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01 июня 2020, 07:27
Андрей Мательский

НЦПИ выпустил Детский правовой сайт 2.0: мобильная версия и раздел по кибербезопасности

Андрей Мательский
Директор Национального центра правовой информации

Детскому правовому сайту почти 12 лет. Все эти годы уникальный для Беларуси интернет-ресурс предлагал детям и подросткам понятные ответы на важные вопросы: как избежать конфликтных и опасных ситуаций, как защитить себя при трудоустройстве, как управлять личными финансами. Сегодня, в День защиты детей, в Беларуси заработала новая версия Детского правового сайта с обновленным современным дизайном и дополнительными рубриками. О том, как создавался первый правовой сайт для детей и в чем особенности версии 2.0, корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский.

- Андрей Францевич, как и с какой целью создавался Детский правовой сайт?

- Создание такого интернет-ресурса было инициативой Администрации Президента. Цель - сформировать правовую культуру юных граждан и развить в стране правовое информационное пространство, адаптированное для детей и подростков.

Задача была непростая, но очень интересная. Необходимо было подумать, каким образом заинтересовать юных интернет-пользователей информацией о законах и собственных правах, как ее грамотно и увлекательно преподнести, как привить навыки ее поиска и использования на протяжении всей жизни, как увлечь ребят правовой тематикой.

На тот момент аналогичных ресурсов в интернет-среде не было (по сути, наш сайт и сейчас уникален по тематике и целевой группе). К работе подключились МВД, Минобразования, МЧС, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, ЮНИСЕФ, издательство "Адукацыя і выхаванне", детский журнал "Вяселка" и другие заинтересованные, которые предоставляли необходимую информацию и материалы.

Детский правовой сайт заработал 23 августа 2008 года. Эти и другие партнеры все эти годы сотрудничают с НЦПИ по развитию сайта, популяризируют его, используют в своей работе. Вместе мы проводим конкурсы, акции, информационные и развлекательные мероприятия для детей и подростков.

- Каких результатов удалось достичь за эти годы?

- Сайт постоянно развивается с учетом интересов его основных пользователей - детей 6-16 лет. Активно заходят их родители, педагоги, юристы, работники сферы культуры. Каждый месяц ресурс посещают более 100 тыс. человек. Это главный показатель нашей работы.

Также ресурс заслуженно получил признание профессионального сообщества. В копилке наград - диплом лауреата III Фестиваля неформального обучения за победу в конкурсе "Лучший сайт в сфере неформального образования за 2010 год". Он отмечен дипломом национальной интернет-премии ТИБО-2011 в номинации "Для детей и юношества". Также в 2011 году ресурс получил сертификат российских общественных организаций "Центр интернет-технологий" и "Центр безопасного интернета" и является участником программы "Детский интернет" (каталог безопасных для детей информационных ресурсов).

Регулярно редакция сайта совместно с партнерами проводит конкурсы видеороликов, рисунков, листовок, фотографий. Например, в прошлом году это был конкурс фотографий-мотиваторов "Я - гражданин Республики Беларусь", посвященный воспитанию правовой культуры и гражданско-патриотических качеств личности ребенка. На суд жюри была представлена почти тысяча работ по теме исторического наследия, прав гражданина, национальной системы образования, традиционных ценностей, истории народа, малой родины. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоялась в День Конституции в Музее современной белорусской государственности.

- Сегодня запустили Детский правовой сайт 2.0. В чем принципиальное отличие этой версии от предыдущей? Почему назрела необходимость что-то менять?

- У нас налажена постоянная обратная связь с пользователями: на сайте предусмотрена возможность задать вопрос редактору или оставить замечания. Благодаря такому общению появлялись новые идеи и желание креативить, хотелось сделать правовой ресурс еще более полезным.

При разработке новой версии изучили передовые подходы по созданию других аналогичных сайтов для детей и подростков. В числе основных ноу-хау версии 2.0 - современный стильный дизайн, адаптированный под смартфоны и планшеты, и обновленная структура ресурса. Информация по правовому просвещению сгруппирована в два основных раздела ("Правовая библиотека" и "Полезная информация") и изложена в увлекательной форме, статьи сопровождаются красочными иллюстрациями. Созданы новые разделы: "Правила безопасности в быту для детей и взрослых", "Личная безопасность", "Психологическая помощь", раздел по кибербезопасности "Интернет и ребенок", раздел о Национальной комиссии по правам ребенка. Также в новой версии представлен банк данных "Мир права", полностью переработан раздел "Новости".

В целом использованы новые подходы к наполняемости сайта, материалы стали еще более доступными для юных пользователей, тексты ранжированы для детей, учителей и родителей.

Финансовую поддержку в создании новой версии НЦПИ оказало представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

- Что представляет собой Детский правовой сайт 2.0 по содержанию? Какая информация здесь размещена?

- По своей структуре сайт состоит из игровой и информационной частей. В разделе "Игры и конкурсы" ребята могут закрепить знания, участвуя в играх, викторинах и головоломках. Здесь размещена географическая карта Беларуси и мира, опубликованы ребусы, тесты и кроссворды. В игровой форме детям предлагают изучить правила поведения в чрезвычайных ситуациях и в интернете, правила дорожного движения.

В "Юридической азбуке" школьники могут узнать значение юридических терминов и понятий, ознакомиться с афоризмами и пословицами о праве и нравственности, мудрыми мыслями на латинском языке и крылатыми выражениями в области государства и права. А еще детям доступно путешествие в мир финансов и денег вместе с "Денежной азбукой".

С Детского правового сайта можно перейти на Правовой форум Беларуси (этот ресурс также ведет НЦПИ) на площадки "Правовое консультирование несовершеннолетних" и "Семейное право" и задать вопрос юристам или ознакомиться с ответами на ранее заданные вопросы.

Встроен сервис взаимодействия с Национальной комиссией по правам ребенка в "Виртуальной приемной": нужно всего лишь заполнить форму для обращения и ждать ответа на вопрос.

Также открыт свободный доступ к тематическому банку данных "Мир права", который содержит основные законодательные акты, касающиеся прав детей в нашей стране. Документы в нем для удобства поиска сгруппированы по видам и темам.

И, конечно, сайт имеет систему поиска, с помощью которой по ключевым словам можно быстро найти необходимую информацию.

Как и ранее, Детский правовой сайт остается незаменимым источником адаптированной правовой информации, которому доверяют дети и взрослые. Это по-прежнему помощник в делах, партнер в играх и развлечениях, добрый друг и защитник каждому ребенку. Уверен, что Детский правовой сайт 2.0 - хороший подарок нашим ребятам в Международный день защиты детей.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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