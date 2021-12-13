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13 декабря 2021, 08:15
Игорь Стома

Омикрон: что известно о новом варианте COVID-19 и вытеснит ли он дельта-штамм

Игорь Стома
Игорь Стома
Ректор УО "Гомельский государственный медицинский университет"

Информация о новом варианте вируса SARS-CoV-2, который получил название омикрон, пока обрывочна. Ученым еще предстоит ответить на множество вопросов: вызывает ли он более тяжелое заболевание, обладает ли повышенной заразностью, снижает ли эффективность вакцин. Корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у эксперта, ректора Гомельского государственного медицинского университета Игоря Стомы, последними мировыми данными о новом варианте, который ВОЗ классифицировала как "вызывающий опасения".

- По мнению ряда экспертов, омикрон менее опасен, чем доминирующий сейчас штамм дельта. Другие, наоборот, считают его более заразным и способным вызывать быстрое развитие пневмонии. Какие данные на этот счет есть у вас?

- На данный момент мы имеем очень небольшие выборки, на основе которых делаются выводы. В эпидемиологии нет такого термина, как опасность. Мы оцениваем вирус SARS-CoV-2 и его варианты по двум принципиальным характеристикам: патогенность (то есть насколько он может вызывать тяжелые заболевания и смерть людей) и контагиозность (насколько быстро он может распространяться).

Что касается меры патогенности, то во многом она зависит от того, к каким рецепторам клеток у вируса есть родство. У омикрона тропность такая же, как и у предыдущих вариантов вируса, - к рецепторам ангиотензинпревращающего фермента (AПФ2). Имеющиеся на сегодня немногочисленные данные не говорят о том, что омикрон вызывает тяжелые формы заболевания. Пока в основном речь идет о легких, среднетяжелых, субклинических формах.

Контагиозность, или степень заразности, измеряется индексом репродукции, который называется R0. Этот показатель отражает, какое количество неиммунных людей в среднем заражает один заболевший. К примеру, индекс репродукции сезонного гриппа - 2, кори - колеблется в районе 15-18, ветряной оспы - 7-12. У первых штаммов вируса SARS-CoV-2 индекс репродукции был до 5, дельта - 5-8 (то есть один больной мог заразить 5-8 неиммунных).

Предварительные выводы относительно омикрона свидетельствуют, что он высокозаразен и несколько более заразен, чем вариант дельта. А вот данных, что он вызывает более тяжелое заболевание, пока нет. Случаи, которые есть в южноафриканских государствах, где наибольший клинический опыт ведения пациентов, зараженных этим штаммом, а также которые описаны в других странах, подтверждают, что в основном болеют легко или в среднетяжелой форме.

Интересно и то, что не прослеживается четкая корреляционная зависимость между ростом количества заболевших и показателем госпитализаций и летальных исходов. В тех странах, где присутствует омикрон, он быстро распространяется, заболевает много людей, но уровень госпитализаций и уровень летальности растет не так быстро.

Важно понимать, что омикрон - очередной штамм вируса SARS-CoV-2. Уже шутят, что скоро закончатся буквы греческого алфавита. Омикрон отличается значительным количеством мутаций S-белка, не менее 20 мутаций. С учетом высокой заразности этот штамм обозначен как вариант, который вызывает беспокойство ВОЗ и мировой медицинской общественности.

- Какие клинические проявления у пациентов, заразившихся этим штаммом?

- Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют, что клинически омикрон несколько отличается от дельта-штамма. Чаще всего он вызывает мышечные боли (миалгии), общую слабость, причем резко выраженную общую слабость и утомляемость, боль в горле, присутствует сухой кашель. То есть проявления достаточно неспецифические.

- Способны ли выявлять омикрон-штамм тесты, в том числе антигенные экспресс-тесты?

- В мире и у нас для диагностики COVID-19 в основном используют ПЦР-тесты и так называемые быстрые антиген-тесты. Ни одни, ни другие не позволяют дифференцировать варианты вируса - будь то уханьский, дельта или омикрон. Однако, как свидетельствуют мировые данные, в частности опыт Сингапура, и ПЦР, и антигенные экспресс-тесты можно использовать для диагностики омикрон-штамма: показатели специфичности и чувствительности, по крайней мере, резко не страдают.

- Эффективны ли против нового штамма используемые сегодня вакцины? Возможно ли, что потребуется введение бустерных доз?

- На данном этапе мы имеем результаты, как правило, лабораторных исследований в отношении вируснейтрализующей активности сывороток. Они свидетельствуют, что, к сожалению, в отношении омикрона снижается вируснейтрализующая активность сывороток крови людей, которые перенесли вакцинацию или переболели. Но это сугубо лабораторные исследования. Подобные результаты мы видели и применительно к дельта-штамму.

Вместе с тем замечу, что имеющиеся вакцины защищают в первую очередь от тяжелых форм заболевания и летальных исходов, что справедливо и в отношении омикрона. Мы не говорим, что вакцины гарантируют отсутствие вероятности заболеть. Но в случае заболевания поствакцинальная защита помогает справиться с инфекцией и резко снижает вероятность тяжелых форм и летальных исходов.

Более того, появление новых штаммов, в том числе омикрона, приведет к тому, что активнее будет применяться бустерная вакцинация. Есть определенные лабораторные данные, которые показывают, что при повышении уровня антител защита от новых штаммов лучше. Соответственно, есть два принципиальных пути борьбы с пандемией: бустерная вакцинация населения для защиты от новых штаммов и быстрая адаптация имеющихся вакцин под их генетическую последовательность.

- На данном этапе вы рекомендуете сделать бустерную вакцинацию?

- Еще раз хочу подчеркнуть, что в отношении новых штаммов имеющиеся вакцины сохраняют свою эффективность. В первую очередь речь именно о предотвращении тяжелых форм заболевания и летальных исходов. Это крайне важно. В современной вакцинологии эффективность вакцин против COVID-19 должна оцениваться не соотношением заболевших и не заболевших, а количеством тяжелых форм и летальных исходов. Имеющиеся на рынке вакцины защищают именно от этого.

- Какое влияние на развитие пандемии может оказать омикрон?

- Возможно два принципиальных направления эволюции COVID-19. Один из вариантов заключается в том, что омикрон действительно будет распространяться быстрее, чем дельта, в результате чего выдавит его в большинстве стран. Однако при этом его патогенность и соответственно тяжесть заболевания не повысится. Это возможный путь эволюции вируса, который, не исключаю, приблизит нас к завершению пандемии. В перспективе омикрон или подобные ему штаммы могут стать сезонными.

Второй вариант развития событий - менее благоприятный: вирус активно распространится и при этом тяжесть заболевания будет достаточно высокой. Поэтому наиболее предпочтителен для человечества, конечно, первый вариант.

- По последним данным, омикрон выявлен более чем в 60 странах. Вполне ожидаемо, что появится он и в нашей стране. Потребуется ли в таком случае ужесточение санитарных мер?

- Скажу однозначно, что сворачивать противоэпидемические мероприятия не стоит. Несмотря на то, что заболеваемость в Беларуси сейчас ощутимо снижается, забывать о пандемии нельзя. Вирусы не признают границ, государств и распространяются вне зависимости от социальных феноменов. Сворачивать вопросы безопасности преждевременно.

В первую очередь мерой защиты должна быть продолжающаяся вакцинация от COVID-19. Важным компонентом может стать вакцинация молодых людей и подростков. В России сертифицирована вакцина "Спутник М", которая может применяться у подростков с 12 лет. Более того, несовершеннолетних в ряде стран мира уже прививают. Это актуально, поскольку за последние месяцы инфекция существенно помолодела и затрагивает молодежь достаточно часто. Дети и подростки - очередная ниша вируса SARS-CoV-2. Иммунизация в перспективе этой категории нашего населения будет правильным шагом, позволяющим защитить как самих молодых людей, так и их родителей, бабушек и дедушек.

БЕЛТА.-0-

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