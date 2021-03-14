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14 марта 2021, 12:14
Наталья Карпович

Наталья Карпович о Конституции Беларуси: в интересах каждого

Наталья Карпович
Наталья Карпович
Заместитель председателя Конституционного суда Беларуси

День Конституции, который отмечают 15 марта, - один из главных праздников нашего государства. О важности основного документа для страны и каждого из нас, соблюдении законности в республике рассказывает заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович.

- Конституция в Беларуси была принята 27 лет назад. Она выступает правовым фундаментом, на котором основываются жизнь страны и каждого из нас, вся правовая система государства. Механизмы реализации конституционных норм предусматривают баланс свободы и ответственности, прав и обязанностей субъектов отношений, привносят порядок и безопасность в правовую систему. Это условие добросовестного исполнения законодательства, утверждения в стране конституционной законности.

Полагаю, что за прошедшее время запросы общества в чем-то изменились. Появилась потребность наполнить нормы Основного закона актуальным содержанием, отвечающим вызовам эпохи.

В последнее время многие государства подвергли свои Конституции корректировке. Их изменения отражают поиск баланса между ценностями демократии, прав человека, верховенства права и необходимостью обеспечить безопасность личности, сохранить национальную идентичность, защитить суверенную государственность. Ведь Конституция закрепляет оптимальные на данном этапе формы правления, которые повышают эффективность деятельности ветвей власти, их ответственности перед обществом. При этом, как оказалось, у всех перемен есть общая тенденция - законодательная преемственность. Она выражается в повышенной защите традиционных ценностей, сохранении оправдавших себя государственно-правовых институтов.

- Говорят, что есть несколько вариантов изменений в Основной закон Республики Беларусь. В чем их главное отличие?

- Работая по поручению Президента над предложениями о возможных поправках, мы изучили опыт реформ зарубежных стран, проанализировали действия белорусской Конституции на современном этапе. Наши концептуальные предложения, которые направили главе государства, базируются на важности сохранения преемственности и стабильности в процессе укрепления государственности, правового фундамента социального прогресса, модернизации общества в современных условиях, расширения прав и свобод граждан.

В последующем работа над проектом изменений в Основной закон была продолжена рабочей группой в расширенном составе, в которую вошли ученые-правоведы, парламентарии, практики, эксперты-конституционалисты. Одна из особенностей этого этапа - большое количество предложений от граждан и общественных организаций относительно их видения дальнейшего развития страны. Такие обращения направлялись в Палату представителей, другие государственные органы, высказывались на диалоговых площадках. Их тщательный анализ, в том числе экспертная оценка мнений и предложений, касающихся перераспределения полномочий государственных органов, деятельности партий и других субъектов политической системы, закрепления дополнительных гарантий прав и свобод граждан, развития местного управления и самоуправления, позволили определить дополнительные направления совершенствования законодательных норм.

- Наталья Александровна, оцените, пожалуйста, в этой связи эффективность работы диалоговых площадок, которые начали действовать осенью 2020 года.

- Особую ценность таких площадок вижу в том, что на них люди самых разных социальных общностей, возрастов, профессий и взглядов высказывают свои идеи о развитии страны и связанном с этим упрочении законодательного фундамента. Внесен ряд конструктивных предложений, которые охватывают все основные сферы жизни общества. Граждане Беларуси показали, что хотят усилить правовую основу своей жизни и будущего своих детей, повысить эффективность государства. Кстати, большинство из них высказались за президентскую форму правления. Многие неравнодушные граждане поделились своими мыслями о судьбе нашего государства, обратившись в адрес Всебелорусского народного собрания.

- Конституционный суд поддержал инициативу главы государства о придании Всебелорусскому народному собранию особого правового статуса. Как будет реализовано это предложение?

- Как вы знаете, VI Всебелорусское народное собрание постановило одобрить предложения об участии широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признании Всебелорусского народного собрания высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса. Поддержано также предложение по созданию комиссии в составе представителей государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.

Этой комиссии поставлена задача: в 2021 году разработать предложения по изменению Основного закона Беларуси для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум. Уверена, что эти предложения будут способствовать решению задач социального прогресса, модернизации общества, роста эффективности государства и благополучия человека, дальнейшего развития нашего государства как суверенного, демократического, социального и правового.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-

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Беларусь законодательство Конституция
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