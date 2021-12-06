Декабрь - время подводить итоги года. Каким 2021-й стал для следователей Брестской области, обстоятельствах резонансных уголовных дел и нюансах расследования преступлений БЕЛТА рассказал начальник областного УСК Дмитрий Конопляник.

- В Брестской области в последние годы отмечался самый низкий уровень преступности в стране. Каким выдался этот год?

- Брестская область - миролюбивый регион. В последние годы отмечалась тенденция снижения преступности. В этом году она немного изменилась: по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 2,6%. В определенной степени повлияла и более эффективная работа правоохранительных органов: благодаря новым формам и методам выявляется больше преступлений, которые ранее оставались латентными.

Например, существенно увеличилось число мошенничеств. Отмечается небольшой рост преступлений, связанных с неуплатой налогов, незаконным оборотом наркотиков. Эти три категории как раз говорят о более эффективной работе правоохранителей.

Отмечается рост уголовно наказуемых хулиганств. К сожалению, увеличилось количество преступлений экстремистской направленности. Речь идет об оскорблениях в интернете представителей власти, правоохранительных органов, клевете в интернете. Подавляющее большинство комментаторов потом раскаивается. Кто-то говорит, что не придал своим словам особого значения или поддался эмоциям, кто-то поверил недостоверной информации. Многие отмечают, что до конца не осознавали, что эти поступки влекут уголовную ответственность. Определенную роль в этом сыграло чувство мнимой анонимности. Когда люди чувствуют себя инкогнито, то не считают нужным сдерживаться, будучи уверенными в своей безнаказанности.

При этом отмечу, что у нас стало меньше краж, грабежей, преступлений, совершенных в состоянии опьянения и рецидивистами.

- Едва ли не самым громким преступлением в этом году стало жестокое убийство женщины в Барановичах. Преступника уже осудили. Не могли бы вы рассказать об обстоятельствах расследования?

- Дело было непростым. Следователи - люди многое повидавшие, но это преступление потрясло циничностью и хладнокровностью действий. 50-летний мужчина жил в Минске с женой и детьми, работал диспетчером в авиакомпании. В Барановичах в наследство ему досталась квартира. В апреле приехал вместе с семьей на могилу матери. Родственники уехали в столицу, а он остался навести порядок в квартире. Вечером пригласил в гости школьную знакомую. Выпивали и общались, потом поссорились. Мужчина избил женщину руками и ногами, потом задушил ее.

Дальше мужчина действовал расчетливо: перенес тело в ванну, спокойно переночевал, утром вызвал такси, на рынке купил скотч, мусорные пакеты и дорожные сумки, расчленил тело. Чтобы сложнее было опознать погибшую по отпечаткам, отрубил пальцы. Сумки с частями тела выбросил в разные мусорные контейнеры. После этого добрался на такси до железнодорожного вокзала и уехал в Минск.

На одну из сумок с конечностями наткнулся местный житель, который искал в контейнерах стеклотару. Прибывшая на место следственно-оперативная группа прочесала территорию и обнаружила все части тела. На одной из рук остался один палец, по папиллярному узору которого была установлена личность погибшей. Сотрудники узнали адрес женщины и выяснили, куда она могла пойти в тот вечер. В злополучной квартире криминалисты нашли следы крови, орудия преступления, изъяли следы пальцев рук. Подозреваемого оперативно задержали.

Минчанин был уверен, что он предпринял все возможное для сокрытия следов убийства. При задержании был весьма удивлен, что его так быстро установили. Все события с момента его приезда в Барановичи мы восстановили буквально поминутно. Его причастность помогли доказать многочисленные экспертизы. Закономерный итог - приговор на 20 лет лишения свободы. Именно слаженность действий между правоохранительными органами помогла оперативно раскрыть преступление.

- В Брестской области на слуху хороводное дело и пинская бойня. Их расследование началось больше года назад и до сих пор продолжается...

- Так называемое хороводное дело одно из самых масштабных в стране по объему расследования. В Бресте 13 сентября 2020 года на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов прошла незаконная акция протеста. Люди заняли проезжую часть, выкрикивали антиправительственные лозунги, провоцировали конфликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов, парализовали движение транспорта, полностью игнорировали законные требования представителей власти. В том числе их действия повлекли закрытие некоторых торговых объектов. По этому делу к ответственности привлечены около 120 человек. Продолжается отработка информации, полученной с камер видеонаблюдения, мобильных телефонов, в интернете. Идет работа по идентификации других участников акции.

Большинство установленных участников несанкционированного мероприятия либо раскаялись в содеянном, либо в ходе допросов сообщили, что не предполагали, что их действия могут квалифицироваться как уголовное преступление. Вместе с тем они находились в общественном месте, общественный порядок и работа транспорта были нарушены - все признаки уголовно наказуемого деяния имели место. Степень вины каждого и наказание определяет суд, но наша задача доказать их участие в беспорядках, задокументировать и представить неопровержимые доказательства, подтверждающие совершение преступления. Мы делаем все для того, чтобы эти лица не остались безнаказанными. По каждому участнику есть фото- и видеоматериалы. Следователи вместе с оперативниками занимаются этой работой ежедневно. Если необходимо, проводятся портретные исследования с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Достаточно сложный и кропотливый процесс.

Такая же ситуация по массовым беспорядкам в Пинске, когда 9 августа 2020 года толпа устроила погром на одной из главных улиц города и даже готова была штурмовать горисполком. Участники беспорядков использовали палки, бросали в сотрудников милиции камни и бутылки. Более 50 сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Серьезный ущерб был причинен инфраструктуре города, поврежден служебный автотранспорт милиции. Общая сумма только материального ущерба превысила Br24 тыс. По этому уголовному делу тоже продолжается установление всех участников противоправных действий. На допросах многие люди говорили, что в тот момент оказались подвержены влиянию толпы и эмоциям.

- В расследовании не всех уголовных дел удается быстро сложить пазлы. Как пример, случай со взрывом газового баллона автомобиля на заправке в Барановичах в 2016 году. Точки над "i" удалось расставить только спустя пять лет. Знаю, понадобилось делать даже международные запросы, чтобы досконально разобраться в произошедшем.

- Действительно, это дело вызывало сложность в расследовании. Еще и потому, что раньше в стране таких уголовных дел не было. Несчастный случай произошел в августе. При заправке газом автомобиля "Фольксваген-Туран" взорвался газовый баллон. Пострадал 52-летний мужчина, ему ампутировали голень.

Выяснилось, что два с половиной месяца назад газовые баллоны в автомобиле проходили техническое освидетельствование и был получен допуск газового оборудования к эксплуатации. Нужно было разобраться, могла ли за это время возникнуть коррозия. В Беларуси еще не было методик для такого исследования. Направили поручение об оказании правовой помощи в Россию, там провели комплексную металловедческую взрывотехническую экспертизу. Она подтвердила, что взорвался баллон исключительно из-за коррозии.

Если говорить о том, что уголовное дело отличалось своей исключительностью, то можно отметить и уникальность проводимых следственных действий. Мы провели следственный эксперимент. Второй баллон "Фольксвагена" поместили в агрессивную среду, чтобы на него воздействовали влага и сырость. За 2,5 месяца повреждения на баллоне не появились.

Направляли поручение об оказании правовой помощи в Германию на завод-производитель. Получили техническую документацию по газовому оборудованию и возможным дефектам, условиям отзывной кампании. Пришли к выводу, что эксперт, который проводил техническое освидетельствование газового оборудования, фактически его не провел. Проверяющий не выбраковал баллон, что исключало бы возможность для использования.

- Все больше наша жизнь перетекает в интернет, в том числе и многие преступления. Как изменилась их структура?

- Преступность становится более интеллектуальной, уходит в сферу высоких технологий. Это вызов нынешнего времени. Когда меняются формы преступного посягательства, мы тоже стараемся находить варианты противодействия.

Большинство киберпреступлений связано с хищениями с использованием компьютерной техники. Сейчас регистрируется меньше случаев, когда злоумышленники завладевают реквизитами банковских карт, а потом похищают деньги со счета. Гораздо чаще используются элементы мошенничества. По телефону или в мессенджерах они обманом получают доступ к персональным данным потерпевших. Звонят под видом сотрудников банков, правоохранительных органов, зачастую завладевают крупными суммами.

В такой ситуации важна оперативность. Чем быстрее потерпевшие обратятся в свой банк и сообщат о хищении, тем выше вероятность, что транзакции удастся остановить и сохранить деньги. Такие примеры есть. К сожалению, пока люди продолжают вестись порой на очень хитроумные способы. Ведь мошенники - способные люди, умеющие разговорить жертву и расположить к себе. Самый простой и надежный способ защиты: не нужно вести разговор с незнакомым человеком о своих финансах. Лучше прервать беседу и перезвонить в свой банк.

Часто злоумышленники распространяют на интернет-площадках объявления о продаже вещей, сдаче жилья. Доверчивые люди переводят аванс, а товар или услугу не получают. Скажу так, любая предоплата - повод задуматься.

В центральном аппарате Следственного комитета и областных управлениях есть отделы по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий и незаконного оборота наркотиков. Создавались они несколько лет назад. Тогда наиболее актуальной была проблема борьбы с наркотрафиком, который из формы личного контакта между продавцом и покупателем ушел в интернет-магазины. Сейчас в интернет уходят и другие преступления. Это не только хищения денег с банковских счетов, а все чаще вымогательства, мошенничества, преступления против половой неприкосновенности, преступления экстремистской направленности. Не стоит забывать о том, что данные преступления трансграничны и это создает большие сложности в расследовании и значительно влияет на его оперативность. Значимый момент в том, что следовая картина киберпреступления отличается. Способы сокрытия информационных следов постоянно развиваются и совершенствуются. Соответственно, следователям необходимо идти в ногу со временем и разрабатывать новые способы по их выявлению.

- В конце беседы хотелось бы поинтересоваться техническими новинками, которые помогают следователям в раскрытии преступлений.

- Следователи Брестской области обеспечены современными научно-техническими средствами. Например, для раскрытия киберпреступлений используются специальные программно-аппаратные комплексы, которые предназначены для исследования мобильных устройств, облачных хранилищ и любых носителей компьютерной информации, а также извлечения информации, в том числе удаленной.

Для раскрытия любых преступлений ключевую роль играет работа на месте происшествия, наиболее полная фиксация обстановки и следов. Для этого применяется специальная криминалистическая техника. Например, на вооружении есть портативный лабораторный комплекс по выявлению скрытых следов, в том числе биологического происхождения.

В мае текущего года после крушения учебно-боевого самолета ЯК-130 в Барановичах на место происшествия выехали в том числе следователи криминалистического отдела УСК по Брестской области. В связи с тем, что территория осмотра была большая, то задействовалась практически вся аппаратура, состоящая на вооружении. В том числе для съемки и создания компьютерной сферической фотопанорамы места происшествия использовалась цифровая фотокамера, а в воздух поднимали квадрокоптеры. Это происшествие в очередной раз показало, что наши следователи готовы провести осмотр любой сложности и максимально точно восстановить картину произошедшего.

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