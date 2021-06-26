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Интервью
26 июня 2021, 11:07
Даниил Филиппович

"Однажды вышел после спектакля ошеломленным и чуть не забрал документы" - режиссер Даниил Филиппович о театре и себе

Даниил Филиппович
Даниил Филиппович
Режиссер

Режиссеру Даниилу Филипповичу всего 26 лет, а в его "зачетке" - 32 поставленных спектакля! Даже на большую сцену умудрился "прокрасться" - в Гомельский и Полесский драмтеатр, ТЮЗ. А вскоре, 29 и 30 июля, в культовом Купаловском театре состоится премьера его спектакля "Жаніцьба". Поговорили с режиссером постановки Даниилом Филипповичем о том, как бурно проходят репетиции, почему он никогда не мечтал попасть в репертуарный театр и поможет ли Гоголь подобрать девушке жениха.

- Не боязно браться за работу, зная, что эту пьесу до вас ставили великие мастера - Щепкин, Правдин, Тополянский, Золотовицкий?

- Давно предлагал нашим областным театрам поставить "Женитьбу", но не случилось… Как Михаила Булгакова с его "Мастером и Маргаритой", меня словно преследовала вереница метаморфоз и суеверий, которые никак не давали "встретиться" с Гоголем. Когда я пришел в Купаловский, тоже особых надежд не питал на постановку "Жанiцьбы". Но, к счастью, здесь как раз все и получилось. Что касается "теней великих", то они не мешают.

У каждого режиссера свой подход к работе. Я, скажем, ставлю задачу не "вскрыть" автора, а высказать свои мысли на заданную тему, открыть новые повороты сюжета и смыслы. Выжимаю актера до последнего. Никогда не мечтал попасть в репертуарный театр, хотя и работал полтора года в ТЮЗе. Но там не так много сделал, потому что постоянно ездил по областным городам, ставил спектакли… Очень нравится работать не с одним составом, а с разными труппами.

- Ходят слухи, что на некоторых репетициях вы чуть ли не стульями бросались?

- Ну до таких крайностей не доходило…

- Стулья в ход не пошли?

- Нет, пока только крик.

- С бранными словами?

- Да, но это характерно для большинства режиссеров, которые сильно включены в процесс и поэтому не замечают, что говорят. Перед началом репетиции всегда произношу свою коронную реплику: "Я кричу не на вас, а на себя. Из-за того, что у меня что-то не получается". Прошу пропускать крепкие словечки мимо ушей и прислушиваться к конкретным задачам. Я ведь кричу на героя, персонажа, на то, что внутри него происходит - чтобы завести нас обоих.

- В прошлом году в Полесском драмтеатре вы представили свое видение пьесы Александра Островского "Гроза". Почему вас, молодого режиссера, привлекает классика?

- Думаю, что на этом материале строится театр в целом, да и для развития человека он - первооснова. Я в детстве много читал, наверное, поэтому сейчас в очках хожу… Безумно нравится композиционное построение классической литературы, потому что из нее можно множество образных решений выжать! Это возможность познать не столько мир, сколько самого себя.

- По статистике, количество браков в Беларуси с каждым годом уменьшается, а разводов - растет. Может, разобраться в своих чувствах поможет Николай Васильевич вместе с купаловцами?

- Я немного с другого ракурса смотрю на "Женитьбу". Да, у главного героя есть фраза: "Если бы я был государь где-нибудь, то я бы приказал жениться всем". Но сквозь призму этого произведения мы пытаемся ответить на совершенно другие вопросы. Что на самом деле с нами происходит? Какими мы себе сами представляемся? Чем на деле являемся?

- То есть зритель не почерпнет из вашего спектакля "конкретные рецепты", как удачно выйти замуж, например?

- Я не обучаю и не даю советы в театре. Нет у меня такой функции. Через Гоголя мы можем увидеть свои недостатки и достоинства. Понять, что не следует опираться на чужое, пусть даже авторитетное суждение. Возможно, опора на внутреннее "я", свои ощущения поможет зрителю выбрать пару. Наша героиня, между прочим, в итоге остается одна как раз из-за того, что слушает мнение других.

- Должен ли режиссер задумываться о коммерческой успешности спектакля?

- На мне только художественное решение постановки. Вижу, что руководство Купаловского доверяет, в творческий процесс не вмешивается. Вообще, когда в мою работу кто-то вторгается, отказываюсь от проекта. Это не разрыв отношений на уровне скандала, просто больше не сотрудничаем.

Я хорошо знаю себя, и мне сложно представить, чтобы кто-то взял микрофон и начал вносить свои замечания. Я уйду. Без объяснения причин. И больше никогда не вернусь.

- Как сделать так, чтобы зритель, уходя из театра, не думал, что зря потратил время?

- Об этом надо спросить у Станиславского!.. Я ни разу не видел своего зрителя безэмоциональным. Он выходил или воодушевленным, или разгневанным. И я люблю подобную рефлексию, такое пограничное состояние… Люблю даже хлопанье дверями на своих спектаклях. Думаю, что в театр люди должны приходить работать, а не отдыхать. Наша задача - вскрыть нерв, создать собственный мир для героев пьесы, сделать так, чтобы вы заплакали, даже не понимая почему, чтобы посмеялись.

Однажды я сам вышел после спектакля ошеломленным и чуть не забрал документы из ГИТИСА, потому что не понимал: как в принципе после увиденного можно оставаться в профессии? В трехчасовом спектакле сказано абсолютно все! Хотя, клянусь, не помню ни одной мизансцены, ничего из того, что происходило на сцене. А вот ощущение чего-то невообразимого, удивительного осталось.

- О каком спектакле и режиссере речь?

- Не скажу. Это моя тайна. Такие вещи должны оставаться только в моих сознании и душе.

Елена ЕЛОВИК,

газета 7 Дней.-0-

Теги
анонс культура театр
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