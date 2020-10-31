Сложная эпидситуация в мире принесла владельцам фитнес-клубов немало неприятных сюрпризов: они одни из первых ощутили на себе влияние пандемии. Однако трудности их только закалили. Многие перешли в онлайн, организовали занятия на свежем воздухе. О последних трендах в фитнес-индустрии, подходе к клиентам, онлайн-тренировках и фитнес-турах по Беларуси корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель одной из столичных студий фитнеса и танца Ольга Гомолко.

- Ольга, с чего началось ваше увлечение спортом? Как пришли в профессию?

- С танцев. Я была членом команды поддержки, занималась чирлидингом. Танцы и фитнес достаточно разные сферы, но при этом очень тесно переплетены. Там же впервые я попробовала себя в роли тренера. Мне предложили помочь провести силовую часть занятия. Я была, конечно, не совсем к этому готова, но не упустила возможность.

- Как решились создать собственную студию? Сколько времени прошло от появления идеи до реализации? С какими трудностями столкнулись?

- Я всегда точно знала, что у меня будет собственное дело. Во время учебы в университете уже стало понятно, в какой сфере хочу развиваться дальше. Помню, как на пятом курсе в один из вечеров я решила на листке бумаги написать бизнес-план фитнес-студии, который как память храню до сих пор. На тот момент у меня было очень много энергии, перемешанной со страхом и интересом. На выпускном в феврале 2014 года я рассказала о своей идее одногруппнице, и она ответила: "Отлично! Буду ходить к тебе". Уже в апреле я провела первую тренировку в своей студии.

- Как подбираете тренеров? Сотрудники так же, как и вы, горят идеей?

- Есть несколько четких критериев. Во-первых, профессиональные навыки и подготовка (анатомия, физиология, биомеханика - это лишь малая часть того, что нужно знать). Обязательно образование в сфере фитнеса, причем это должны быть не просто трехмесячные курсы. Мне важно, чтобы тренер постоянно развивался, посещал семинары, мастер-классы, воркшопы. Также нужно понимать, что образование не равно знания. Бывает, приходит тренер с высшим образованием и не может назвать основные мышцы спины или функцию трицепса. Если же мы говорим об инструкторах Zumba Fitness, то здесь требуется международная лицензия ZIN, а также танцевальные навыки.

Во-вторых, личные качества. Важны человечность, позитив, энергетика, желание научить, создать хорошую атмосферу на занятии, умение общаться с разными клиентами. Ведь на групповые тренировки собираются люди со своими потребностями, и очень важно найти подход к каждому.

Бывает, на собеседовании встречаю инструктора, который, например, очень грамотный специалист, но как человек мне не нравится. В таком случае я не стану с ним сотрудничать. Бывает, тренер очень хочет у нас работать, любит фитнес, в целом неплохо преподает, но как закончил курсы два года назад, так и ведет силовую тренировку - больше ничего изучать не хочет. А фитнес на месте не стоит, к тому же невозможно знать все - нужно постоянно учиться. Я всегда стараюсь на собеседованиях честно говорить, почему не беру человека на работу, но делаю это аккуратно, чтобы у него появилась мотивация развиваться. Зачастую от меня люди уходят вдохновленными и благодарят за искренность.

Да, мои сотрудники, как и я, живут фитнесом, горят этой идеей.

- Сколько человек в команде?

- До пандемии было 15 (это не только инструкторы). Сейчас нас восемь, но, надеюсь, скоро мы вернемся к прежнему количеству.

- Какие плюсы и минусы в работе тренера?

- Далеко не каждый может быть тренером. Самое трудное - это график. У инструктора может быть тренировка в 9.00, а следующая - в 19.00, получается, день разбит. Самое интересное и приятное - это, конечно же, люди. Настоящие, открытые, благодарные, которые всегда говорят "спасибо" и аплодируют в конце каждой тренировки. Кроме того, это невероятная энергетика на занятиях.

- Какие направления в фитнес-индустрии сейчас популярны?

- В целом в Беларуси популярны силовые, функциональные тренировки, TRX, Zumba, тай-бо, пилатес, йога, стретчинг.

- Кто ваши основные клиенты?

- Вообще у нас занимаются все: и женщины, и мужчины разных возрастов (и в 16 лет, и в 76) - нет никаких рамок. Но все же основные клиенты нашей студии - это женщины 30-40 лет. Как правило, в этом возрасте люди осознают, что их здоровье напрямую зависит от физической активности.

Самая моя любимая категория - женщины 50+. У многих из них уже взрослые дети, у некоторых есть внуки, а они отжимаются лучше, чем молодежь. Это действительно вызывает восхищение, чувство гордости и вдохновение - низкий им поклон. Также хочу отметить: все, кто ходит на фитнес, выглядят гораздо моложе своего возраста. Однажды я возила группу клиентов в фитнес-тур и просто не поверила своим глазам, когда увидела список с их датами рождения. Многих спорт молодит на 10, а то и на 15-20 лет. И это правда.

- Для чего клиенты приходят в ваш центр чаще всего?

- У всех разные задачи: повысить тонус тела, восполнить жизненную энергию, похудеть, поднять настроение, исправить осанку, улучшить гибкость. Фитнес - это, в первую очередь, про здоровье. А все остальное - хороший бонус.

- Новички часто боятся приходить на тренировки из-за стеснения? Как это перебороть?

- Знаете, даже я, человек, который достаточно часто занимается спортом, приходя в какое-то новое место, к новым тренерам, всегда ощущаю определенную долю стеснения, неуверенности. И я понимаю, что большинство людей, новичков, точно так же переживает, волнуется.

Чтобы побороть страх, в первую очередь, нужно понять, что вы не один такой, что каждый человек, который приходит в зал, испытывает примерно те же эмоции. На тренировке никто не станет на вас глазеть: все в основном увлечены собой. Кроме того, если что-то не получается, тренер всегда рядом - поможет, научит, покажет.

Поэтому нужно просто идти в зал, не бояться - после первого, второго занятия будет менее волнительно. Вы поймете: вас там ждут, с радостью встречают.

- Как мотивируете своих подопечных не бросать занятия? Ведь сейчас начинается пора, когда за окном холодно, промозгло, и не хочется никуда выходить.

- Лучшая мотивация для людей, которые увлекаются фитнесом, - это максимально продуктивная и интересная тренировка. Нужно сделать так, чтобы человек, не придя на занятие, понимал, что он пропустил что-то очень важное и классное. Кроме того, важно разговаривать, хвалить в конце тренировки. Мы пишем в общие чаты, напоминаем в социальных сетях, какие на сегодня запланированы занятия, индивидуально записываем людей. И всегда стараемся вдохновлять своим примером.

Помимо этого, устраиваем проекты под названием "Я могу", в которых есть личный куратор для дополнительной мотивации и дисциплины. Он напоминает о тренировках, отслеживает посещение, прогресс и успехи человека, может даже немного поругать. Конечно, такие проекты нужны не всем, но как дополнительный источник мотивации наши клиенты его достаточно часто выбирают и в итоге получают довольно хорошие результаты.

- Как часто надо заниматься спортом? Какое количество тренировок оптимально в неделю? Когда появляются первые результаты?

- Обычному человеку (не профессиональному спортсмену), который просто занимается фитнесом для себя, своего здоровья, достаточно двух-трех тренировок в неделю, если он их будет посещать регулярно всю жизнь. Причем это гораздо эффективнее, чем пять занятий в неделю в течение двух-трех месяцев, после чего тренировки забрасываются. Здесь важна долгосрочная перспектива.

Первые результаты зависят от того, какие цели у человека. Для кого-то - сбросить 30 кг лишнего веса, для кого-то - улучшить подвижность тазобедренного сустава. Как правило, после одного-трех занятий можно ощутить улучшения, как минимум человек почувствует все свои мышцы и отметит хороший тонус.

- Насколько строго вы следите за своим питанием?

- Вопреки распространенному мнению, что фитнес-тренеры едят исключительно куриную грудку и листья салата, я позволяю себе в плане питания абсолютно все. Могу съесть и сладости, мучное, но в допустимых рамках - до 10% рациона. Основную же часть моего питания составляют здоровые продукты.

- Если человек решил регулярно заниматься фитнесом, нужно ли ему пересмотреть систему питания?

- Я считаю, вне зависимости от того, занимается человек фитнесом или нет, он должен обращать внимание на свое питание, потому что мы состоим из того, что едим. Всегда надо делать выбор в пользу здоровых, качественных продуктов, но без фанатизма. Бывают случаи, когда люди многое исключают и остается весьма скудный, несбалансированный рацион, который ни к чему хорошему не приведет.

- Вы организуете выездные фитнес-туры как по Беларуси, так и за рубежом. Расскажите о них подробнее.

- Первый фитнес-тур мы организовали еще в 2016 году в Турцию. Тогда эта идея для Беларуси была в новинку. Клиентам очень понравился формат, и мы стали проводить туры два-три раза в год. Это были разные страны: трижды Турция, Черногория, Египет, Украина (Карпаты). Количество человек - от шести до 50. Занятия, как правило, проходили два-три раза в день на свежем воздухе. Такие тренировки обычно отличаются от тех, что проводятся в зале, атмосферой и большим позитивным зарядом.

В связи с тем, что весной были закрыты границы, мы решили попробовать белорусское направление. Ведь в нашей стране достаточно много красивых мест. Мы организовали фитнес-туры на Браславские озера, в Гомель. В целом все прошло отлично: ты здесь все знаешь, дешевле стоимость, можно поехать на выходные, людям проще организоваться, тур менее энергозатратный. Но стоит отметить, что в Беларуси следует больше развивать сервис и какие-то интересные предложения для туристов.

- Как повлияла на вашу работу пандемия коронавируса? Возможно, вы проводили тренировки онлайн? Перспективен ли вообще рынок онлайн-фитнеса?

- Пандемия повлияла на нашу работу достаточно серьезно. В апреле мы даже планировали официально закрывать фитнес-студию, которая просуществовала более шести лет, так как содержать ее просто не было ресурсов и сил. Мы попали в очень большой кассовый разрыв, который, наверное, закроется только к концу этого года.

По поводу онлайн-формата: мы частично пробовали перестраиваться, но это не совсем то, чем бы я хотела заниматься, и, скорее, это вынужденная мера. На мой взгляд, ничто и никогда не заменит живой, настоящей тренировки, когда человек в зале. Ведь многие приходят к нам за атмосферой, общением - это невозможно сделать качественно в онлайне.

Онлайн-фитнес перспективен, но нужно понимать, что там все не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы войти на этот рынок с качественным продуктом, нужны огромные вложения, большие трудовые ресурсы и так далее.

- Что бы вы сказали людям, которые еще не присоединились к любителям фитнеса?

- Я бы им сказала, что они рано или поздно все равно вольются в занятия спортом - это лишь вопрос времени. Знаю по себе: большинство людей хочет чем-то заниматься, но постоянно откладывает эту мысль на потом. То нет времени, то денег и так далее. И, как оказывается, с каждым годом ничего не меняется, все те же проблемы остаются. Поэтому, если вы хоть на одну секунду подумали о том, что было бы неплохо сходить на тренировку, нужно немедленно это делать.

Этот год показал всем, что действительно нужно следить за свои здоровьем, иммунитетом, быть сильными, и как раз фитнес для нас в этом отличный помощник.

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