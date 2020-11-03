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03 ноября 2020, 11:20
Арина Пехтерева

Представительница Беларуси на детском "Евровидении" о песне, шансах на победу и вере в себя

Арина Пехтерева
Арина Пехтерева
Представительница Беларуси на детском "Евровидении"

Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева с песней "Пришельцы". Юная исполнительница - победительница многих республиканских и международных вокальных конкурсов и фестивалей. Арина награждена серебряным медальоном "Всемирной ассоциации фестивалей WAF", участвовала в престижном российском телепроекте "Голос. Дети", дважды стипендиат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. При этом Арина покоряет не только своим изумительным вокалом, но прежде всего позитивом и открытостью. С исполнительницей побеседовала корреспондент БЕЛТА.

- Арина, у тебя за плечами уже много побед в самых различных музыкальных проектах, но что значит победа в национальном отборе детского "Евровидения"?

- Для меня это самая главная ступенька, потому что с самого детства я мечтала попасть на сцену детского "Евровидения". Это самый большой и главный проект в моей жизни.

- Как долго шла к своей мечте?

- Для меня это четвертая попытка. На детском "Евровидении" я была и гостем, и глашатаем, и даже членом жюри. Но в этот раз захотелось побывать представительницей Беларуси, и все получилось.

- Как думаешь, что помогло победить в национальном отборе?

- Все соединилось - и образ, и песня. Здесь важно все до мельчайших деталей. Очень важен и смысл песни.

- Песню "Пришельцы" нельзя назвать детской, поскольку она в меру философская. Как вообще она появилась?

- Песню мы писали весной. В это время как раз начиналась пандемия коронавируса. Люди перестали видеться, общаться. Этой композицией я хочу сказать, что мы все пришельцы. В том смысле, что пришли на землю, но не ценим, что у нас есть. Разрушаем землю своими руками и не задумываемся, что сохраним для потомков. Надеюсь, что мы, дети, сможем сделать этот мир лучше.

- Трудно не заметить твой вокал, а конкурсная композиция уже в нацотборе выглядела профессионально.

- Я пою с 6 лет. И можно сказать, что готовлюсь к детскому "Евровидению" полжизни.

- Твой образ, номер претерпят какие-либо изменения?

- Изменения, конечно, будут. Но мы пока не будем раскрывать все секреты. Вы все это сможете увидеть и оценить сами. Уверяю, будет что-то интересное, просто бомба.

- Всегда трудно угадать предпочтения европейской публики. Чем планируешь покорять европейского зрителя?

- Силой голоса и песней. Мне кажется, что песня всем очень понравится.

- Как думаешь, победить удастся?

- Я уверена, что смогу доставить своим исполнением людям большую радость. Что касается победы, не могу сказать заранее. Думаю, что у меня очень хорошие шансы. У меня сильная песня, и я в себя верю.

- Наверное, немного сожалеешь, что в этом году конкурс пройдет в онлайн-формате?

- Это немного печально, что мы не сможем поближе познакомиться и пообщаться с конкурсантами из других стран. Но, мне кажется, организаторы сделали правильно, что выбрали такой формат, беспокоясь о нашем здоровье. Кстати, со многими мы уже подружились в социальных сетях, общаемся, ведем прямые эфиры.

- Наверное, сейчас у тебя совсем нет свободного времени, все занимает подготовка к конкурсу?

- На школу, к сожалению, сейчас времени не хватает. У меня очень насыщенный график. Но мне это даже нравится. Сейчас в жизни происходит очень много ярких, интересных моментов. Я живу в Могилеве и езжу в Минск на репетиции. Занята каждая минута на протяжении дня, но я этим всем просто живу. Согласитесь, кому в 12 лет не понравится не ходить в школу?

- Как отнеслись одноклассники к твоей победе в национальном отборе?

- Очень хорошо. Меня все поддерживают, сказали: "Ну наконец!". Потому что они видели тот долгий путь, который мне пришлось пройти на пути к "Евровидению". Все были за меня рады и поздравляли.

- Кроме пения, чем еще любишь заниматься?

- Я занимаюсь на фортепиано, рисую. Очень нравится гулять. Сейчас я часто бываю в Минске и у меня уже появилось много любимых мест для прогулок. Думаю, что со временем их станет еще больше. Мне вообще нравится Минск. Это очень красивый город. Кроме того, у меня есть собака Персик. Он снимался в моих визитках и уже достаточно популярен. У меня еще живут кошка и попугаи.

- Многие исполнители говорят, что на сцене всегда ощущается поддержка зрителей. Ты ее чувствуешь?

- Думаю, что многие знают обо мне, следят за творчеством и верят в мою победу.

- Подписчиков стало больше за это время?

- Да, подписчиков стало больше на целую тысячу. Поступает очень много вопросов. Я делаю прямые эфиры. В том числе подключаются люди из-за рубежа. Это, кстати, хорошая возможность подтянуть английский, когда отвечаешь на вопросы. Конечно, такое внимание очень приятно.

- Кем видишь себя в перспективе? Карьера певицы - это профессия или хобби?

- Моя профессия однозначно будет связана с творчеством, но пока точно я не могу сказать. Хотелось бы, конечно, выпустить свой альбом. Сейчас уже есть мои авторские песни. Думаю, впереди еще много интересного.

- Арина, насколько важно детям видеть цель и не сдаваться чего бы это ни стоило?

- Самое главное - верить в себя и ни в коем случае не останавливаться. Это частая ошибка, когда у детей что-то не получается и они говорят: все, это не мое. Так делать нельзя. Да, бывают провалы, но нужно держаться и идти дальше. Потому что это все - опыт.

- Кто твой самый главный критик?

- Моя сестра Инара. Но так и должно быть, ведь она моя старшая сестра. А мне, конечно же, нравится все, что я делаю.

- Все меньше времени остается до финального шоу. Знаю, что ты уже опробовала студию "600 метров" Белтелерадиокомпании. Какие впечатления?

- Сцена, действительно, очень красивая. Эмоции захватывают, когда все внимание сконцентрировано на тебе. Я хочу всем сказать большое спасибо за поддержку. Мне приятно, что моя песня понравилась белорусскому зрителю. Надеюсь, что она затронет сердце и европейской публики.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

Фото из личного архива героини.

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