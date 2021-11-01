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01 ноября 2021, 12:01
Геннадий Болбатовский

Каков спрос на услуги санаториев в ковидное время

Геннадий Болбатовский
Геннадий Болбатовский
Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Заморский берег в условиях пандемии по-прежнему манит белорусов, но теперь гораздо менее доступен. Потому они обратили более пристальный взор на возможности отдохнуть в своей стране. А их, к слову, немало: это и многочисленные культурно-исторические места и достопримечательности, заповедники с их экотропами, и широкая сеть агроэкоусадеб, и прекрасные санатории, которые даже иностранцы предпочитают своим за соотношение цены и качества. Как раз об этом направлении отдыха и оздоровления в Беларуси, а также влиянии на него COVID-19 корреспондент БЕЛТА поговорила с директором Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадием Болбатовским.

- Геннадий Николаевич, что привлекает людей в белорусские здравницы?

- Прежде всего широкие возможности для лечения с использованием природных лечебных факторов. Физиотерапевтические методы лечения имеют меньше противопоказаний и побочных эффектов, чем, например, медикаментозная терапия. Такое комплексное благотворное влияние на организм человека имеет одни плюсы и потому пользуется заслуженным спросом у населения и гостей из-за рубежа. Тем более что у нас нет недостатка ни в природных лечебных факторах, ни в инфраструктуре санаторно-курортного лечения, оздоровления населения, которая позволяет ежегодно обеспечивать услугами здравниц около 1,3 млн человек.

Сеть санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси представлена 307 здравницами на 66 тыс. мест, из них 106 санаторно-курортных организаций на 29 тыс. мест и 201 оздоровительная на 37 тыс. мест.

Все санаторно-курортные организации и многие оздоровительные используют белорусские минеральные воды и лечебные грязи, которые подходят для лечения пациентов по различным профилям заболеваний.

- Услуги санаториев не ограничиваются минеральными водами и лечебными грязями. Как обновляется их база, оборудование, как расширяется спектр услуг оздоровления?

- Материально-техническая база санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси оснащена по последнему слову техники. Медицинская часть представлена всеми современными и некоторыми инновационными методами курортной терапии, лабораторной и функциональной диагностикой и другими видами востребованных услуг. В здравницах работают высококвалифицированные врачи-специалисты по различным профилям заболеваний.

Также не следует воспринимать белорусские санатории как сугубо места лечения больных людей. Ведь в них созданы все необходимые условия для досуга на любой вкус. Есть и боулинг, и бильярд, и конные прогулки, и рыбалка, и, конечно, разнообразное вкусное и полезное питание. Рестораны многих санаториев заслуженно считаются лучшими во всей округе.

На сохранение и укрепление материально-технической базы таких многофункциональных санаторно-оздоровительно-досуговых комплексов, в которые превратились белорусские здравницы за последние 15 лет, необходимо постоянно использовать большие объемы денежных средств. Благо спрос на такие услуги позволяет собственникам здравниц ежегодно выделять на эти цели значительное финансирование. Так, в 2020 году на проведение текущих и капитальных ремонтов, приобретение оборудования и инвентаря было использовано Br108 млн - почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

- Что насчет внедрения новых программ и услуг? Какие появились?

- Указанные средства в том числе пошли на внедрение новых видов услуг и формирование из них программ санаторно-курортного лечения согласно потребностям населения. Таких программ создано множество, они имеют различную продолжительность и охватывают все возможные медицинские профили и профилактику возникновения и развития различных заболеваний. Наиболее актуальные - программы санаторно-курортного лечения людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Порой у людей после COVID-19 сохраняются различные симптомы болезни, в том числе повышенная утомляемость, некоторые респираторные и неврологические нарушения. Чтобы устранить эту симптоматику и не допустить ее развития, мы рекомендуем населению пройти дополнительный курс лечения в санаторно-курортных организациях.

Соответствующие программы разработаны и применяются в 75 наших здравницах. Они включают процедуры, которые благотворно влияют на органы дыхания, нервную систему и систему кровообращения, в целом на организм человека. Это лечебная физкультура, массаж, спелеотерапия, ингаляции и другие физиотерапевтические процедуры, в том числе с использованием эффективных природных лечебных факторов. Курс лечения по этим программам, как правило, составляет от 14 до 21 дня.

Такие программы должны быть доступны для людей, получающих льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Поэтому Республиканский центр совместно с Министерством здравоохранения, Министерством труда и социальной защиты предоставили этим людям возможность внеочередного санаторно-курортного лечения с использованием средств республиканского бюджета. Также комиссиям по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения рекомендовано в первоочередном порядке выделять путевки работающим людям, переболевшим коронавирусной инфекцией.

Как итог, мы видим повышенный спрос на эти программы у населения. Общее число людей всех категорий, которые прошли лечение по ним за 9 месяцев текущего календарного года, составило более 40 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. неработающих пенсионеров.

- Если уж заговорили о пандемии, как она сказалась на услугах здравниц и в целом повлияла на экономические показатели их работы?

- Пандемия коронавирусной инфекции негативно сказалась и продолжает оказывать свое нездоровое влияние на всю сферу услуг. Затронула она и санаторно-оздоровительный комплекс нашей страны, который в 2020 году сработал не с таким положительным результатом, как годом ранее.

Совместно с заинтересованными государственными, местными исполнительными и распорядительными органами, собственниками здравниц мы приняли все меры, чтобы сохранить материально-техническую базу и кадровый потенциал санаторно-оздоровительного комплекса. Здравницы продолжали работу в нормальном санитарно-эпидемиологическом режиме, повышена доступность санаторно-курортного лечения и оздоровления за счет разумной ценовой политики и широкого применения акционных и скидочных программ, разработаны дополнительные медицинские программы, в том числе, как я уже сказал, для переболевших COVID-19.

Благодаря этим мерам наши здравницы обеспечили восстановительный рост основных показателей своей деятельности по сравнению с январем - сентябрем 2020 года.

Так, средняя заполняемость организаций выросла на 19 процентных пунктов и составила около 77%, что соответствует требованиям методических рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

Общая численность людей, которым были оказаны санаторно-оздоровительные услуги, увеличилась на 55% и составила 1 млн 16 тыс. человек (в январе - сентябре 2020 года - 655,4 тыс. человек). Общая выручка от реализации этих услуг увеличилась на 48% и составила около Br520,2 млн (против Br352,1 млн за аналогичный период прошлого года).

Иностранцы тоже более активно пользовались услугами наших здравниц: численность оздоровившихся гостей из-за границы увеличилась на 24% и составила 98,7 тыс. человек (против 79,8 тыс.). Выручка от экспорта услуг увеличилась на 48% и составила Br108,6 млн (за 9 месяцев 2020 года - Br73,2 млн).

- Очевидно, есть доверие к качеству организации оздоровления и безопасности в условиях пандемии. Распространяется ли это доверие и на детское оздоровление?

- Да, наши граждане доверяют здравницам самое ценное - здоровье свое и своих детей. Вообще более 80% от выделяемого Республиканскому центру финансирования направляется на приобретение и удешевление путевок для детей. Основной период их оздоровления совпадает с летними каникулами.

Чтобы все желающие и нуждающиеся в оздоровлении учащиеся смогли получить летом такие услуги, ежегодно открывается более 5 тыс. лагерей. Не стал исключением и нынешний год: в лагерях различных типов оздоровились почти 345 тыс. детей - в два раза больше, чем в прошлом году.

Уже начались осенние каникулы. И в этот период организованы оздоровительные лагеря, в которых детей досмотрят, накормят и где им предоставят все необходимые возможности для получения полезных знаний, умений, навыков. Выделенное финансирование позволит оздоровить на осенних каникулах до 60 тыс. учащихся.

Подытоживая, хочу отметить, что система санаторно-курортного лечения и оздоровления населения функционирует стабильно. Взрослые и дети могут рассчитывать, что наши здравницы, как организации, органично дополняющие систему здравоохранения, примут исчерпывающие меры по охране и дальнейшему улучшению здоровья белорусов и наших гостей.

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Возможности отдыха вместе с домашними питомцами в белорусских санаториях будут расширяться

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Теги
вирус курортное лечение
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