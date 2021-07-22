Патент на творчество: как заработать на интеллектуальной собственности - поговорили с экспертами

Какие шансы у Беларуси, недра которой не имеют серьезных полезных ископаемых, совершить экономический прорыв - благодаря уму своих граждан? Что представляет собой система интеллектуальной собственности нашей страны? Эти и другие вопросы стали темой разговора за круглым столом "Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее. К началу Летней школы ВОИС", который состоялся в пресс-центре БЕЛТА в канун открытия этой самой Летней школы, проходящей с 19 по 30 июля.

Владимир Рябоволов

Владимир Рябоволов, генеральный директор ГУ "Национальный центр интеллектуальной собственности" (НЦИС):

- Летняя школа - наш совместный - знаковый - проект такого формата со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, работающей под эгидой ООН. Ее проведение свидетельствует о тесной интеграции Беларуси в мировую систему интеллектуальной собственности. С учетом пандемии в мире прошло только 12-13 школ, и то, что одна из них - у нас, говорит о многом. Хочу отметить, что Беларусь является одним из соучредителей Всемирной организации интеллектуальной собственности, штаб-квартира которой находится в Женеве, притом почти с самого ее учреждения - с 1970 года.

Наша страна постоянно расширяет базу международных договоров, действуя в таких организациях, как ЕАЭС, Евразийская патентная организация и, конечно, ВОИС, членами которой являются более 190 организаций из самых разных стран.

Сегодня Республика Беларусь - участник 32 международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, в 19 из которых административные функции выполняет ВОИС. Мы участвуем в тех из них, которые выгодны экономически. Это позволяет национальным заявителям получать правовую охрану промышленных образцов, товарных знаков на территории стран - участниц этих соглашений по упрощенной процедуре и с минимальными финансовыми издержками, а также дает региональные и международные преимущества регистрации и охраны объектов ИС. Все это способствует интеграции Республики Беларусь в мировую экономику.

- Уникальное место в инфраструктуре ИС занимает Республиканская научно-техническая библиотека. Сегодня это больше чем библиотека. Какую помощь новатор и изобретатель может получить, воспользовавшись ее фондом?

Раиса Сухорукова

Раиса Сухорукова, директор ГУ "Республиканская научно-техническая библиотека":

- На постсоветском пространстве мы вторые - после России - по информационному потенциалу - наличию документов, связанных с ИС. В наших фондах более 55 млн документов. В 2020 году за патентной документацией к нам и в наши филиалы обращались люди из 264 населенных пунктов республики, а также иностранцы. Сегодня читатели могут получить ценный совет, консультацию и у специалистов Центров поддержки технологий и инноваций, которые открылись на наших площадях пяти филиалов библиотеки в областях.

Кроме бесплатных услуг и консультаций библиотека оказывает и платные услуги. Чаще всего они востребованы предприятиями и организациями, заинтересованными в патентном поиске. Благодаря универсальному фонду в 2020 году таким образом обслужили 2002 промышленных предприятия из самых разных отраслей. С 2003 года мы работаем онлайн. Сейчас, во время пандемии, это очень важно, учитывая тот факт, что она также имеет еще и доступ к 160 электронным базам данных, из которых половина - патентные.

Патент - не просто документ, а важнейший источник информации об ИС. Не случайно транснациональные компании содержат в своей структуре патентных аналитиков, которые отслеживают все патентные новинки отрасли. Когда-то патентные службы в Беларуси были на каждом предприятии - теперь они есть не везде.

- То есть, проведя патентный поиск с помощью ваших консультантов, человек (организация) не будет пытаться, условно говоря, изобретать велосипед?

Раиса Сухорукова:

- Иногда пренебрегают этим правилом, забывая о том, что прежде чем выводить товар на рынок, нужно доказать его патентную чистоту. Одна научная лаборатории работала над проектом 5 лет, не проводя патентного поиска, а потом оказалось, что разработанный ими продукт давно имеет авторство.

Или вспомним конфликт белорусских кондитеров, когда те в 2006 году экспортировали партию конфет "Мишка косолапый", "Аленка, "Дюшес", "Барбарис" на российский рынок. Была арестована вся партия. Конфетная война по использованию советских товарных знаков для белорусов закончилась тем, что мы стали выпускать "Любимую Аленку", "Мишку на поляне" и т. д. Сегодня если наши кондитеры хотят завозить продукцию с использованием советских товарных знаков, например в Россию, Казахстан, должны договариваться с местными правообладателями сходных товарных знаков. Не договорился - не вези, чтобы не нести финансовые и имиджевые потери.

- Мы давно не слышали об отечественных Кулибиных. Какие меры предпринимаются в республике по возрождению движения изобретательства и рационализаторства и нужно ли это делать?

Владимир Рябоволов:

- Возрождать нужно однозначно! В стране есть Белорусское общество изобретателей и рационализаторов, но его предстоит наполнить более глубоким содержанием - сделать эту организацию более дееспособной. Нужно, чтобы общество не только популяризировало новаторство, но чтобы оно превратилось в своеобразный отраслевой "профсоюз", способный защищать интересы рационализаторов и изобретателей. Их выбор, их путь - не просто самодеятельное творчество талантливых людей-новаторов. У движения большая история. Для нас важно не потерять традиции, адаптировать их к современным реалиям! Это одно из ключевых направлений государственной политики Республики Беларусь в научно-технической сфере. Поддержка изобретателей и рационализаторов прописана, в частности, в Государственной программе инновационного развития на 2021-2025 годы, а также стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2021-2030 годы.

Патентное ведомство как орган, регистрирующий и предоставляющий охрану ИС, постарается не быть в стороне от решения этой задачи. Мы закончили работу по выработке политики в области ИС для учреждений высшего образования и науки, взяв в основу методологические подходы специалистов различных организаций, в том числе образцового вуза - МГТУ имени Баумана. Она поможет белорусским вузам выстраивать систему, мотивирующую не только ученых, преподавателей, но и студентов, аспирантов, магистров, чтобы те стремились создавать конкретные - конкурентоспособные! - результаты интеллектуальной деятельности, а также выстраивать взаимовыгодные отношения с коммерческими структурами и инвесторами.

- Какой экономический эффект приносит интеллектуальная собственность нашей стране?

Владимир Рябоволов:

- Использование прав интеллектуальной собственности может (и должно) приносить доход и обществу. За последние годы объем отечественного экспорта услуг в отраслях, где высока доля использования ИС, с 2016 по 2020 год вырос с $27 млн до $125 млн. Объем экспорта компьютерных услуг за это время стал больше в 2,5 раза. В 2016 году он был $956 млн, а в 2020 году - более $2,5 млрд. Это говорит о высоком потенциале ИТ-технологий. За 1 квартал рост платы за использование интеллектуальной собственности вырос на более чем 5%, а экспорт компьютерных услуг - почти на 19% к аналогичному уровню 2020 года. И это несмотря на пандемию и ряд других проблем. Мы очень дорожим этим стабильным ростом.

Потенциал страны в научно-технической сфере определяется Глобальным инновационным индексом, согласно которому Беларусь в 2018 году занимала 86-е место, в 2019-м - 72-е, а в 2020-м - 64-е. Рост за 2 года составил 22 пункта, то есть мы динамично развиваемся. По некоторым направлениям - даже опережающими темпами. По экспорту информационно-коммуникационных услуг Беларусь 15-я в мире, по выпускникам по точным инженерным наукам у нас 11-е место. Государственные расходы на одного учащегося среднего уровня образования - 8-е место. В создании мобильных приложений (для телефонов) - первое тместо в мире, то есть мы мировые лидеры! По заявкам на патенты на полезные модели по стране происхождения занимаем 16-е место, что также свидетельствует о высоком научно-техническом и интеллектуальном потенциале.

- О чем говорит сегодня практика лучших предприятий и организаций, которые умеют зарабатывать на интеллектуальной собственности? Что они могут посоветовать конкретным предприятиям и организациям?

Юрий Нечепуренко

Юрий Нечепуренко, начальник научно-инновационного отдела учреждения Белорусского государственного университета "Научно-исследовательский институт физико-химических проблем":

- Ведущие корпорации ежегодно получают сотни миллиардов долларов от использования интеллектуальной собственности. Республика Беларусь идет в фарватере мирового опыта. ИС - дорогостоящий нематериальный актив. Поэтому весь наукоемкий высокотехнологичный бизнес наших предприятий должен быть основан на эффективном управлении ИС. Есть несколько классических способов, как заработать на использовании ИС.

Первый способ (основной). Использовать объекты ИС в собственном производстве. Наши субъекты хозяйствования выпускают товары и оказывают услуги, которые должны иметь правовую охрану на всех мировых рынках. Пример тому - опыт нашего института. И хотя мы являемся научно-исследовательской организацией, в собственном производстве за последние годы использовали 34 объекта ИС: 24 изобретения, 4 товарных знака, 7 ноу-хау. Выпустили и реализовали товарной продукции более чем на $41 млн в эквиваленте.

Кроме этого, институт вместе с другими предприятиями страны получил более 40 патентов на изобретения. Половина внедрена на этих же предприятиях, которые выпустили товарной продукции на сотни миллионов рублей. Это лекарственные средства, дизельное биотопливо, средства для дактилоскопической экспертизы, малотоннажная химия для сельского хозяйства, предприятий Минэнерго.

И мы такие не одни. Например, Полоцкий государственный университет создал прибор для экспресс-анализа нефтепродуктов, запатентовав его с одной французской фирмой в 13 странах мира. Прибор выпускается почти 20 лет. За это время ПГУ получил 1,2 млн евро за использование их изобретения.

Второй способ. Лицензирование. Можно предоставлять право использования объекта ИС и получать за это хорошие деньги. Объем мировой лицензионной торговли составляет $400 млрд в год.

В Беларуси активно пользуются этим способом. На начало 2021 года в НЦИС зарегистрировано более 6,7 тыс. лицензионных договоров и 625 договоров франчайзинга.

В области изобретений лидирует научно-образовательный сектор: Национальная академия наук, университеты и другие организации Министерства образования - 40% всех изобретений в стране, которые активно лицензируются. Например, организации НАН продали в Беларуси 550 лицензий, а в Российской Федерации - 175. За 15 лет на их счет поступило $5,8 млн роялти. Институты и университеты Министерства образования заключили 59 лицензионных договоров, доход от которых составил более $2 млн. Только наш институт получил порядка $380 млн. Мы продали 7 лицензий предприятию "Унитехпром" БГУ, которое выпустило по ним продукции на сумму около $2 млн.

Третий способ. Продать или внести в уставный фонд предприятия. Если вам объект ИС не нужен - вы его можете продать. Наше законодательство позволяет при формировании уставного фонда до 50% средств вносить в качестве не денежного вклада. То есть благодаря компьютерной программе, товарному знаку, секрету производства вы можете стать совладельцем предприятия. За границей этим активно пользуются наши флагманы - МТЗ, БЕЛАЗ, "Амкодор", "Гомсельмаш". Они создали десятки СП за пределами Беларуси, внося в их уставной фонд ИС - преимущественно ноу-хау, конструкторско-технологическую документацию.

Республика Беларусь активно коммерциализирует свою интеллектуальную собственность.

- Как повысить осведомленность о возможностях ИС в развитии предпринимательства, росте эффективности бизнеса?

Альберт Таипов

Альберт Таипов, председатель Ассоциации защиты интеллектуальной собственности "БелБренд":

- Мы много работаем с молодежью. Она золотой фонд новаторов и изобретателей страны. В последнее время для нее вместе с ГКНТ и НЦИС провели ряд полезных и познавательных форумов и конкурсов: международный форум "Антиконтрафакт", несколько международных семинаров ВОИС, Международный конкурс социальной рекламы, Республиканский конкурс студенческих работ, серию круглых столов "НЕтворческий вопрос: как защитить интеллектуальную собственность в реалиях креативной экономики?".

Молодежь сегодня демонстрирует примеры уникальных разработок и предложений. Например, ребята из Зельвенской гимназии №1 стали победителями ежегодного конкурса на лучший инновационный проект, предоставив на суд жюри свою работу ZNOVA - технологию производства бумаги из тростника. Еще одним победителем конкурса стал медицинский стартап "Нейросеть для классификации ренгентовских снимков при COVID" студента БГМУ Андрея Капитонова. Лучшие проекты-победители мы продвигаем в стране и за рубежом. Например, проект "Бумага из тростника" получил поддержку Евразийской творческой гильдии в Лондоне. В Санкт-Петербурге вот уже более трех лет бегает современный комфортный трамвайчик "Чижик", изготовленный в Фаниполе по дизайн-проекту студентов автотракторного факультета БНТУ. Как видим, молодежь способна менять мир, делать его лучше и зарабатывать на этом реальные деньги.

- Кто попал на занятия Летней школы ВОИС и что делать тем, кому не повезло прослушать курс лучших международных специалистов в области ИС?

Владимир Рябоволов:

- Там обучаются люди достаточно подготовленные - патентоведы, патентные поверенные, студенты, преподаватели. Для того чтобы попасть в летнюю школу ВОИС, нужно было пройти первичную подготовку в академии этой организации. В НЦИС также есть курсы для подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности. В этом году планируем обучить более 500 всех желающих. Но этого недостаточно. Считаю, что каждый вуз, который связан с ИС, должен иметь специальные программы обучения, адаптированные к видам деятельности выпускников - медицина, архитектура, строительство, технологии и т.д. Нужно сделать так, чтобы ИС стала качественным инструментом, способным потенциальное творчество людей вывести на высокий экономический уровень. У нас нет больших ресурсов, дающих возможность извлекать природную ренту. Наш главный стратегический ресурс - это интеллектуальная деятельность нашего населения.

Интеллектуальная собственность - сложное юридическое и одновременно экономическое понятие. Это результаты творческой деятельности человека, которые охраняются законом. Сюда относятся 2 группы ИС. Первая - объекты права промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, секреты производства, товарные знаки, фирменные наименования, географические указания.

Вторая группа - объекты авторского права и смежных прав, сюда входят произведения науки, литературы, компьютерные программы, фонограммы и многое другое. Источниками правового регулирования в этой сфере выступают Гражданский кодекс, а также ряд специальных законов и постановлений.

О структуре инфраструктуры ИС Беларуси. Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ), который реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) - специально уполномоченная государственная организация, обеспечивающая охрану прав на объекты ИС. НЦИС - это еще и организация по коллективному управлению имущественными правами авторов и иных правообладателей. В структуру ИС входят: коллегия Верховного суда по ИС, институт патентных поверенных, оценщики объектов ИС, а также патентоведы на предприятиях, занимающиеся вопросами охраны и защиты конкретных объектов ИС. Хранит патентные документы Республиканская научно-техническая библиотека.

Выросли география и объемы охраны наших товаров и услуг на внешних рынках. Активно используется регистрация товарных знаков как по национальной, так и международной процедуре. По Мадридскому (международному) соглашению отечественные предприятия подали около 2,5 тыс. заявок. Сегодня каждая 250-я заявка в мире - белорусская. 94% товарных знаков зарегистрированы по международной процедуре. Только товарный знак "Белшина" в 80 странах.

Тамара МАРКИНА,

Фото Егора Павлющика,

газета 7 Дней.-0-