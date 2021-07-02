Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 2 июля 2021
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:24 Парад сельхозтехники пройдет в Лиде 3 июля Регионы
11:22 В Жлобинском районе водитель уснул за рулем - авто опрокинулось Происшествия
11:16 Лицензии на Олимпиаду в Токио завоевали 15 спортсменов Брестской области Спорт
11:12 Гродненец под предлогом продажи машины выманил у продавца автокомиссионки $5,8 тыс. Происшествия
11:03 Власти Москвы назвали новый штамм коронавируса причиной вспышки заболеваемости В мире
11:00 Первый зампредседателя Госкомимущества проведет прямую телефонную линию 3 июля Общество
10:55 Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля Общество
10:54 Обозреватель БЕЛТА и представитель БСЖ удостоена звания заслуженного деятеля культуры Беларуси Общество
10:53 В Витебском медуниверситете с нового учебного года откроется педиатрический факультет Общество
10:52 Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям Президент
10:51 В Гомельской области зарегистрировано порядка 600 тыс. транспортных средств Регионы
10:50 Прокуроры допросили около 3 тыс. узников концлагерей в ходе расследования дела о геноциде Общество
10:50 Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции Президент
10:44 Однокомпонентная вакцина Johnson&Johnson эффективна против штамма "Дельта" В мире
10:40 Зарядное устройство телефона могло стать причиной пожара в общежитии в Бресте Происшествия
10:36 КГК Витебской области выявил нарушения в лесном хозяйстве Регионы
10:36 Минчанин избил контролера и повредил стекло в служебном авто - возбуждено уголовное дело Происшествия
10:31 Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-мае увеличили экспорт в Россию более чем в 1,5 раза Экономика
10:21 Пожар уничтожил 35 т сена в Рогачевском районе Происшествия
10:19 В Солигорске из-за вспышки газовоздушной смеси в квартире пострадал мужчина Происшествия
10:18 Ясли-сад открывается в столичном микрорайоне Домбровка Регионы
10:17 Правительство определило порядок использования электронной системы учета древесины Экономика
10:16 Цветовые коды погодных явлений утверждены в Беларуси Общество
10:12 Цены на черный металлопрокат снижаются на БУТБ Экономика
10:09 Спасатели потушили возгорание на рынке в Борисове Происшествия
10:08 Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС Технологии
10:06 Telegram-канал Свислочского района признан экстремистским Происшествия
10:05 Малому и среднему бизнесу Минска пандемия не помеха - интервью Экономика
10:00 "Беларусь 3" покажет документальный цикл о мемориальном комплексе "Хатынь" Общество
10:00 Онлайн-конференция об изменениях в законы о рекламе и госрегулировании торговли и общественного питания проходит на сайте БЕЛТА Общество
Все новости
Все новости
Интервью
02 июля 2021, 10:05
Юрий Трущенко

Малому и среднему бизнесу Минска пандемия не помеха

Юрий Трущенко
Юрий Трущенко
Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета

Малый и средний бизнес сегодня формирует более четверти ВВП Беларуси. И хотя развивать свое дело можно в любой точке страны, большинство организаций и индивидуальных предпринимателей сосредоточены в столице и вокруг нее. Естественно, городу от этого большие дивиденды: налоговые поступления, самозанятость и новые рабочие места, мобильность в развитии тех или иных сфер в соответствии с требованиями времени. Но пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар как раз по этому сектору, в особенности в сфере услуг, общепита и туризма. Как малый бизнес столицы оправляется после такого стресса и чем помогают государство и местные органы власти, корреспондент БЕЛТА узнала у заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко.

- Юрий Владимирович, для начала позвольте узнать, изменилось ли количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году по сравнению с 2020-м? И какой процентный вклад частного бизнеса в формирование валовой добавленной стоимости, в бюджетные поступления, обеспечение рабочими местами минчан?

- С каждым годом субъектов малого и среднего предпринимательства в Минске становится все больше. За январь - май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го их стало больше на 1,5 тыс. Всего на 1 июня в городе насчитывалось 123,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 40,4 тыс. микро-, малых и средних организаций и 83,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Если говорить о доле субъектов малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости города, то их удельный вес увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,5 процентного пункта и составил 44,3%. А это без малого Br18 млрд добавленной стоимости.

Что касается вклада частного бизнеса в бюджетные поступления, то в текущем году в консолидированный бюджет столицы от него поступило Br2,7 млрд, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Удельный вес в налоговых поступлениях города составил 39,4%.

Предпринимательство играет неоценимую роль в балансе рынка труда. Минск - один из немногих регионов в стране, где более 60% граждан трудоустраивается вновь созданными организациями. На 1 июня наниматели столицы заявляли более 19 тыс. вакансий. На учете в службе занятости сейчас состоят 1070 человек, в том числе 780 безработных. То есть выбор у людей есть.

- Вернемся немного назад, к первым двум волнам COVID-19. Как много субъектов хозяйствования обратилось в горисполком для предоставления налоговых льгот и преференций по указу №143?

- В 2020 году Мингорисполком решил поддержать наиболее пострадавшие сферы бизнеса - транспорт, туризм, гостиничный бизнес, спорт, бытовые услуги, в которых занято большое число частных компаний.

Нужно сказать, что, помимо предусмотренной указом №143 отсрочки по арендной плате, Мингорисполком единственный из регионов республики предоставил 20-процентную скидку арендаторам имущества, находящегося в собственности столицы. Таким образом, льготы и преференции по арендной плате получили именно те категории арендаторов, которые оказались в сложных экономических условиях.

Таким образом, налоговые льготы и преференции получили 2,8 тыс. субъектов хозяйствования Минска - им предоставлены отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты, снижены в два раза суммы налогов на недвижимость и землю, льготы по арендной плате на общую сумму Br33,5 млн.

- Мингорисполком снижал ставки единого налога? Если да, то на какие периоды?

- Решение о снижении ставок не принималось. Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в Минске и так достаточно низкие. Более того, они не изменялись на протяжении последних двух лет. Вместе с тем в рамках указа №143 воспользовались возможностью перехода на упрощенную систему налогообложения 332 индивидуальных предпринимателя.

- Нередко мелкий бизнес предпочитает более мобильный вариант, чтобы не вкладываться в ремонт арендуемых площадей. Большой ли сегодня перечень мест размещения нестационарных объектов для организации торговли?

- Сегодня на территории города функционирует свыше 1230 нестационарных объектов торговли, общественного питания и услуг. Дислокация их различная - и на землях общего пользования, в том числе прилегающих к стационарным объектам, и в городских парках, и на пляжах, и в туристической зоне на территории Верхнего города.

С учетом востребованности жителей и гостей Минска в ближайшее время появятся дополнительные объекты на территории Цнянского водохранилища - это два аттракциона и четыре новых объекта в городских парках.

- Не раз на заседаниях штаба по благоустройству и содержанию территории Минска затрагивалась тема цивилизованной рекламы в городе, в том числе использования рекламных тумб и пилларсов. Почему бы не предложить эту площадку для PR на льготных условиях бизнесу, пострадавшему от пандемии? Или есть какие-то иные варианты для этих площадок?

- Тумбы для рекламы устанавливаются в городе в основном для размещения афиш и информирования жителей и гостей столицы о планируемых городских мероприятиях. Интереса для субъектов малого и среднего бизнеса они не представляют из-за высоких затрат на их обслуживание и малого формата рекламного поля носителя.

В этом году не планируется выделять площадки для размещения новых тумб для рекламы и пилларсов без проведения торгов либо на льготных условиях. Полагаем, в городе достаточно рекламных поверхностей и конструкций различных форматов, а также возможностей размещения наружной рекламы.

- Не совсем по теме, но все же… На том же заседании штаба был поднят вопрос о том, что пока одни пользуются поддержкой государства, другие - пробелами в законодательстве о рекламе. А именно свою "рекламу на колесах" паркуют на стоянках и парковках, забивая машино-места, которых и так не хватает, на МКАД и в других точках. Прорабатываются какие-то решения этой проблемы?

- Да, действительно, некоторые субъекты хозяйствования для размещения рекламы используют прицепы, которые устанавливают без сцепки с транспортным средством, с дополнительными боковыми опорами, натянутым на каркасе тентом. Фактически это рекламные конструкции, а их владельцы - участники рекламного рынка, находящиеся вне рамок правового поля.

Для решения этой проблемы по инициативе Мингорисполкома в закон о рекламе внесены изменения - и с июля 2021 года вводится запрет на такое использование транспортных средств. Это, во-первых, обеспечит равные конкурентные условия на рынке наружной рекламы, а во-вторых, позволит пресечь бесконтрольное размещение в городской среде транспортных средств и прицепов, не используемых по основному назначению, а также повысит безопасность дорожного движения.

- Какой режим работы разрешен для объектов торговли и общепита в этот летний сезон с учетом санитарно-противоэпидемических рекомендаций? Планируется ли как-то корректировать его в ближайшее время и от чего это зависит?

- Мингорисполком утвердил комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, которым не установлено ограничений режима работы торговых объектов, объектов общественного питания. Субъекты хозяйствования самостоятельно устанавливают режим работы своих объектов. Вместе с тем хочу напомнить, что постановлением Совета Министров от 9 июля 2021 года №319 с 8 июля вводится обязательное согласование режима работы с 23.00 до 7.00 с администрацией района, на территории которого расположен объект.

В соответствии с комплексным планом в городе введен масочный режим и ограничения на проведение заказных мероприятий в объектах общепита. Отмена этого ограничения будет зависеть от складывающейся эпидситуации в городе.

К сожалению, мы видим, что сейчас, особенно с наступлением жаркой погоды, люди расслабились, забыли о мерах безопасности. Но Мингорисполком, как и прежде, просит не игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования. Это важно для нашего общего здоровья.

- Где сегодня бизнесу можно получить в комплексе всю справочную информацию о доступных вариантах поддержки, актуальные новости?

- У нас на официальном сайте Мингорисполкома размещен информационный ресурс "Бизнес-портал Минска" (http://invest.minsk.gov.by), где аккумулируется вся полезная для бизнеса информация, можно удаленно обращаться за консультацией и соответствующей справочной информацией. Там же размещена актуальная информация об имеющихся инвестиционных площадках.

Все материалы доступны и в социальных сетях Instagram (minsk.invest) и Faсebook (Minsk Invest Mgik).

Если посетители портала не смогли найти необходимую информацию, можно обратиться либо письменно с запросом, либо по указанным на портале телефонам.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Теги
бизнес Минск налоги предприниматели
Добавить БЕЛТА в избранное
"Руки не подам только одному человеку"
Александр Пушкин
"Руки не подам только одному человеку"
"Однажды вышел после спектакля ошеломленным и чуть не забрал документы" - режиссер Даниил Филиппович о театре и себе
Даниил Филиппович
"Однажды вышел после спектакля ошеломленным и чуть не забрал документы" - режиссер Даниил Филиппович о театре и себе
С Портосом мне больше не по пути: актер Смирнитский о том, как едва не лишился карьеры, алкоголе и страсти к женщинам
С Портосом мне больше не по пути: актер Смирнитский о том, как едва не лишился карьеры, алкоголе и страсти к женщинам
Биометрические документы функциональны, практичны и долговечны
Алексей Бегун
Биометрические документы функциональны, практичны и долговечны
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям
Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции
В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни
Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"
Топ-новости
Лукашенко присвоил генеральские звания
Обозреватель БЕЛТА и представитель БСЖ удостоена звания заслуженного деятеля культуры Беларуси
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля
Прокуроры допросили около 3 тыс. узников концлагерей в ходе расследования дела о геноциде
Малому и среднему бизнесу Минска пандемия не помеха - интервью
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-мае увеличили экспорт в Россию более чем в 1,5 раза
Инвестиции в недвижимость: почему сейчас лучший момент для покупки квартиры?
Этап Кубка мира по художественной гимнастике стартует в Минске
Правительство определило порядок использования электронной системы учета древесины
Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19
"Беларусь 3" покажет документальный цикл о мемориальном комплексе "Хатынь"
Католики празднуют торжество Будславской Богоматери
Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Норвегии
Рабочая группа выработает подходы к созданию центра патриотического воспитания молодежи
Зась: последняя сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.