Папа в декрете: дни без заданий, курсы по десертам и блог об отцовстве

В Беларуси в трехлетний отпуск по уходу за ребенком имеют право уйти не только матери, но и отцы. Однако ситуация, когда этой возможностью пользуются представители сильного пола, до сих пор остается редкостью (лишь около 1% мужчин уходят в декрет в нашей стране). О том, как проходят будни папы в декрете, как отреагировали родственники и друзья на такое решение и есть ли чувство неудовлетворенности из-за того, что приходится сидеть дома с ребенком, а не "спасать мир", в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Алексей Федоренко, отец двухлетней малышки Оксаны.

- Алексей, наверное, самый очевидный вопрос: как получилось, что в декрет ушли вы, а не жена? Было ли это решение сложным? Как долго к нему готовились?

- Да, это один из самых частых вопросов, на которые мне приходится отвечать. Все просто - так было финансово выгоднее. В первый год после рождения дочки мы трудились оба. Затем жене предложили новую должность, однако поменялся график - работать два дня через два возможности уже не было. Взвесив все плюсы и минусы, мы решили, что супруга перейдет на пятидневку, а я уйду в декрет. В итоге доход семьи заметно вырос. Как потом оказалось, этот выбор был абсолютно верным не только с точки зрения финансов, но и так называемого психологического комфорта. Мне очень легко дается однотипная рутина по уходу за ребенком. Причем она мне нравится настолько, что я с удовольствием и довольно успешно веду свой блог в Instagram, где рассказываю о буднях папы в декрете. Что касается непосредственно самого решения, оно нам далось весьма просто: сели, поговорили, посчитали, понервничали и определились. У нас с женой не бывает недомолвок. Всегда говорим друг другу все открыто и только правду. К тому же подготовка к декрету у меня была длиною в год: работая посменно, имел время для выполнения всех функций папы с большой буквы.

- Было ли поначалу страшно оставаться один на один с маленьким ребенком?

- Конечно, изначально было немного волнительно. Так же, как делать что-то впервые: сесть за руль автомобиля, устроиться на новую работу. Но опыт - великая вещь, через некоторое время все выполняешь на автомате: смесь, подгузник, пеленка, прогулка, сон - и так по кругу.

- Как отреагировали родственники, знакомые, когда узнали о вашем решении уйти в декрет?

- Близкие и друзья отнеслись к этому нормально. Они и так знали меня как хорошего семьянина, любящего мужа и домашнего человека. Подруга жены так и сказала: "Зная вас, я не удивлена". Конечно, небольшая доля скептицизма была, спрашивали, справлюсь ли. Я справился!

- Помогают ли вам родственники в воспитании малышки? Пользуетесь ли услугами няни, бебиситтера?

- Пять лет назад мы переехали в Беларусь из Украины, все наши родственники остались там, включая мою маму, а теща вообще живет в Италии. Так что одна бабушка - за тысячу километров, а другая - за две, и лишь раз в год они ненадолго приезжают к нам погостить.

Няню, бебиситтера мы пока не приглашали, за два года нужды в этом не было - со всем справляемся сами.

- У вас не возникает чувства неудовлетворенности из-за того, что вы сидите с дочкой, а не работаете?

- Нет, ведь я выполняю одну из самых важных и ответственных задач - воспитание своего ребенка. К тому же, в свободное время я пишу тексты на заказ. Как модно нынче говорить, я копирайтер.

- Вы говорили, что у вас есть блог об отцовстве. Как появилась идея его создать? Приносит ли он доход?

- Идея принадлежит моей жене. Я долго сопротивлялся, ведь считал себя человеком математического склада ума и написать какой-то связный текст казалось непосильной задачей. Однако после первых же своих постов получил невероятный фидбэк от других людей. А дальше понеслось: оказалось, что тексты - это мое, и мне действительно есть что сказать. Для того чтобы блог приносил весомый доход, в него нужно вкладывать много времени, а я не хотел превращаться в родителя, который вечно сидит в телефоне. Сейчас я выделяю себе рабочие часы, когда у дочки дневной сон. Возможно, когда она пойдет в детский сад, займусь блогом основательнее.

- Как распределяются обязанности в вашей семье? Сколько времени в день вы проводите с дочерью, а сколько жена?

- Я занимаюсь дочкой и хозяйством: закупаю продукты, готовлю, убираю и так далее. Супруга работает и по возможности помогает мне. Если мы с женой вдвоем дома, то вместе стараемся проводить время с ребенком. Не бывает такого, что "я сегодня устал (устала) и не трогайте меня".

- То, что малышка меньше времени проводит с мамой, как-то сказывается на их отношениях? К вам дочка испытывает большую привязанность? Супруга не переживает из-за того, что уделяет дочери меньше внимания?

- Еще полгода назад ко мне было больше привязанности. Сейчас этого не замечаем. Дочь спокойно может отпустить маму или папу из дома, одинаково радуется возвращению каждого из нас. Иногда может обижаться, что кто-то долго отсутствовал. В целом для нее сейчас важно, чтобы хоть один из родителей постоянно был рядом. Конечно, жена переживает, что не видит многих первых моментов из жизни Оксаны. Но на сегодня для нас в приоритете благосостояние семьи, которое мы имеем.

- Каких принципов в воспитании дочери вы с супругой придерживаетесь? Бывают ли какие-то разногласия по этому поводу?

- У нас принцип один - вырастить счастливого человека. Разногласия бывают очень редко, мы всегда находим общее решение вопроса.

- Как вы проводите время с дочкой? Опишите стандартный день папы в декрете.

- По-разному. Бывают дни без заданий. Подъем дочки в 8.00-8.30 и совместный завтрак, после чего жена уходит на работу, а мы не спеша собираемся на прогулку. Если погода плохая или нет компании на детской площадке, можем поехать в какой-нибудь детский центр. Далее - обед и дневной сон. Бывает, что днем Оксана не спит. Тогда мы читаем книжки, рисуем, собираем конструктор. Затем у нас полдник, ежедневная поддерживающая уборка в квартире и снова прогулка на улице. Бывают дни, когда я планирую на вечер какое-то задание. Тогда вместо прогулки мы готовим ужин или наводим порядок там, где ежедневной уборки не хватает (плита, духовка, ванная и так далее). Трижды в неделю к 7.00 я хожу на тренировки по кроссфиту. Для этого мне приходится тихонько вставать в 5.30. Домой я возвращаюсь к 9.00, когда моя семья уже позавтракала. Дальше день проходит как обычно.

- Сложно ли было научиться готовить, приучать ребенка к горшку, купать, укладывать спать и так далее?

- Эти вещи оказались одними из самых простых. Ведь все приходит с опытом. Для меня самое сложное, думаю, как и для большинства родителей, - понять, почему ребенок плачет и как его успокоить. К примеру, были моменты, когда от плача спасали только "ритуальные танцы" с игрушкой в руках, и то не всегда. Возможно, станет проще, когда дочь заговорит и сможет объяснить, что случилось.

- Как к вам относятся мамы на детских площадках?

- Поначалу относились как-то отстраненно. Однако спустя некоторое время я все же стал своим. Мы делимся друг с другом советами о прикорме, сне и прочем, также можем поговорить и на отвлеченные темы.

- Как вас поменял декрет? Изменились ли ваши взгляды на жизнь?

- Этот вопрос мне задают как знакомые, так и я сам себе. И ответ все время меняется. Но, пожалуй, самое глобальное изменение одно: с появлением дочки я понял, каково это - переживать за своего ребенка. Также я осознал, что наша девочка не сможет это оценить до тех пор, пока сама не станет мамой.

- Как изменились отношения с женой?

- Кардинально никак. Мы также любим, поддерживаем и понимаем друг друга. У нас не бывает конфликтов. Все недопонимания мы выясняем с помощью беседы. Конечно, стало гораздо меньше времени только для нас двоих как пары. Но это было ожидаемо, и поэтому не так критично. К тому же Оксана пойдет скоро в детский сад, и личного времени будет побольше. А там не успеешь оглянуться - уже школа, институт, и будем мы, как наши родители, сокрушаться: "Ты совсем о нас позабыла, доченька".

- Можете выделить плюсы и минусы для папы в декрете? В целом вы довольны тем, что ушли в декрет вместо жены?

- Главное преимущество в том, что я стал эмоционально ближе своему ребенку, чем многие отцы в нашей стране. Кроме того, это невероятно ценный и интересный опыт. Недостаток, если так можно выразиться, я вижу лишь в том, что потерял квалификацию по каким-то рабочим моментам. Но с другой стороны, за время декрета я окончил курсы по SMM, сейчас прохожу обучение по приготовлению десертов и в дальнейшем планирую в этом направлении развиваться. В целом да, я доволен, однако трудно говорить объективно. Ведь я не был в противоположной ситуации: я на работе, а жена в декрете. Мне не с чем сравнивать.

- Что для вас стало открытием в воспитании ребенка?

- То, что это сложно, но все-таки выполнимо. И не так страшно, как говорят некоторые, хотя, может, мне просто повезло со спокойным ребенком.

- Поделитесь, пожалуйста, какой-нибудь историей, курьезным случаем, которые случились с вами в декрете?

- Меня часто не воспринимают как полноценного родителя и ищут маму. Однажды я сидел в кафе, рядом в коляске спала дочка, ближайшие столики пустовали. Администратор решила проявить бдительность. Она подошла вплотную к моему столику и начала громко спрашивать у девушки в конце зала: "Это ваш ребенок?"

В поликлинике часто интересуются: "А вы один? Тогда передайте маме ...", "А мама не говорила то-то и то-то?"

- Чем в целом папы отличаются от мам?

- На мой взгляд, вопросы ухода за ребенком от пола никак не зависят. Это все равно, что спросить, кто лучше рисует: мужчины или женщины. Технически папа и мама ничем друг от друга в декретном отпуске не отличаются (за исключением, конечно же, грудного вскармливания - здесь не поспоришь). Многое зависит от характера, не каждый готов к бесконечному повторению Дня сурка.

- На ваш взгляд, стоит ли каждому отцу хоть какую-то часть декрета разделить с женой?

- Однозначно стоит, чтобы осознать, каково это быть на работе 24/7. Также чтобы лучше понимать свою жену в том, что ей тоже нужны отдых, помощь, время для хобби, саморазвития и карьеры. И, конечно же, отцам нужно напрямую участвовать в воспитании детей с самых первых моментов их жизни, чтобы сформировать близкие и доверительные отношения.

- Какие у вас планы на будущее?

- Еще 2-3 года назад я даже не представлял, что у меня будет ребенок, я окажусь в декрете, начну вести блог и давать интервью. Полгода назад не думал, что смогу полюбить приготовление десертов настолько, что решусь пойти на обучение по этому направлению. Поэтому сейчас я стараюсь далеко вперед не загадывать, а делать то, что нравится в данный момент. Сегодня я папа в декрете, пишу об отцовстве, занимаюсь кроссфитом, выступаю на соревнованиях и пеку всевозможные вкусности. А что будет дальше - посмотрим!

Фото из личного архива героя

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