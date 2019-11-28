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28 ноября 2019, 16:07
Тина Кароль

"Люди должны верить в то, что они достойны большего"

Тина Кароль
Тина Кароль
Певица

Певица Тина Кароль в ноябре побаловала своих белорусских поклонников: выступила сначала в Гомеле, а потом и в Минске. Причем на концерте в столице она устроила премьеру клипа к песне "Иди на жизнь", анонс которого наделал много шума в украинских СМИ. Ведь для его презентации певица использовала свое фото в стиле ню! О смелом снимке, где Тина только в перчатках, блестящих подарках белорусских поклонников, и о том, что мечтать – полезно, мы поговорили с артисткой в коротком перерыве долгой репетиции перед выступлением.

– Тина, накануне концерта в Минске вы были в Гомеле. Как вам белорусская публика?

– Очень тепло меня принимала. Все прошло отлично: зал пел, мы прекрасно провели время! Потом еще минут 40 общалась с поклонниками. Говорили о своем, "о женском". Вообще очень благодарна моим друзьям (а именно так я воспринимаю своих поклонников — как друзей!), что они пришли на мое выступление. Причем собрался полный зал! Это особенно ценно потому, что мои песни не транслируются на российских каналах, радиостанциях, и только иногда их крутят на белорусских. А ведь мы все понимаем: больше шансов собрать полный зал у тех, кто постоянно мелькает в СМИ, чьи песни на слуху. Но мои друзья ко мне все равно приходят на концерты, некоторые специально приезжают из России и Украины. Все это дорогого стоит.

– Ваши поклонники часто приходят не с пустыми руками. Что увезете из Беларуси в подарок от них?

– Много вещей ручной работы. Этим подарки от поклонников и ценны – почти каждый старается привнести в презент часть себя. В Беларуси мне подарили торт и много сладостей. А еще носки и две потрясающие картины: мои портреты из стразов Сваровски. Красота невероятная! Смотрю на них и думаю: сколько же сил, времени и денег вложили в них авторы! После таких подарков начинаю чувствовать еще большую ответственность перед поклонниками. Я не должна их разочаровать.

– Повезете домой эти картины?

– Конечно! Они станут частью моего музея.

– Насколько я понимаю, носки, сладости и картины – это, скорее, традиционные подарки для Тины Кароль. А бывали неожиданные?

– Однажды мне прямо на концерте подарили животное. Я все выступление потом за него переживала. Прошу: не надо мне дарить животных.

– Ну вы тоже подготовили белорусским поклонникам подарок – именно в Минске прошла премьера нашумевшего клипа "Иди на жизнь". После анонсирующей его фотографии журналисты и фанаты гадали: что будет на видео? Пикантные сцены?

– То фото – это просто снимок. Красивый кадр – не больше. Песня "Иди на жизнь" вообще не о том, о чем все подумали. И в клипе нет никакой обнаженки. А в том, что анонс клипа получился несколько провокационным, я не вижу ничего плохого. Артист должен быть волнующим. В конце концов, певец может быть в какой-то степени и конфликтным, неоднозначным – это притягивает. К тому же я не сто долларов, чтобы всем нравится. Имею свое мнение и это ценно.

– В Беларусь вы приехали с большим концертом. Сколько времени занимает подготовка таких проектов?

– В Минск и Гомель я привезла лучшие номера, поэтому организация тура была не слишком длительной. Но вообще над такими масштабными проектами работают очень долго. Только на репетиции уходит полгода. А до них – около двух лет идет подготовка. Артист за это время наполняет себя впечатлениями, которые потом воплотит на сцене.

– Если подготовка к турам такая долгая, то вы уже наверняка работаете над следующими проектами и можете рассказать о них?

– У меня немало задумок. На следующий год запланировано много дуэтов и большой тур. Но сейчас для меня самое важное и ответственное – провести "Рождественские истории" в Киеве. Это будет большой концерт с участием различных коллективов и исполнителей. В Украине существовала целая культура празднования Рождества, во многом, к сожалению, забытая. Но ведь пока жива традиция, жива и страна. Колядки, гадания, щедровки, народное пение, гуляние, вертеп – это все наше, украинское. Ну где вы встретите вертеп за границей?

В "Рождественских историях" мы возродим эти традиции, но в современном звучании. А еще сделаем настоящее чудо. Ведь чудо – это синоним Рождества. Поскольку проект "историй" совмещен с большой благотворительной миссией, мы планируем прямо во время выступления исполнить самую заветную мечту одного человека. Какую – не скажу, это должен быть сюрприз. Но, поверьте, это произведет фурор! Человек, для которого произойдет чудо, даже не подозревает об этом. Он придет на концерт как один из зрителей. Думаю, с ним случится шок. По крайней мере, со мной бы так и было.

Проектом "Рождественские истории" хочу донести до каждого, что мечтать – не вредно, мечтать – круто! В Украине говорят: "мріяти не шкідливо" и это не эквивалент русскому "мечтать не вредно", означающее "успокойся, ничего не получится". Нет! Украинское "мріяти не шкідливо" переводится как "мечтать не повредит". И считаю, что люди должны верить в то, что они достойны большего. Человек – это Вселенная, ему все под силу. Надо только верить в себя и не боятся мечтать.

Елена ИВАШКО, газета "7 дней"

Фото БЕЛТА

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