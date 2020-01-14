Латвия заинтересована в укреплении добрососедских отношений с Беларусью, и предстоящий 16 января визит в Минск латвийского премьер-министра Кришьяниса Кариньша направлен на углубление двустороннего сотрудничества. О планируемых к обсуждению на переговорах вопросах, в числе которых подготовка к визиту главы белорусского государства Александра Лукашенко в Ригу, поставки нефти в Беларусь через латвийские порты и организация чемпионата мира по хоккею в 2021 году, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь Эйнарс Семанис.

- Какова цель визита главы латвийского правительства в Беларусь?

- Латвия развивает с Беларусью тесные и добрососедские отношения. А добрососедство - это не просто хорошие связи, оно включает такие качества, как взаимное доверие и взаимопонимание по многим вопросам. У Беларуси и Латвии сложились прекрасные отношения во многих сферах: политике, экономике, транспорте, транзите.

Основной целью предстоящего визита премьер-министра является укрепление добрососедских связей. Латвийская сторона заинтересована в том, чтобы Беларусь являлась независимым, стабильным государством с хорошим уровнем благосостояния.

Когда мы говорим о добрососедских отношениях, то подразумеваем много различных аспектов. В первую очередь это политические и дипломатические отношения, которые развиваются очень активно. Вот несколько примеров ранее состоявшихся визитов в Беларусь: в 2018 году приезжал глава латвийского правительства, в 2019 году - министры иностранных дел, экономики, транспорта, командующий Вооруженными силами Латвии.

В начале октября в Минске прошло 14-е заседание белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где был рассмотрен широкий спектр важных для обеих сторон вопросов.

Налажено хорошее межпарламентское взаимодействие. Председатель подкомиссии парламента Латвии по вопросам безопасности и внутренним делам участвовал в мероприятиях "Минского диалога". Мы можем гордиться богатым межрегиональным взаимодействием. К примеру, Витебская область и Латгалия поддерживают давние и глубокие отношения дружбы и сотрудничества.

Эйнарс Семанис. Фото Алины Гришкевич

- Латвийская сторона пригласила Президента Беларуси Александра Лукашенко посетить с визитом Ригу. Будет ли эта тема в повестке дня переговоров?

- Обсуждение деталей визита Александра Лукашенко в Латвию является одной из важнейших целей приезда главы латвийского правительства. Во время визита Кришьяниса Кариньша ожидается его встреча не только с руководителем белорусского правительства, но и переговоры с главой государства. В политическом плане намеченный на 2020 год визит Президента Беларуси в Латвию является очень важным событием в белорусско-латвийском диалоге.

Убежден, что планируемый визит Александра Лукашенко - это не только знак добрососедства и хороших отношений между двумя государствами, но и очень значимый индикатор развития и углубления отношений по линии Беларусь - ЕС.

Даже могу сказать больше - это знак, хороший символ диалога между Беларусью и НАТО (Латвия является членом Альянса). В наше тревожное время этот диалог очень важен, чтобы развивать взаимные меры укрепления доверия.

- Какие еще вопросы будет рассматривать в Минске латвийский премьер?

- Безусловно, в центре внимания будут вопросы, касающиеся экономического сотрудничества. Ведь мы соседи, нас связывают география, история, наши экономики очень взаимосвязаны. Контакты в сферах транзита, логистики и транспорта будут тщательно рассматриваться во время визита.

По латвийской статистике, двусторонний товарооборот за 9 месяцев минувшего года достиг 476 млн евро. Для сравнения: за весь 2018 год товарооборот составлял 576 млн евро. Кроме того, в Беларуси действуют 585 предприятий с латвийским капиталом, а в Латвии - 874 предприятия с белорусским капиталом.

Эти показатели свидетельствуют о большом интересе сторон к взаимному сотрудничеству.

- Намечается ли обсуждение транзита нефти для Беларуси через Латвию?

- Вместе с вопросами, связанными с логистикой и транзитом, будет рассматриваться и транзит нефти. В целом это отрасль, где мы не начинаем какие-то проекты, потому что транзит нефтепродуктов ведется давно, здесь есть стабильные традиции, хорошие связи.

Вопрос так называемых реверсных, или альтернативных, поставок нефти не нов в наших отношениях, эта тема появилась не в декабре минувшего года или в январе этого. Это вопрос, который в какой-то степени мы обсуждаем постоянно. Латвийское министерство транспорта 3 января подтвердило, что всегда готово участвовать, если будут проекты по альтернативным поставкам нефти.

Что касается нефтепродуктов, то это отработанная схема белорусско-латвийского сотрудничества с хорошими результатами. Это традиционная отрасль, где две страны эффективно взаимодействуют.

В 2019 году экспорт нефтепродуктов через латвийские порты в Беларусь по железной дороге составил 3,7 млн т. Это показывает, что отрасль является стабильно развивающейся, с большими объемами. В основном задействованы главные порты Латвии (Вентспилс, Рига, немного Лиепая), где есть необходимые технические возможности, глубина акваторий портов.

Важный игрок в этой области сотрудничества - Латвийская железная дорога. Между железными дорогами Латвии и Беларуси налажены хорошие контакты. Руководитель Латвийской железной дороги в декабре минувшего года в Минске встречался с белорусскими коллегами и обсуждал перспективы развития связей.

Тесные контакты между этими ведомствами двух государств установлены давно, о чем свидетельствует наличие в Минске представительства Латвийской железной дороги. Кстати, представительство AirBaltic также успешно работает в белорусской столице.

- Белорусско-латвийский транспортный обмен налажен на хорошем уровне...

- В минувшем году услугами авиакомпаний Airbaltic и "Белавиа" воспользовались 65 тыс. пассажиров (прирост по сравнению с предыдущим годом составляет 49%). При этом две компании совершили 1267 полетов (на 35% больше). Хороший показатель и по железнодорожным перевозкам из Беларуси в Латвию - 5,3 млн т. Функционирует огромный транспортный, транзитный коридор, по которому перемещается большое количество людей и грузов.

- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году организуют Беларусь и Латвия. И хотя до этого еще больше года, наверняка, это событие будет в числе тем на переговорах...

- Чемпионат мира - большая ответственность и большая честь. Программой визита предусмотрена специальная часть, которую можно назвать встречей представителей оргкомитетов двух стран по проведению спортивного состязания.

Таким образом, мы видим несколько целей визита - укрепление дальнейшего добрососедства, развитие политического диалога на высшем уровне и подготовка к визиту Президента Беларуси в Латвию, обсуждение важных экономических вопросов и организацию чемпионата мира по хоккею.

- Какие совместные проекты можете назвать в числе наиболее значимых?

- Среди крупнейших проектов можно выделить организацию железнодорожных контейнерных перевозок, в частности контейнерные экспрессы Рига - Минск - Рига и "Зубр". Новым серьезным проектом в этом направлении может стать маршрут Киев - Минск - Рига.

На белорусский рынок с большим объемом инвестиций пришел флагман латвийской фармацевтики компания Olainfarm. В области здравоохранения хочу отметить проект по поставкам из Латвии медикаментов акционерным обществом "Гриндекс", а также внедрение с помощью латвийских специалистов скрининга онкозаболеваний в соответствии с рекомендациями ЕС.

Хорошая практика налажена по экспорту через Латвию, к примеру, лесопродукции с использованием электронной площадки Белорусской универсальной товарной биржи.

Важной является и модернизация инфраструктуры белорусско-латвийских пунктов пропуска на границе с помощью Евросоюза. Речь идет об объектах "Силене - Урбаны", "Патерниеки - Григоровщина".

Хорошо развиваются культурные проекты, туризм. Ощущается историческая и культурная близость двух народов, их духовная связь. Ярким проявлением этого является проведение латвийских мероприятий в Беларуси, в числе которых ежегодные Дни культуры Латвии в Витебске.

- Сколько белорусских граждан в минувшем году получили шенгенскую визу в латвийских консульствах?

- Белорусским гражданам было выдано почти 58 тыс. шенгенских виз, в том числе в Минске - 32,5 тыс., в генеральном консульстве Латвии в Витебске - 25 тыс. Примерно 70% поездок связано с посещением друзей и родственников, что еще раз свидетельствует о близких связях между народами двух государств.

Думаю, что в связи с подписанием соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима количество белорусов, посещающих в том числе Латвию, увеличится. Латвийская сторона приветствует подписание этого документа. Мы также ждем подписания приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом.

- Ожидается ли дополнительное упрощение выдачи виз для болельщиков во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году?

- Могу сказать, что выдача виз будет ускорена и еще более упрощена. Предполагается, что будет действовать специальный режим для посещения чемпионата мира. Этот вопрос рассмотрят премьер-министры двух стран - они детально обсудят вопросы, связанные с транспортными потоками, режимами пересечения границы на время спортивных состязаний.

Оба государства имеют большой опыт в организации подобных мероприятий. Я восхищаюсь высоким уровнем проведения встреч международного масштаба в Беларуси.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-