уже знают, доверяют. Это важно в бизнесе.

Сложно, конечно, но мы не опускаем руки, работаем. Вот, например, во время нынешнего моего визита в Минск договорились с Белорусской цементной компанией сделать совместное предприятие для организации поставок в Латинскую Америку. Закупаем в Беларуси электробусы. Договорились с "Гродно Азотом", что начну им поставлять винилпиридиновый латекс, они используют его для пропитки кордовой ткани, которую мы закупаем для дальнейшего производства шин в Бразилии. И это даст возможность нам уменьшить налоги при ввозе товара в Бразилию.

Надо сказать, что на белорусских предприятиях цены сегодня довольно высокие, если сравнить, например, с Китаем. Но зато качество тут хорошее.

- А со стороны белорусских предприятий есть какие-то препоны, сложности?

- Нет. Здесь мы любые вопросы решаем. Не всегда в мою пользу, но решаем. Например, я заплатил 1 млн евро за 1 тыс. т полиэфирного волокна. Через 4 месяца я приехал, мне сказали: за эти деньги можем отгрузить 900 т. Что мне делать? Согласился. Но такое случилось впервые за 30 лет, что я работаю в Беларуси. Заводы всегда выполняли свои обязательства.

"В свои 72 года не представляю, чем заниматься без работы"

- Григорий Израэлевич, вы человек обеспеченный, многого достигли и уже можете себе позволить пожить, что называется, в свое удовольствие. Что вас мотивирует продолжать работать, тем более в усложняющихся условиях?

- Мне 72 года. На работу я иду с песней, мне приятно это делать. Даже не представляю, чем заняться без работы. Моя жена после 43 лет работы в английской школе в 65 лет ушла на пенсию. Так вот, пока она работала, так меня не озадачивала разными делами, как сейчас.

В моем возрасте очень тяжело отказаться от работы. Многие из тех, с кем я учился, уже вышли на пенсию, и я по сравнению с ними - живчик. Оставить компанию или продать ее - мне жалко. Это мое детище.

БЕЛТА.-0-

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