Весной, когда в Гомельскую область пришел COVID-19, первыми принимать тяжелых пациентов стали пульмонологи. Заниматься коронавирусной инфекцией, причем тяжелыми пневмониями, стала и заведующая кафедрой фтизиопульмонологии Гомельского государственного медицинского университета Ирина Буйневич. В интервью корреспонденту БЕЛТА она рассказала об особенностях заболевания, проводимом кафедрой исследовании и эффективных мерах профилактики.

- Ирина Викторовна, как пульмонолог какие особенности коронавирусной инфекции вы бы отметили?

- Органами-мишенями коронавируса являются в том числе легкие. Особенность этой инфекции в том, что даже у пациентов с легкой формой, у которых было незначительное повышение температуры на протяжении дней трех, как правило, будут изменения, визуализируемые при КТ. Но во многих случаях эти процессы не оказывают влияния на состояние пациента, он бы и не догадывался о них, если бы не проведенное обследование. Поэтому пульмонологи призывают без необходимости не назначать КТ, тем более проходить его по собственной инициативе.

К слову, поражение легких, которое развивается при коронавирусной инфекции, называют пневмонией. Хотя морфологически это не та классическая пневмония, с которой работают пульмонологи.

Еще одно интересное наблюдение: иной раз даже при большом объеме поражения легких пациенты чувствуют себя хорошо, они не нуждаются в кислородной поддержке, что удивительно. Также замечено, что симптоматика болезни нарастает достаточно медленно. Дыхательный дискомфорт, одышка усиливаются в среднем на 6-7-й день, а разгар заболевания происходит, как правило, на 10-11-й. Поэтому всех наших пациентов мы предупреждаем, что не стоит ждать быстрого выздоровления, симптомы заболевания могут быть до 20 дней. Некоторые тяжелые пациенты лечатся в стационаре и по два месяца, хотя и здесь все очень индивидуально.

Сужу по личным наблюдениям: многие люди запасаются антибиотиками и, как только появляется симптоматика, начинают сразу их принимать. Но это ошибка, потому что антибиотики при коронавирусе не помогают. Более того, их чрезмерный прием вызывает дисбактериоз, расстройство работы кишечника и т.д. Не должно быть самолечения, не нужно бегать в аптеку и скупать антибиотики тоннами. Кстати как врач я выступаю за то, чтобы все антибиотики продавать по рецепту.

- Выходит, что изменения в легких появляются у большинства пациентов, перенесших COVID-19. Проходят ли они со временем?

- С инфекцией мы работаем только полгода, но на этот счет у нас есть свои наблюдения. Очень часто бывает так: пациент делает КТ, в ходе которого находят изменения в легких, а проведенное через месяц контрольное исследование показывает, что изменения практически бесследно исчезли. Иногда строение легкого после перенесенной инфекции восстанавливается долго.

По нашим рекомендациям, после перенесенной тяжелой ковидной пневмонии сделать КТ следует через три месяца с момента выздоровления, а затем повторное - через шесть. При легких формах вообще не рекомендуется контрольное КТ, но если в этом есть необходимость, то не ранее, чем через полгода.

Вообще ресурсы человеческого организма огромны. И, наверное, не всегда именно медицинские вмешательства приводят к выздоровлению. Иной раз человек может и сам справиться с болезнью. Особенно хорошо это просматривается при работе с коронавирусными пациентами. На сегодня этиотропного лечения, воздействующего именно на возбудителя, нет. Пациентов лечат патогенетически (воздействие на механизмы развития болезни. - Прим. БЕЛТА) и симптоматически. У меня складывается впечатление, что организм многих пациентов сам борется с инфекцией.

- Нужна ли человеку реабилитация, если он перенес заболевание в легкой форме? Стоит ли проводить, например, дыхательную гимнастику?

- Если не было одышки и пациент не нуждался в респираторной поддержке, специально ему ничего не нужно делать. Надувать шарики точно не следует, это даже вредно в данной ситуации. К тому же у людей, перенесших болезнь в легкой и среднетяжелой форме, проблем с дыхательной системой, как правило, не возникает. У них возможны астенический синдром, слабость, потливость, приступы тахикардии, сердцебиения. В этом случае важна умеренная, дозированная физическая нагрузка. Хороша ходьба, причем достаточно интенсивная, со скоростью минимум 4 км в час. Можно заниматься той же скандинавской ходьбой, чтобы задействовать и пояс верхних конечностей.

- Если коронавирусом заболевает один человек, обязательно ли заразятся и другие члены его семьи?

- Особенно в первую волну мы наблюдали ситуации, когда болели семьями. Нередко в стационарах были так называемые семейные палаты. Вероятность того, что заболеет вся семья, достаточно высока. Другое дело, кто в какой форме перенесет болезнь. Фактором риска являются солидный возраст, наличие сопутствующих фоновых заболеваний, ожирение. Это нужно учитывать. Поэтому своих пожилых родственников нужно поберечь.

- Ранее в СМИ проходила информация о том, что риск заражения коронавирусом, возможно, связан с группой крови. Так ли это?

- Кафедра проводит свое исследование, в частности, в нашем стационаре - Гомельской областной туберкулезной клинической больнице. Сейчас обрабатываем материал. Что касается группы крови и вероятности заразиться, мы четкой зависимости пока не видим. Аналогично с заболеваемостью мужчин и женщин. Ранее китайцы публиковали информацию о том, что, по их наблюдениям, чаще болеют мужчины. В наш стационар, хоть и с небольшим перевесом, но чаще госпитализировались женщины.

- Расскажите подробнее об этом исследовании.

- Это наше кафедральное научное исследование. Мы хотим проанализировать структуру госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией, эпидемиологический анамнез, социальный портрет, в том числе возраст, пол. Анализируем симптомы заболевания и факторы, которые его утяжеляли. Многие говорят, что в ходе второй волны коронавируса изменился и портрет пациента. Если поначалу факторы риска (ожирение, возраст, сопутствующие болезни) особенно четко прослеживались, то теперь считается, что серьезно переболеть могут все, некоторые переносят COVID-19 повторно.

- На каких принципах, на ваш взгляд, должна строиться профилактика коронавируса?

- Новая коронавирусная инфекция подвержена всем законам эпидемиологии. Есть такое понятие, как эпидемический процесс, который состоит из трех компонентов. Первый - источник инфекции, второй - механизм передачи, третий - восприимчивый контингент. Когда мы говорим о профилактике коронавирусной инфекции, воздействие должно быть на все эти три компонента.

Первый предполагает раннее выявление, диагностику, изоляцию пациентов и их лечение. Для выявления вируса у нас активно применяются методы ПЦР и серологическая диагностика. Я как врач склоняюсь к тому, чтобы эти обследования назначать по необходимости. В том числе это касается контактов первого уровня. Если нет четкого эпидемического анамнеза, то, наверное, и нет смысла обследоваться лишний раз, тем более, при отсутствии клинических симптомов.

Если возникают симптомы респираторной инфекции - температура, кашель и особенно одышка - необходимо обращаться к врачу, и только он может определить, нужно ли пациенту проходить дальнейшее обследование.

С приходом первой волны многие люди по собственной инициативе стали делать КТ. Сейчас ситуация такова: сначала сдают анализ на серологическую диагностику, а при выявлении положительных иммуноглобулинов идут на КТ. Я считаю это абсолютно лишним. У медиков есть определенные алгоритмы действий, они знают перечень медицинских манипуляций при каждой форме коронавирусной инфекции - при легкой, среднетяжелой, тяжелой. И компьютерная томография всем подряд не назначается. При отсутствии симптомов это вообще излишнее обследование.

Возвращаясь к компонентам эпидпроцесса, замечу, что важным моментом в прерывании цепочки передачи инфекции является ношение масок, гигиена рук. Что касается масок, не думаю, что они на 100% защищают. Но они действительно снижают вирусную нагрузку, которую может получить человек, предотвращают бурный рост заболеваемости. Важно социальное дистанцирование, кашлевой этикет - это позволяет уберечься не только от коронавируса, но и от любой другой респираторной инфекции. Эти меры крайне важны для того, чтобы растянуть по времени нарастание количества пациентов. Если все практически одномоментно заболеют, у здравоохранения не будет ресурсов помочь: пациентов будет некуда госпитализировать, не хватит кислородных точек. Это важно понимать.

Третий компонент - восприимчивость населения. В этой связи хочется в очередной раз напомнить: при недомогании по возможности следует остаться дома. Не нужно проявлять героизм, он на сегодня воспринимается как глупость. Это неуважение к окружающим, когда человек с температурой, плохим самочувствием идет на работу, считая, что без него не справятся. Нужно понимать, что в окружении есть люди, которые страдают хроническими заболеваниями, у них COVID-19 может протекать тяжелее.

- Хотелось бы услышать ваше мнение насчет масштабности второй волны коронавируса. Она будет более мощной?

- Это трудно предсказать. Надо учитывать, что сейчас мы входим в период сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями, пневмониями в том числе. Конечно, пациентов станет больше. Будет микст разных вирусных заболеваний. Важна специфическая профилактика в виде вакцинации. Если от коронавируса у нас пока нет вакцины, то от гриппа можно защититься. Сейчас вакцинироваться еще не поздно.

- Есть ли надежды, что коронавирус станет менее агрессивным?

- Однозначно. Инфекционисты прогнозируют, что коронавирус спустя некоторое время станет банальной сезонной инфекцией, как это было, в частности, со свиным гриппом A (H1N1). Осенью 2009 года он вызвал серьезную эпидемию, а теперь регистрируется ежегодно, но в не в таких масштабах. Так будет и с коронавирусом.

- Насколько это далекая перспектива?

- Я не инфекционист, поэтому мне сложно говорить об этих механизмах. Но по ощущению, к весне мы будем видеть уменьшение заболеваемости. Рассчитываем, что к декабрю ситуация стабилизируется, мы выйдем на выраженное плато.

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