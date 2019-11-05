ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 ноября 2019
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:46 В Беларуси рекультивировали более 240 мини-полигонов в январе-сентябре Общество
11:45 В Мозыре задержан пьяный бесправник Происшествия
11:44 Слова Лукашенко о "не наших войнах" в РФ восприняли гипертрофированно и не в том контексте - политолог Политика
11:44 Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси Общество
11:37 Минэкономики ожидает роста ВВП в IV квартале благодаря транспортной сфере и сельскому хозяйству Экономика
11:35 От мечты к результату: 2 месяца стратегии развития женского бизнеса от профессионалов! Экономика
11:23 Правительство требует предметно разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой Экономика
11:22 Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 6 ноября Общество
11:16 Новые поезда могут начать перевозку пассажиров на второй линии минского метро в I квартале 2020 года Регионы
11:12 В Новополоцке на переходе погибла женщина Общество
11:11 Анджелину Джоли эвакуировали со съемок Marvel из-за бомбы Калейдоскоп
11:04 Макей посещает с визитом Швецию Политика
11:00 Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий проходит в БЕЛТА Общество
10:57 Правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия Экономика
10:51 Кристина Орбакайте шокировала поклонников новой прической Калейдоскоп
10:39 Румас: ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство Экономика
10:38 Facebook поменял логотип, чтобы избежать путаницы Технологии
10:12 "Штадлер Минск" показал новый электропоезд для столичной подземки Экономика
10:10 Температурные рекорды побиты 4 ноября в Минске, Могилеве и Бресте Общество
10:09 В Мстиславском районе ищут в лесу женщину Происшествия
10:03 Австрийско-белорусский бизнес-форум пройдет 12 ноября в Вене Экономика
10:00 В Орше открывается завод по производству стальных бесшовных баллонов Регионы
09:56 Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники Общество
09:49 На первом энергоблоке БелАЭС завершились испытания гермооболочки Экономика
09:43 В Минске водитель пытался скрыться от ГАИ и совершил ДТП Происшествия
09:35 Легковушка сбила пешехода в Полоцком районе Происшествия
09:35 Четырехдневная рабочая неделя в Microsoft увеличила продуктивность на 40% Калейдоскоп
09:24 В Сирии задержали сестру лидера "Исламского государства" В мире
09:18 Заявки на конкурс "От Глобальных целей к локальным действиям" принимаются до 1 декабря Общество
09:08 США выходят из Парижского соглашения по климату В мире
Все новости
Все новости
Интервью
05 ноября 2019, 09:30
Ян Лемеш

Мы с теми, кто в нас нуждается

Ян Лемеш
Ян Лемеш
Глава представительства TZMO в Республике Беларусь

Компания TZMO SA (АО "Торуньский завод перевязочных материалов") - мировой производитель медицинских изделий, гигиенических и косметических средств - за долгие годы наработала огромный опыт не только в производстве, но и в других областях. Благодаря многолетней работе и новейшим технологиям, применяемым на предприятиях, компания поставляет на мировые рынки изделия наивысшего качества под марками Seni, Matopat, Bella, Bella Baby Happy. Сотрудники компании знают, как сделать жизнь пациентов комфортной, а также убеждены, что уровень знаний медицинских работников, сиделок и опекунов влияет на качество их собственной жизни. О деятельности компании и перспективных социальных проектах корреспонденту БелТА рассказал глава представительства TZMO в Республике Беларусь Ян Лемеш.

- Как создавалась и развивалась компания TZMO SA (АО "ТЗМО") и когда она пришла в Беларусь?

- Наша компания образовалась в 1951 году и изначально производила перевязочные материалы. Переломный момент наступил в 1991-м: физические лица - работники предприятия, а также представители научной и медицинской среды создали акционерное общество, которое выкупило имущество предприятия у государства. АО "ТЗМО" как первая фирма медицинской отрасли в Польше получила право на маркировку своих изделий европейским знаком безопасности СЕ.

С 1991 года компания стала развиваться в ином направлении. В 1997 начался выпуск изделий для взрослых под маркой Seni. С 2003 года на восточном рынке появились новые производственные предприятия - гигиенические изделия сегодня изготавливают не только в Польше, но и в России и Украине. В настоящее время в состав группы входят более 55 производственных, торговых и обслуживающих компаний, расположенных примерно в 80 странах мира. В Беларуси мы работаем около 20 лет.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о социальных проектах компании "ТЗМО" в целом и о белорусских инициативах в частности.

- Мы хотим в разных формах возвращать обществу частицу того, что мы зарабатываем. Инициативы пришли из нашего головного офиса в Польше, там был создан фонд "Меняем мир вместе", который реализует ряд проектов. В Беларуси первым и уже приоритетным проектом стал турнир по футболу Seni Сup. Мы проводим его ежегодно в мае на протяжении вот уже 13 лет. Воспитанники 16 психоневрологических домов-интернатов для взрослых из разных городов Беларуси участвуют в проекте за наш счет. Турнир проходит под эгидой Министерства труда и социальной защиты и при поддержке Белорусской федерации футбола. Традиционным местом проведения Seni Сup стал детский оздоровительный пансионат "Надежда". Команды из 10 человек в течение двух дней соревнуются между собой. Победитель получает возможность поехать на турнир в Польшу - мы называем это мероприятие неофициальным чемпионатом Европы для людей с особенностями развития.

Каждый участник Seni Cup получает подарки от нашей компании и партнеров - медали, футбольные мячи, спортивную форму и обувь. Для нас все они победители, и спортивный результат - не самое важное в этих соревнованиях. Мы традиционно приглашаем на турниры популярных артистов, а также звезд футбола, которые выступают безвозмездно, поддерживают участников.

Подопечные из взрослых домов-интернатов отличаются от нас, и они лучше большинства из нас: эти люди не думают категориями власти, денег, а стараются радоваться жизни и тому, что у них есть здесь и сейчас. Я получаю удовольствие от общения с ними и стараюсь у них чему-то учиться. Внутреннее удовлетворение и радость, которую получаешь от этих контактов, наверное, ничто не заменит.

Также по нашей инициативе и при поддержке Министерства труда и социальной защиты несколько лет назад была организована выставка творческих работ подопечных домов-интернатов. Теперь они даже могут продавать свои изделия, что раньше не представлялось возможным.

- В разных странах по инициативе вашей компании организованы "Школы долгосрочной опеки", где специалисты и простые люди, у которых есть родные в тяжелом физическом состоянии, могут научиться основному ежедневному уходу.

- Да, вы правы. Мы организуем "Школы долгосрочной опеки" по всему миру. К сожалению, в Беларуси такой школы пока нет. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с БелМАПО, а с Министерством труда и соцзащиты уже ведем определенные проекты.

Касаемо "Школы долгосрочной опеки" - мы заметили, что не всегда уделяется должное внимание обучению самих врачей, социальных работников вопросу ухода за больным. На наш взгляд, в этой сфере сегодня есть несколько нюансов. Первый - когда человек находится в больнице; второй - когда он выходит из нее и его передают социальному учреждению; и третий - когда дома за больным ухаживают родственники. Если рассматривать все эти три плоскости, то "Школы долгосрочной опеки" ориентированы, в первую очередь, на медицинских и социальных работников. Тут два аспекта - уход за больным и забота о себе. Мы учим психологии, помощи самому себе и пациенту, современным технологиям по уходу, первой доврачебной помощи в неотложных ситуациях, безопасному перемещению тяжелых больных, основам гигиены. Важный аспект - предупреждение психологического и физического выгорания тех людей, которые ухаживают за пациентами. Предлагаемое нами обучение - это окно в мир информации, которая поможет как подопечному, так и опекуну, находящемуся рядом.

В Польше этим занимается Европейский центр долгосрочной опеки. Там мы выстроили работу так, что опекунство стало профессией. Люди, заканчивая этот центр, получают не только знания, но и сертификат, то есть становятся специалистами, способными оказать профессиональную помощь по уходу за больными. В Украине курсы подготовки младших медицинских сестер и социальных работников по уходу за больными желающие могут пройти в Центре профессионального обучения института геронтологии НАМН Украины.

Следующим этапом является поддержка родных пациента, если они ухаживают за ним дома. У нас есть инициатива, которая называется "Выйду из больницы и что дальше?". Это проект, который призван помочь родственникам и поддержать медицинский персонал в повседневной работе. Учреждение, которое участвует в проекте, получает пакет бесплатных образовательных инструментов, в том числе учебники "Тяжелобольной дома: лечение, уход, реабилитация", а также иную неотъемлемую помощь, которую предоставляют пациентам и их семьям (видеоматериалы, журналы и т.п.). Благодаря учебным пособиям любой человек сможет справиться с тяжелой жизненной ситуацией, создать комфортную и здоровую атмосферу для родного, осуществлять простой ежедневный уход и вместе с тем остаться здоровым - как физически, так и психически.

- В каком направлении подобная работа будет идти в Беларуси?

- В Беларуси этим вопросом также заинтересовались, и мы хотим договориться, чтобы подобный курс был включен в учебную программу БелМАПО.

У нас есть Академия Seni. В Беларуси мы на протяжении нескольких лет на бесплатной основе проводим обучение для медицинских и социальных работников, специалистов центров социального обслуживания населения, домов-интернатов. Ежегодно около 2 тыс. участников узнают, как быть ближе к своим подопечным. В 2019 году обучающие мероприятия для сотрудников домов-интернатов и ЦСОН прошли в Минской, Витебской областях. Но мы хотели бы давать больше и делать это централизованно, ведь должный уход начинается в больнице, а после выписки родным больного нужно знать, что делать дальше.

В Беларуси мы планируем двигаться в одном из двух направлений: либо будем проводить обучающие мероприятия на базе государственной структуры, например, БелМАПО, либо по мере развития нашей компании сможем предоставлять подобные услуги самостоятельно. Хочется, чтобы наши знания были не только востребованы, но и документально подтверждены - мы имеем в виду выдачу сертификатов о повышении квалификации.

Что касается сотрудничества между странами, то уже более 20 лет мы обмениваемся опытом на нашей Международной конференции долгосрочной опеки в г.Торунь (Польша). Ежегодно в ней принимают участие более тысячи человек со всей Европы, профессионально связанных с охраной здоровья и социальной помощью. Конференция способствует получению новых знаний и обмену ценным опытом между участниками.

- Какие образовательные и просветительские инициативы реализует ваша компания?

- Мы знаем, что образование - ключ к развитию. Наши действия направлены на профессионалов, а также всех, кого интересует забота о собственном здоровье и благополучии близких.

Наша компания активно занимается издательской деятельностью. С 2001 года выходит ежеквартальник "МЭДИ-Форум Долгосрочной опеки", главные его адресаты - руководящий персонал организаций долгосрочной опеки. Однако статьи, содержащиеся в журналах, представляют собой великолепный источник знаний для всех, кто хочет повысить компетенцию в сфере долгосрочной опеки.

На основе нашего опыта мы готовы предложить программы для обучения, печатную литературу, полезные фильмы и даже современные мобильные приложения. Все, чтобы любой человек имел доступ к качественной и предметной информации об уходе. Для нас это важно: мы надеемся, что каждый из нас доживет до пожилого возраста. И мы хотим, чтобы наша старость и старость наших близких была достойной и комфортной.-0-

Теги
компании медицина
Взаимодействие ЕАЭС и ЕС переходит на практический уровень
Антонио Фаллико
Взаимодействие ЕАЭС и ЕС переходит на практический уровень
Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев
Сергей Евмененко
Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев
Документальное кино - тонкая паутинка отношений с реальными людьми
Галина Адамович
Документальное кино - тонкая паутинка отношений с реальными людьми
Гениальность Майи Плисецкой - в искренности и глубине проживания каждого мига на сцене
Андрис Лиепа
Гениальность Майи Плисецкой - в искренности и глубине проживания каждого мига на сцене
Главное
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси к концу 2020 года должны составить не менее $7,3 млрд
Правительство требует предметно разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой
На первом энергоблоке БелАЭС завершились испытания гермооболочки
От мечты к результату: 2 месяца стратегии развития женского бизнеса от профессионалов!
Топ-новости
"Кому и зачем нужно поднимать эту тему?" - Эйсмонт назвала неожиданной реакцию Медведева на слова Лукашенко
Макей посещает с визитом Швецию
Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
"Штадлер Минск" показал новый электропоезд для столичной подземки
Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси
Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий проходит в БЕЛТА
Андрейченко: личные приемы помогают выявить системные вопросы
Правительство утвердило положение о призыве на срочную военную службу
Первые итоги "Лістапада-2019": названы победители конкурса национальных киношкол
В Беларуси намерены ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций
Зась обсудил с польским коллегой проблематику международной безопасности
Национальный художественный музей занимает почетное место среди ведущих учреждений мира - Бондарь
Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря
Презентация клипа Лизы Мисниковой для детского "Евровидения" состоится 5 ноября на "Беларусь 1"
Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы определили порядок взаимодействия
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.