Компания TZMO SA (АО "Торуньский завод перевязочных материалов") - мировой производитель медицинских изделий, гигиенических и косметических средств - за долгие годы наработала огромный опыт не только в производстве, но и в других областях. Благодаря многолетней работе и новейшим технологиям, применяемым на предприятиях, компания поставляет на мировые рынки изделия наивысшего качества под марками Seni, Matopat, Bella, Bella Baby Happy. Сотрудники компании знают, как сделать жизнь пациентов комфортной, а также убеждены, что уровень знаний медицинских работников, сиделок и опекунов влияет на качество их собственной жизни. О деятельности компании и перспективных социальных проектах корреспонденту БелТА рассказал глава представительства TZMO в Республике Беларусь Ян Лемеш.

- Как создавалась и развивалась компания TZMO SA (АО "ТЗМО") и когда она пришла в Беларусь?

- Наша компания образовалась в 1951 году и изначально производила перевязочные материалы. Переломный момент наступил в 1991-м: физические лица - работники предприятия, а также представители научной и медицинской среды создали акционерное общество, которое выкупило имущество предприятия у государства. АО "ТЗМО" как первая фирма медицинской отрасли в Польше получила право на маркировку своих изделий европейским знаком безопасности СЕ.

С 1991 года компания стала развиваться в ином направлении. В 1997 начался выпуск изделий для взрослых под маркой Seni. С 2003 года на восточном рынке появились новые производственные предприятия - гигиенические изделия сегодня изготавливают не только в Польше, но и в России и Украине. В настоящее время в состав группы входят более 55 производственных, торговых и обслуживающих компаний, расположенных примерно в 80 странах мира. В Беларуси мы работаем около 20 лет.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о социальных проектах компании "ТЗМО" в целом и о белорусских инициативах в частности.

- Мы хотим в разных формах возвращать обществу частицу того, что мы зарабатываем. Инициативы пришли из нашего головного офиса в Польше, там был создан фонд "Меняем мир вместе", который реализует ряд проектов. В Беларуси первым и уже приоритетным проектом стал турнир по футболу Seni Сup. Мы проводим его ежегодно в мае на протяжении вот уже 13 лет. Воспитанники 16 психоневрологических домов-интернатов для взрослых из разных городов Беларуси участвуют в проекте за наш счет. Турнир проходит под эгидой Министерства труда и социальной защиты и при поддержке Белорусской федерации футбола. Традиционным местом проведения Seni Сup стал детский оздоровительный пансионат "Надежда". Команды из 10 человек в течение двух дней соревнуются между собой. Победитель получает возможность поехать на турнир в Польшу - мы называем это мероприятие неофициальным чемпионатом Европы для людей с особенностями развития.

Каждый участник Seni Cup получает подарки от нашей компании и партнеров - медали, футбольные мячи, спортивную форму и обувь. Для нас все они победители, и спортивный результат - не самое важное в этих соревнованиях. Мы традиционно приглашаем на турниры популярных артистов, а также звезд футбола, которые выступают безвозмездно, поддерживают участников.

Подопечные из взрослых домов-интернатов отличаются от нас, и они лучше большинства из нас: эти люди не думают категориями власти, денег, а стараются радоваться жизни и тому, что у них есть здесь и сейчас. Я получаю удовольствие от общения с ними и стараюсь у них чему-то учиться. Внутреннее удовлетворение и радость, которую получаешь от этих контактов, наверное, ничто не заменит.

Также по нашей инициативе и при поддержке Министерства труда и социальной защиты несколько лет назад была организована выставка творческих работ подопечных домов-интернатов. Теперь они даже могут продавать свои изделия, что раньше не представлялось возможным.

- В разных странах по инициативе вашей компании организованы "Школы долгосрочной опеки", где специалисты и простые люди, у которых есть родные в тяжелом физическом состоянии, могут научиться основному ежедневному уходу.

- Да, вы правы. Мы организуем "Школы долгосрочной опеки" по всему миру. К сожалению, в Беларуси такой школы пока нет. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с БелМАПО, а с Министерством труда и соцзащиты уже ведем определенные проекты.

Касаемо "Школы долгосрочной опеки" - мы заметили, что не всегда уделяется должное внимание обучению самих врачей, социальных работников вопросу ухода за больным. На наш взгляд, в этой сфере сегодня есть несколько нюансов. Первый - когда человек находится в больнице; второй - когда он выходит из нее и его передают социальному учреждению; и третий - когда дома за больным ухаживают родственники. Если рассматривать все эти три плоскости, то "Школы долгосрочной опеки" ориентированы, в первую очередь, на медицинских и социальных работников. Тут два аспекта - уход за больным и забота о себе. Мы учим психологии, помощи самому себе и пациенту, современным технологиям по уходу, первой доврачебной помощи в неотложных ситуациях, безопасному перемещению тяжелых больных, основам гигиены. Важный аспект - предупреждение психологического и физического выгорания тех людей, которые ухаживают за пациентами. Предлагаемое нами обучение - это окно в мир информации, которая поможет как подопечному, так и опекуну, находящемуся рядом.

В Польше этим занимается Европейский центр долгосрочной опеки. Там мы выстроили работу так, что опекунство стало профессией. Люди, заканчивая этот центр, получают не только знания, но и сертификат, то есть становятся специалистами, способными оказать профессиональную помощь по уходу за больными. В Украине курсы подготовки младших медицинских сестер и социальных работников по уходу за больными желающие могут пройти в Центре профессионального обучения института геронтологии НАМН Украины.

Следующим этапом является поддержка родных пациента, если они ухаживают за ним дома. У нас есть инициатива, которая называется "Выйду из больницы и что дальше?". Это проект, который призван помочь родственникам и поддержать медицинский персонал в повседневной работе. Учреждение, которое участвует в проекте, получает пакет бесплатных образовательных инструментов, в том числе учебники "Тяжелобольной дома: лечение, уход, реабилитация", а также иную неотъемлемую помощь, которую предоставляют пациентам и их семьям (видеоматериалы, журналы и т.п.). Благодаря учебным пособиям любой человек сможет справиться с тяжелой жизненной ситуацией, создать комфортную и здоровую атмосферу для родного, осуществлять простой ежедневный уход и вместе с тем остаться здоровым - как физически, так и психически.

- В каком направлении подобная работа будет идти в Беларуси?

- В Беларуси этим вопросом также заинтересовались, и мы хотим договориться, чтобы подобный курс был включен в учебную программу БелМАПО.

У нас есть Академия Seni. В Беларуси мы на протяжении нескольких лет на бесплатной основе проводим обучение для медицинских и социальных работников, специалистов центров социального обслуживания населения, домов-интернатов. Ежегодно около 2 тыс. участников узнают, как быть ближе к своим подопечным. В 2019 году обучающие мероприятия для сотрудников домов-интернатов и ЦСОН прошли в Минской, Витебской областях. Но мы хотели бы давать больше и делать это централизованно, ведь должный уход начинается в больнице, а после выписки родным больного нужно знать, что делать дальше.

В Беларуси мы планируем двигаться в одном из двух направлений: либо будем проводить обучающие мероприятия на базе государственной структуры, например, БелМАПО, либо по мере развития нашей компании сможем предоставлять подобные услуги самостоятельно. Хочется, чтобы наши знания были не только востребованы, но и документально подтверждены - мы имеем в виду выдачу сертификатов о повышении квалификации.

Что касается сотрудничества между странами, то уже более 20 лет мы обмениваемся опытом на нашей Международной конференции долгосрочной опеки в г.Торунь (Польша). Ежегодно в ней принимают участие более тысячи человек со всей Европы, профессионально связанных с охраной здоровья и социальной помощью. Конференция способствует получению новых знаний и обмену ценным опытом между участниками.

- Какие образовательные и просветительские инициативы реализует ваша компания?

- Мы знаем, что образование - ключ к развитию. Наши действия направлены на профессионалов, а также всех, кого интересует забота о собственном здоровье и благополучии близких.

Наша компания активно занимается издательской деятельностью. С 2001 года выходит ежеквартальник "МЭДИ-Форум Долгосрочной опеки", главные его адресаты - руководящий персонал организаций долгосрочной опеки. Однако статьи, содержащиеся в журналах, представляют собой великолепный источник знаний для всех, кто хочет повысить компетенцию в сфере долгосрочной опеки.

На основе нашего опыта мы готовы предложить программы для обучения, печатную литературу, полезные фильмы и даже современные мобильные приложения. Все, чтобы любой человек имел доступ к качественной и предметной информации об уходе. Для нас это важно: мы надеемся, что каждый из нас доживет до пожилого возраста. И мы хотим, чтобы наша старость и старость наших близких была достойной и комфортной.-0-