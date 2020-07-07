Президентскому спортивному клубу уже 15 лет. За прошедшее время сделано немало, но еще больше предстоит сделать, ведь благим делам нет предела. О первых шагах, дальнейшем становлении, развитии и задумках на будущее корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Центрального совета клуба Дмитрий Лукашенко.

- Президентский спортивный клуб за 15 лет стал значимым игроком на спортивном поле Беларуси. С чего все начиналось? Какова была первоначальная идея, кто был инициатором?

- Началось все с инициативы многих легендарных белорусских спортсменов и функционеров, которые предложили создать организацию для поддержки белорусского спорта, особенно по детскому и массовому направлениям. Эта инициатива была поддержана Президентом, он стал главой попечительского совета клуба.

- Сложно ли было найти свою нишу на спортивной карте страны, как шла реализация первых проектов клуба?

- Президентский спортивный клуб изначально сфокусировался на поддержке детско-юношеского спорта, спортсменов-любителей, возрождении массовых турниров. Этой сфере не всегда оказывалась достойная поддержка. Если откровенно говорить, то детскому спорту редко когда хватало необходимого внимания. Поэтому клуб быстро нашел свое место среди спортивных организаций, стал получать большое количество предложений, да и сам активно инициировал целый ряд совершенно новых проектов. Кроме запуска главного проекта - стипендий Президентского спортивного клуба - это была разработка платформы для онлайн-уроков на созданном клубом портале openchess.by, оснащение шахматных секций необходимой техникой по проекту "Открытые шахматы". В стартовый период деятельности клуба обновлялась материальная база лыжных и биатлонных школ, реализовывались другие проекты.

- Президентский спортивный клуб благодаря своей активной деятельности стал завоевывать все больший авторитет не только в стране, но и за ее пределами.

-Сейчас мы работаем со всей спортивной отраслью страны, активно взаимодействуя в первую очередь с Министерством спорта и туризма, Национальным олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом, федерациями и ассоциациями по видам спорта, управлениями спорта в регионах и другими организациями. Клуб в последние годы существенно расширяет международные связи и активно выстраивает взаимодействие с иностранными спортивными организациями. Отмечу, что 15 ноября 2019 года Президентский спортивный клуб был принят в члены Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА), которая является ведущей организацией в мире по развитию массового спорта. Вступление в ТАФИСА позволяет клубу наладить сотрудничество с ключевыми мировыми организациями в сфере массового спорта, обмениваться опытом по вопросам спортивно-массовых мероприятий, улучшить качество проведения детских и массовых соревнований в Беларуси, а также привлекать ТАФИСА к участию в них. Подписан меморандум о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту, который стал отправной точкой нового этапа нашего сотрудничества. В рамках реализации положений меморандума баскетбольный фарм-клуб "Цмокi-Мiнск", волейбольный клуб "Энергия" и гандбольный клуб "БГУФК-СКА" за счет принимающей стороны выступили в соответствующих международных турнирах в ОАЭ.

- Теперь давайте, пожалуй, о главном - поддержке юных белорусских спортсменов и их наставников. Ведь именно из детско-юношеских школ в большой спорт приходят будущие триумфаторы олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

- Все верно, клуб активно инвестирует в развитие будущих профессиональных спортсменов и непрерывно охватывает все новые и новые этапы их подготовки. Сначала это были стипендии, которые помогают ближайшему резерву нашей спортивной элиты выйти на европейский и мировой уровень. Тут клуб занял прочные позиции, проект известен всем и уже дает весомые результаты. Спускаясь на ступеньку ниже, мы попадаем в детско-юношеские спортивные учреждения, где также присутствует клуб. Благодаря проектам "Олимпийский выбор" и "Олимпийский путь" клуб уже вложил порядка $350 тыс. в улучшение условий, новое оборудование, повысил мотивацию тренеров и наставников работать дальше на этом уровне. Сейчас клуб с помощью экспериментального проекта "Олимпийский талант" погружается в новые неизведанные глубины детского профессионального спорта.

Поиск спортивных талантов с помощью современных информационных и медицинских технологий должен позволить нам помогать школам, училищам, федерациям находить ребят, которые имеют нужные таланты для конкретного или целого ряда видов спорта, и существенно сокращать издержки на поиск и подготовку будущих чемпионов. Здесь мы идем в авангарде мирового спорта и надеемся, что это позволит Беларуси выйти на ведущие позиции в мире. Таким образом, мы можем говорить, что клуб активно участвует во всех стадиях развития будущих профессиональных спортсменов.

- Понятно, что нельзя обойти вниманием и массовые турниры по самым популярным видам спорта - "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Снежный снайпер", "Стремительный мяч"...

- И этот список постоянно растет. Сейчас в линейку детских массовых турниров добавились "Белая Ладья" (шахматы), "Мяч над сеткой" (волейбол), "Золотая ракетка" (большой теннис). Этот список можно дополнить спортивно-благотворительным проектом "Смелый шаг" (таиландский бокс). Клуб очень тесно работает с федерацией легкой атлетики по проекту "300 талантов для Королевы".

Многие турниры были выведены на новый уровень. Так, республиканский финал "Снежного снайпера" теперь проходит в лучшем биатлонном комплексе страны - РЦОП "Раубичи". Финал "Кожаного мяча" обрел постоянную прописку в Минске на полях комплекса одноименного футбольного клуба. Решающие поединки "3олотой шайбы" проходят на льду "Чижовка-Арены". Республиканский финал "Белой Ладьи" выбрал себе логичное расположение в РЦОП по шахматам, а "3олотая ракетка" - в РЦОП по теннису. Школьники и начинающие спортсмены получают возможность выступать на лучших аренах страны, что часто запоминается им на всю оставшуюся жизнь и служит дополнительной мотивацией заниматься спортом дальше.

Президентский спортивный клуб уделяет внимание повышению уровня организации соревнований не только республиканских финалов, но и активно работает с регионами и местными стартами. Так, для каждого района республики было приобретено и безвозмездно передано около 1,5 тыс. современных пневматических винтовок и мишенных установок в рамках "Снежного снайпера".

- Огромную роль Президентский спортивный клуб играет и в переходе молодых атлетов в спорт высших достижений - имею в виду стипендии клуба самым перспективным спортсменам и тренерам.

- Тут достаточно одного простого примера. Практически все наши олимпийские чемпионы последних лет были в разное время стипендиатами Президентского спортивного клуба. Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Гуськова, Владислав Гончаров - все они прошли через программу стипендий, которая в разной степени и в разное время оказалась подспорьем для восхождения к олимпийских вершинам. Этот проект существует практически с момента основания клуба и во многом стал его "главным хитом". Его базовые принципы остались прежними, но реализация постоянно меняется, активно используются новые инструменты и возможности современных технологий. Была разработана собственная система коэффициентов для начисления размера стипендий, которая включает в себя около десятка критериев, а также система поощрения для тех, кто прогрессирует или не сбавляет обороты.

С 2018 года внедрен принцип подачи анкеты и всех документов соискателя в электронном виде через интернет. Это способствовало большей открытости проекта и значительно упростило процедуру регистрации кандидатов на получение стипендий. В 2019 году в партнерстве с одним из белорусских банков запущена эксклюзивная банковская программа. Она предусматривает более выгодные и удобные для стипендиатов условия пользования финансовой поддержкой. Если говорить о количественных показателях, то за все время существования проекта клуб начислил около 2 800 стипендий молодым и перспективным спортсменам и тренерам, а общий объем выплат стипендий за 15 лет составил порядка $9,3 млн.

- Отдельного внимания заслуживает ряд хоккейных проектов.

- Начнем с чемпионата города Минска среди любительских команд. Он является хорошим примером, как относительно сложный в освоении и не самый дешевый вид спорта становится массовым и завоевывает популярность. В последнем розыгрыше чемпионата города принимали участие 50 любительских команд (20 лет назад их было всего 5), в прошлом сезоне на лед выходили более 1 200 игроков. И это далеко не все желающие. Сейчас мы проводим достаточно жесткий отбор среди желающих поучаствовать в турнире, команды должны соответствовать определенным организационным критериям.

Мы видим в стране продолжающийся хоккейный бум. Ряд команд и игроков ездят на матчи из других городов и даже стран. Остро стоит вопрос свободного льда, так как в среднем в ходе сезона проводится больше трех матчей в день и задействованы минимум две минские арены. Появляется все больше корпоративных команд с соответствующей поддержкой и организацией, многие коллективы проводят регулярные тренировки, сборы, предсезонные спарринги и турниры, формируют тренерский штаб и даже привлекают статистиков-аналитиков. Если уровень игры у многих участников любительский, то подход к делу все чаще профессиональный, который идет прежде всего от увлеченности любимым видом спорта и желания быть частью сплоченного коллектива.

На международной арене зарекомендовал себя турнир юниорских хоккейных сборных "Кубок Президентского спортивного клуба". Он существует с 2007 года и является единственным международным турниром по хоккею среди сборных команд, который проводится в Беларуси на постоянной основе. К нему проявляют большой интерес многие хоккейные страны. Так, в прошлом году свое желание принять участие в Кубке Президентского спортивного клуба выразила сборная Финляндии, традиционно являющаяся одной из сильнейших хоккейных держав на юниорском уровне. Также в одном из последних розыгрышей турнира команда Словакии ввиду слабых результатов была заменена командой Казахстана, после чего с личной просьбой вернуть команду в пул участников минских соревнований обратился нынешний президент Словацкого союза хоккея на льду Мирослав Шатан.

Президентский спортивный клуб активно участвует и в традиционном Рождественском турнире, настоящем фестивале хоккея, где проводится множество поединков самого разного уровня. Он также стал площадкой для обмена опытом и важных встреч, стал поводом для официальных визитов и неформальных встреч со старыми друзьями. В рамках турнира ежегодно проходит благотворительная акция "Рождественская традиция", которую клуб проводит вместе с федерацией хоккея Беларуси.

- В этой связи у любителей спорта возникает резонный вопрос - откуда Президентский спортивный клуб, являющийся общественным объединением, черпает средства для поддержки спортсменов и тренеров?

- Прежде всего следует отметить, что деятельность Президентского спортивного клуба не финансируется из государственного бюджета. Средства клуба формируются из вступительных, годовых и целевых взносов, пожертвований, доходов от предпринимательской деятельности.

- Напоследок, уж извините за банальность: что дальше, каковы идеи и планы на будущее?

- Президентский спортивный клуб сейчас активно работает над развитием нового экспериментального проекта "Олимпийский талант" по отбору одаренных детей для занятий спортом. Он родился из инициативы белорусской федерации биатлона по поиску талантливых детей для своего вида спорта. После нескольких лет плодотворной работы проект было решено расширить, передать под управление клуба и подключить другие виды спорта, которые культивируются в Беларуси.

Для реализации проекта специально создана компьютерная программа, в которую внесены данные и результаты тестирования учеников 5-7-х классов всех школ страны. Тестирование предполагает применение современных научно обоснованных методов, исследование функциональных возможностей организма. Это позволяет определить способности ребенка к достижению высоких результатов в том или ином виде спорта. Программа может стать хорошим подспорьем в работе наших специалистов по поиску конкурентоспособного на мировой арене спортивного резерва. Один из этапов проекта уже реализован, в базе данных по состоянию на лето 2020 года находятся результаты тестирования в школах более 77 тыс. обучающихся из 2615 учебных учреждений. Сейчас ожидаем более активного участия федераций и союзов по видам спорта и проявления их заинтересованности в талантах. Замечу, что похожие проекты по поиску талантов уже работают в ряде стран и демонстрируют впечатляющие результаты. Всю информацию о проекте можно получить на только что запущенном сайте талент.бел.

Также клуб совместно с Белтелерадиокомпанией работает над возрождением популярного проекта "Вас вызывает Спортландия". Уже подготовлено несколько вариантов концепций, сейчас изучается возможность их воплощения. Надеемся, что школьники выйдут на старты республиканской "Спортландии" уже в 2021 году.

Активная и кропотливая деятельность Президентского спортивного клуба позволяет нам уверенно смотреть в будущее, реализовывать все более амбициозные проекты, улучшать условия для подготовки к ответственным стартам и, наконец, достигать триумфа. Ведь мы все вместе работаем на благо белорусского спорта и побеждаем тоже вместе!

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