Пандемия коронавируса для экономик большинства стран мира и интеграционных объединений стала настоящим шоком: остановлены многие промышленные производства, прерваны традиционные кооперационные цепочки. О том, какая ситуация складывается в промышленности Евразийского экономического союза, об обеспечении граждан стран ЕАЭС лекарствами и вакцинами, а также о некоторых других темах корреспондент БЕЛТА побеседовал с директором Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николаем Кушнаревым.

- Николай Геннадьевич, если позволите, начнем с самого актуального: производства вакцин от коронавируса на территории ЕАЭС. Складывающаяся ситуация такова, что жителям стран союза вряд ли стоит рассчитывать на скорое получение вакцин из-за пределов ЕАЭС. Сможет ли союз защитить своих граждан собственными силами?

- Уверен, что сможет. Утверждать так есть все основания. На данный момент уже подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимодействии в сфере создания совместных производств России с Беларусью и Казахстаном, налажен трансфер соответствующих технологий. Как вы знаете, Россия уже наладила выпуск собственных вакцин. Ожидается, что в этом квартале производство вакцины от коронавируса начнется в Беларуси. Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с казахстанской стороной в настоящий момент прорабатывает вопрос создания нового совместного предприятия по производству вакцин в Караганде.

Кроме того, промышленным блоком комиссии и РФПИ активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана. О сроках и формах сотрудничества пока говорить рано - в ближайшее время еще предстоит провести ряд совещаний для уточнения деталей. Однако все участвующие стороны понимают важность оперативного решения этой задачи, поэтому можно быть уверенным, что вскоре все вопросы будут согласованы.

Развитие совместных производств вакцины было также одной из тем обсуждения на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с руководством Евразийского банка развития в декабре 2020 года. Представители банка выразили готовность оказать финансовую поддержку созданию производств вакцины на территориях стран союза.

- А как обстоят дела с лекарственным обеспечением? Критична ли зависимость ЕАЭС от зарубежных фармацевтических производителей?

- В условиях сложной эпидемиологической обстановки, высокой нагрузки на системы здравоохранения, потребности в производстве большого количества вакцин против COVID-19 жизненно важным является объединение усилий стран союза в борьбе с пандемией, объединение научно-исследовательских и производственных потенциалов. Углубление кооперационных связей будет способствовать не только удовлетворению потребностей стран - членов ЕАЭС в необходимых объемах готовой вакцины, но и развитию отечественных производителей лекарственных средств, которые испытывают сейчас значительные трудности.

В начале лета прошлого года стало очевидным, насколько сильно коронавирус ударил по фармацевтической промышленности. Многие зарубежные производители, которые десятилетиями являлись поставщиками лекарственных средств, прекращают экспорт, разрывают устоявшиеся эффективные цепочки поставок и тем самым заставляют фармпроизводителей ЕАЭС искать новых партнеров. Производители вынуждены закупать более дорогие компоненты для производства лекарственных препаратов, что, естественно, не идет на пользу конечным потребителям. В связи со срывом поставок компонентов лекарственных средств из третьих стран союзная система здравоохранения в первую волну пандемии не смогла в полной мере загрузить свои производственные возможности и обеспечить бесперебойную поставку лекарственных средств.

Для выхода из этой кризисной ситуации госорганы и отраслевые фармацевтические объединения ЕАЭС признали необходимым обеспечить лекарственную безопасность на территории союза. В результате комиссией разработан проект плана мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе. К слову, одним из мероприятий этого плана является развитие совместных производств вакцин. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается в ЕЭК при участии фармпроизводителей союза.

- Пандемия повлияла не только на фармацевтическую отрасль, но и на другие сектора промышленности ЕАЭС. Какова ситуация сейчас?

- 2020 год стал непростым для экономики союза. Пандемия коронавируса COVID-19 оказала неблагоприятное влияние на все ее сферы, затронув в том числе и промышленность.

Между тем промышленность всегда играла в экономике Евразийского экономического союза важную роль: на сегодняшний день она формирует 27% суммарного объема ВВП входящих в союз стран. За пять лет реализации принятых в 2015 году Евразийским межправительственным советом основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС удалось добиться хороших результатов. За это время промпроизводство в странах союза выросло более чем на 12%, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности - на 13,8%. Взаимные кооперационные поставки между государствами ЕАЭС увеличились на 53%, общий объем взаимной торговли промышленной продукцией возрос на 34%. Более чем на 11% увеличился объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности в третьи страны.

Однако влияние пандемии внесло свои коррективы. Сейчас есть точные данные только за период с января по сентябрь 2020 года, за который промышленное производство в целом по ЕАЭС снизилось на 2,6%: снижение объемов произошло в России, Кыргызстане, Беларуси. В Казахстане промышленность показала нулевой темп прироста. Единственным государством-членом, характеризующимся по итогам 9 месяцев 2020 года наращиванием объемов, стала Армения.

Стоит отметить, что обрабатывающая промышленность в январе-сентябре 2020 года показала более высокие результаты по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост объемов производства зафиксирован в 11 отраслях из 21. Положительные темпы прироста продемонстрировали фармацевтика (+24%), производство текстильных изделий (+10,9%), производство готовых металлических изделий (+5,7%), химическая промышленность (+5,1%), пищевая промышленность (+4,1%), производство машин и оборудования (+4%), производство бумаги и бумажной продукции (+3,9%), электронно-оптическая промышленность (+3,2%), а также производство мебели (+3%).

Если сравнивать ситуацию в промышленности союза в 2020 году в целом, то можно сказать, что она ощутимо лучше, чем в других сферах экономики. Рост или сохранение динамики промышленного производства отмечены в двух государствах-членах, в то время как ВВП, инвестиции в основной капитал, грузооборот и пассажирооборот снизились во всех странах союза, а оборот розничной торговли - во всех, за исключением Беларуси.

В сопоставлении с мировой обрабатывающей промышленностью, несмотря на пандемию и закрытие внешнего контура границ, обрабатывающая промышленность ЕАЭС в III квартале 2020 года показала значительное восстановление динамики производства по сравнению с II кварталом. По динамике объема выпуска продукции по отношению к соответствующему периоду предыдущего года обрабатывающая промышленность ЕАЭС опередила показатели большинства экономических и региональных классификаций стран мира.

Эти итоги тесно связаны с совместной работой стран союза по созданию на наднациональном уровне условий для развития и углубления кооперации, принятием оперативных мер по поддержке системообразующих отраслей промышленности.

Одним из направлений такой работы является взаимодействие на уровне торгово-промышленных палат стран ЕАЭС. В декабре 2020 года под эгидой промышленного блока Евразийской экономической комиссии состоялась конференция о механизмах поддержки кооперационных проектов в ЕАЭС. Главы торгово-промышленных палат стран союза обсудили вопросы внедрения наиболее востребованных механизмов поддержки промышленности, таких как компенсация части процентной ставки по экспортным кредитам, софинансирование затрат по участию в выставках совместно произведенной продукции в третьих странах, льготное финансирование инвестиционных проектов.

- Есть ли дальнейшие планы по развитию кооперации в ЕАЭС и процессов импортозамещения?

- Вопросы углубления евразийской кооперации и импортозамещения отражены в Карте индустриализации ЕАЭС. Этот документ разработан по поручению Евразийского межправительственного совета, он уже утвержден в ноябре 2020 года на заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении, в которую входят руководители промышленных ведомств государств союза. В Карту индустриализации включены почти 200 крупных реализуемых и планируемых инвестиционных и кооперационных проектов на общую сумму $194,5 млрд. Это проекты в авиа- и судостроении, автомобильной и легкой промышленности, металлургии, промышленности строительных материалов, фармпромышленности, производстве строительно-дорожной, специальной и коммунальной техники, сельскохозяйственном и лесном машиностроении, станкоинструментальной, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, в энергетическом машиностроении, кабельной и электротехнической промышленности. Представлены проекты всех стран союза: от Беларуси - 31 проект, Армении - 8, Казахстана - 38, Кыргызстана - 4, России - 96.

В документе отражены технологические направления, по которым в Евразийском экономическом союзе имеется необходимость в импортозамещении и есть предприятия, готовые участвовать в реализации соответствующих проектов. Это более 500 технологических направлений в 30 отраслях: помимо вышеперечисленных также спортивная индустрия, производство детских товаров, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, оборудования и изделий сельскохозяйственного назначения, военная и медицинская промышленность и т.д.

Планируется, что после итоговой актуализации в I квартале 2021 года Карта индустриализации ЕАЭС будет размещена на сайте союза.

- Как развивается сотрудничество стран ЕАЭС в высокотехнологичных промышленных отраслях, к примеру, в космической сфере?

- Евразийский межправительственный совет 17 июля 2020 года утвердил первую межгоспрограмму союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Документ намечено реализовать в течение 2021-2025 годов.

Межгоспрограмма позволит использовать преимущества единого экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран союза, привлечь к участию в работе над проектом все союзные государства, включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами, и в итоге получить значительно больший общий результат, доступный всем участникам проекта.

Кроме того, в настоящее время промышленным блоком ведется разработка межгосударственной программы "Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах - членах Евразийского экономического союза". Документ находится на согласовании в правительствах стран ЕАЭС. Он направлен на ускорение технологического развития энергетического комплекса, обеспечение энергетической безопасности и повышение конкурентоспособности продукции энергетического машиностроения государств ЕАЭС.

- В некоторых СМИ появились утверждения, что развитию рынка электромобилей мешают существующие в ЕАЭС барьеры. Что вы можете сказать на этот счет?

- Коллегия Евразийской экономической комиссии 29 декабря 2020 года приняла план мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими, гибридными двигателями и двигателями, работающими на природном газе, в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы. Этот план принят в целях организации и развития на территории ЕАЭС высокотехнологичной, экологичной, энергоэффективной инновационной продукции отрасли автомобилестроения и сопутствующих отраслей промышленности, а также вовлечения в кооперационные цепочки совместного производства производителей государств - членов союза.

Документ предполагает реализацию мер поддержки производства в том числе электромобилей: субсидирование, предоставление налоговых и таможенных льгот и т.д. Предусматривается реализация системы мер по стимулированию использования таких транспортных средств, например, освобождение их владельцев от уплаты транспортного налога, представление права пользования бесплатными парковками, бесплатного проезда по платным дорогам и многое другое. Эти меры, как нам представляется, будут способствовать развитию рынка электромобилей в странах ЕАЭС.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-